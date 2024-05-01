母親節2024｜日本Ginza Aimy專利「高壓水素氫氧」療法登陸香港 母親節優惠$512/5次療程

本地保健公司拾加養康Ten Plus Wellness與日本銀座Ginza Aimy合作，引入獨家的「高壓水素氫氧」，成為首批在日本以外提供H2（高壓水素氫氧艙）的服務商之一，亦是全港唯一獲授獨家經營權的保健中心。母親節將至，拾加養康特別推出5月限定優惠，$512即享5次「高壓水素氫氧」療法！

拾加養康Ten Plus Wellness與日本銀座Ginza Aimy合作，引入獨家的「高壓水素氫氧」

適量的自由基能幫助人體生理機能正常運作，但自由基一旦過量，就會搶奪正常細胞的電子，產生有毒物質，加速細胞老化，增加心血管疾病，免疫力亦會下降。「高壓水素氫氧」療法利用氫氣及氧氣增加體內循環，透過H2高壓水素氫氧艙在壓力值為1.35atm的加壓環境下，讓人體暴露在符合治療水平的氫氣及高濃度氧氣中，增壓環境有助加速血液將氫氣及氧氣輸送至全身，促成幹細胞再生及修復，加速受損組織修復，有助抗氧化、抗炎症及抗衰老，實現「吸氫排毒」新療法。

Ginza Aimy日本獨家專利「高壓水素氫氧」 療法，以先進壓縮技術及專利水解技術，釋放高壓氧氣及約30,000 ppm濃度的氫氣至氧氣艙中，有助於氧氣及氫氣快速溶解於血液當中，使氧飽和度增加高達 35%。

H2高壓水素氧艙提供2種艙型選擇，包括完全放鬆型(睡眠艙)及蝸牛型(商務艙)。睡眠艙可完全躺平，入內伸展及放鬆身體，客人可舒適地休息或冥想；而商務艙配備可躺式座椅及桌子，客人可一邊工作，一邊享受療程。兩款艙均配備電源，提供16種不同燈光顏色選擇，可自行調整艙內光暗，營造最佳治療氛圍。「高壓水素氫氧」在進行前，需有15分鐘的事前準備，氫氣及氧氣會被泵入加壓艙中，然後便可在H2高壓水素氧艙內享受40分鐘的休閒時間，在無壓力舒適的狀態下，無論是工作還是放鬆，簡單而有效地令身體煥然一新。 母親節將至，拾加養康特別推出5月限定優惠，$512即享5次「高壓水素氫氧」療法，讓媽媽體驗身心放鬆。