母親節就快到，各位又是時候揀選禮物，表達對母親的謝意與孝心！今次為大家精選多款實用又有心思的禮物，包括護膚品及養生食品等，相信總有一份啱媽媽心意！ 母親節禮物推介 2024 ｜ Fancl 限量版美白．防曬．柔亮套裝 $750 ( 原價 $1,588) FANCL推出全新限量版美白．防曬．柔亮套裝，內有一盒6款夏日必備亮白產品，為肌膚亮肌祛斑、高效防曬及柔膚保濕，透出勻淨瑩亮肌。 其中「蒟蒻柔膚軟膜」、「晶瑩保濕啫喱」及「維他命定粧噴霧」更是首次登場：清洗型面膜的柔膚軟膜，蘊含蒟蒻萃取微粒，輕可柔去除暗沉舊角質；定粧噴霧則可抑制過剩油脂分泌，用感清涼。加上升級版「高效防曬露」具備SPF50+及PA++++的物理性防曬，築起防曬網；而王牌的亮肌祛斑精華及亮肌祛斑面膜，祛暗退斑，提亮修護。

母親節禮物推介 2024 ｜尚品皇牌花膠筒 $1,480/ 盒 ( 原價 $1,780/ 盒 ) 送禮搶手貨，厚身重膠質，可補充關節軟骨，加快傷口癒合。一盒有約35-46隻。大隻厚身，特別適合燉湯。自問廚藝了得的子女，可親自下廚炮製花膠宴答謝媽媽無私的愛。

母親節禮物推介 2024 ｜尚品花膠鮑魚雞湯 2 罐裝 $178/ 盒、 $328/2 盒 由五星級大廚精心炮製，精選鮑魚加上厚身花膠，含豐富膠原蛋白，以清雞湯熬煮至軟淋入味。加熱即食，方便生活忙碌的媽媽們。

母親節禮物推介 2024 ｜ LUSH 大地之母汽泡彈 ($70) 及牛油果泡泡浴芭 ($110) 大地之母汽泡彈飽含柑橘的香甜氣味，不單為媽媽洗去疲勞與壓力，同時滋潤肌膚。當中的公平貿易橄欖油採購自一間以色列 Wadi Ara 地區的非營利婦女合作社，他們由以色列和巴勒斯坦的女性組成，她們有著和平共處的共同願景，同時跨越文化分歧。 另一款牛油果泡泡浴芭，帶來甜美清新的檸檬草和佛手柑香氣泡泡。散發香氣如出一轍的清新果子汽泡彈，一同使用打造色彩繽紛且柔軟幼滑的泡泡浴。

母親節禮物推介 2024 ｜ BLOOMS & BLOSSOMS 母親節系列「 Butterfly Dreams 」 花藝品牌BLOOMS & BLOSSOMS推出母親節系列「Butterfly Dreams」，系列選用多款時令花材，配以高貴的粉紅、紫色及紅色色調，營造窩心溫暖之感。系列的特色花束包括「Butterfly Bliss」、「Butterfly Garden」、「Her Eternal Love」、「Dancing Blooms」、「Enchanted Heart （立體粉紅）」和「Sweet Blossoms」，各自以不同花語對生命中最重要的「她」的細說情感。 BLOOMS & BLOSSOMS更與現代法式糕餅品店Le Dessert合作，聯手推出花香繚繞的窩心甜點。由甜品大師Florence Tsai精心設計，包括母親節限定的開心果Nomade by Pierre Hermé、Pierre Hermé Ispahan 心形芝士蛋糕、以及以「Berry best Mom」為主題的母親節糕點禮盒。一盒四件的心形法式小蛋糕，包括黑莓忌廉心形牛角包、紅莓忌廉雙色牛角包、面層舖上新鮮士多啤梨、紅莓及紅加侖子的士多啤梨忌廉甜酥，以及綴有「Mom」字樣、充滿雜莓果醬的牛油軟包。

母親節禮物推介 2024 ｜ Pretti5 綠原明眸全效眼霜 $480/12g 每天飲用過量的咖啡難免傷身，但原來把咖啡加入護膚，卻能把咖啡的效用發揮得淋漓盡致。眼霜的天然配方以ECOCERT認證從甘蔗提取的角鯊烷、宇治茶葉萃取及自高知縣的柚子提取物調製，再加上咖啡因，針對改善眼部疲倦浮腫、暗啞、黑眼圈和皺紋。 新配方更添加聚合草葉萃取，有助抵抗發炎，同時有助減輕皮膚粗糙問題，降低油脂粒產生，令雙眸更顯神采。適用於脆弱眼周、唇部肌膚及細紋位置。

母親節禮物推介2024｜Pretti5 綠原明眸全效眼霜 $480/12g

母親節禮物推介 2024 ｜ Sisley 活膚再生駐顏霜 ( 水凝配方 ) $3,600 品牌的活膚再生駐顏霜(即「S面霜」)推出輕盈啫喱質感的水凝霜配方，適合香港炎熱又潮濕的天氣、混合性至油性肌膚，又或者喜歡輕盈質感的女士而設。 王牌S面霜致力為每個人抵禦所有類型的老化——包括遺傳老化、環境老化及行為老化，達到「MAKE AGE JUST A NUMBER」的目標，讓面部重拾年輕肌膚的緊緻度和密度，細紋部位回復柔滑，膚色更亮澤，減退疲倦跡象。

母親節禮物推介 2024 ｜ fresh 紅茶凝時煥活精華眼霜 $620 /15ml 全新精華眼霜採用紅茶多效抗老複合成分，提供類似A醇效果，有助改善肌膚緊緻度和彈性，支撐因膠原蛋白自然流失而受損及日漸鬆散的肌膚結構，修護同時親和肌膚，改善黑眼圈，令眼周肌膚更緊緻光滑。

母親節禮物推介2024｜fresh 紅茶凝時煥活精華眼霜 $620/15ml

母親節禮物推介 2024 ｜ Jurlique 草本肌源煥活雙重精華 $610/30ml 全新第4代新升級配方的草本肌源煥活系列，先修護肌底屏障，再激活肌膚細胞能量，有效改善細紋粗糙等問題，提升肌膚光澤透亮。 雙重精華利用品牌獨家研發的「8＋2」護膚黃金法則，調配出的「水＋油」雙重質地精華，以80%高濃度透明質酸及20%角鯊烷及葵花籽油的黃金比例精製而成，能打造健康的皮脂膜，防止水份流失，亦有效抵禦各種外來侵害。

母親節禮物推介2024｜Jurlique 草本肌源煥活雙重精華 $610/30ml

母親節禮物推介 2024 ｜快圖美母親節禮物套裝 $214 ( 原價 $238) 母親節禮物套裝換領券只限快圖美門市有售，憑券在快圖美網站兌換禮物套裝一份。禮物套裝包含磁石水晶相座連透視相1個， 11安士瓷杯1隻，以及母親節咭1張。於全港52間分店可購買此母親節禮物套裝換領券，製作專屬媽媽的禮物！(推廣期至12/5/2024；換領有效期至31/5/2024)

母親節禮物推介 2024 ｜ SAUMUR TIME-TESTED AFFECTION 香水 $860 法國香水品牌SAUMUR最近進駐香港，揉合來自歐洲的原料精華，全部經由專業法國調香師精心調配而成，香味持久。香水以意大利佛手柑和非洲橙花為前調，鈴蘭的中調，以及降龍涎香醚、麝香、香草、海地香根草、白苔和印尼廣藿香的後調，象徵著真摯與持久的愛情氛圍，飄盪在浪漫與感動的時刻，迎接幸福。