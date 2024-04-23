母親節2024｜母親節禮物推介：護膚品、首飾、手袋及養生食品 實用又有心思(持續更新)

母親節就快到，各位又是時候揀選禮物，表達對母親的謝意與孝心！今次為大家精選欠款實用又有心思的禮物，包括護膚品、化妝品、首飾、手袋、香水及養生食品等，相信總有一份啱媽媽心意！ 母親節禮物推介 2024 ｜ Fancl 限量版美白．防曬．柔亮套裝 $750 ( 原價 $1,588) FANCL推出全新限量版美白．防曬．柔亮套裝，內有一盒6款夏日必備亮白產品，為肌膚亮肌祛斑、高效防曬及柔膚保濕，透出勻淨瑩亮肌。 其中「蒟蒻柔膚軟膜」、「晶瑩保濕啫喱」及「維他命定粧噴霧」更是首次登場：清洗型面膜的柔膚軟膜，蘊含蒟蒻萃取微粒，輕可柔去除暗沉舊角質；定粧噴霧則可抑制過剩油脂分泌，用感清涼。加上升級版「高效防曬露」具備SPF50+及PA++++的物理性防曬，築起防曬網；而王牌的亮肌祛斑精華及亮肌祛斑面膜，祛暗退斑，提亮修護。

母親節禮物推介 2024 ｜周生生 La Pelle Petite 系列 周生生其中一個以珍珠作為主要創作材質的系列， 在意大利文有「肌膚」之意，喻意優質的珍珠仿如肌膚般晶瑩剔透。設計靈感來自象徵「清雅」與「高潔」的蓮花，以潤澤溫暖的淡水珍珠代表蓮子，蘊含「美麗長壽」的祝願。鏤空花卉線條結合鑽石與珍珠，令首飾更精緻立體。

母親節禮物推介2024｜周生生La Pelle Petite系列

母親節禮物推介 2024 ｜尚品皇牌花膠筒 $1,480/ 盒 ( 原價 $1,780/ 盒 ) 送禮搶手貨，厚身重膠質，可補充關節軟骨，加快傷口癒合。一盒有約35-46隻。大隻厚身，特別適合燉湯。自問廚藝了得的子女，可親自下廚炮製花膠宴答謝媽媽無私的愛。

母親節禮物推介 2024 ｜尚品花膠鮑魚雞湯 2 罐裝 $178/ 盒、 $328/2 盒 由五星級大廚精心炮製，精選鮑魚加上厚身花膠，含豐富膠原蛋白，以清雞湯熬煮至軟淋入味。加熱即食，方便生活忙碌的媽媽們。

母親節禮物推介 2024 ｜ LUSH 快樂媽媽禮盒 $780 禮盒中包含7款綻放甜美花香的浸浴、沐浴和身體護理產品，讓媽媽好好享受寶貴的me time。禮盒每一小格內均藏著一系列期間限定產品和皇牌產品，將母親節的驚喜延續至一整個星期，讓媽媽好好放鬆！ 禮盒內容：花卉繽紛汽泡彈 — 洋甘菊（期間限定）、大地之母汽泡彈（期間限定）、田園蜜語香氛皂 （100克）（期間限定）、檸汁香薰磨砂沐浴露（130克）、玫瑰果醬沐浴露 （100克）、睡公主潤膚乳（50克）、迷你天鵝絨泡泡浴芭

母親節禮物推介2024｜LUSH 快樂媽媽禮盒 $780

母親節禮物推介 2024 ｜ LUSH 大地之母汽泡彈 ($70) 及牛油果泡泡浴芭 ($110) 大地之母汽泡彈飽含柑橘的香甜氣味，不單為媽媽洗去疲勞與壓力，同時滋潤肌膚。當中的公平貿易橄欖油採購自一間以色列 Wadi Ara 地區的非營利婦女合作社，他們由以色列和巴勒斯坦的女性組成，她們有著和平共處的共同願景，同時跨越文化分歧。 另一款牛油果泡泡浴芭，帶來甜美清新的檸檬草和佛手柑香氣泡泡。散發香氣如出一轍的清新果子汽泡彈，一同使用打造色彩繽紛且柔軟幼滑的泡泡浴。

母親節禮物推介 2024 ｜ FURLA Nuvola 半月形 Hobo 袋 $5,490 Furla的Nuvola系列突顯了品牌的建築美學風格，輕巧精緻的袋款首次採用Arcosfera拱形圈配件：以現代幾何詮釋 Furla 的經典拱形標誌，並以球體作個性化設計。半月形Hobo袋身夠大，容量十足，採用柔軟皮革所製，並備有精緻時尚的淡啡色和淺藍色。

母親節禮物推介2024｜FURLA Nuvola半月形Hobo袋 $5,490

母親節禮物推介 2024 ｜ Pretti5 綠原明眸全效眼霜 $480/12g 每天飲用過量的咖啡難免傷身，但原來把咖啡加入護膚，卻能把咖啡的效用發揮得淋漓盡致。眼霜的天然配方以ECOCERT認證從甘蔗提取的角鯊烷、宇治茶葉萃取及自高知縣的柚子提取物調製，再加上咖啡因，針對改善眼部疲倦浮腫、暗啞、黑眼圈和皺紋。 新配方更添加聚合草葉萃取，有助抵抗發炎，同時有助減輕皮膚粗糙問題，降低油脂粒產生，令雙眸更顯神采。適用於脆弱眼周、唇部肌膚及細紋位置。

母親節禮物推介2024｜Pretti5 綠原明眸全效眼霜 $480/12g

母親節禮物推介 2024 ｜ John Hardy Spear 14K 玫瑰金鑽石 (0.24ct) 可調式手環 品牌的Spear系列頌讚每個人內心的戰士精神，代表著糅合力量與優雅的母親。系列由標誌性的Icon Chain中汲取靈感，呈現簡約前衛的美感。手鐲以精緻的鏈扣相連，並以珍貴的白鑽作點綴，令設計更光彩奪目。

母親節禮物推介2024｜John Hardy Spear 14K玫瑰金鑽石(0.24ct)可調式手環

母親節禮物推介 2024 ｜ Sisley 活膚再生駐顏霜 ( 水凝配方 ) $3,600 品牌的活膚再生駐顏霜(即「S面霜」)推出輕盈啫喱質感的水凝霜配方，適合香港炎熱又潮濕的天氣、混合性至油性肌膚，又或者喜歡輕盈質感的女士而設。 王牌S面霜致力為每個人抵禦所有類型的老化——包括遺傳老化、環境老化及行為老化，達到「MAKE AGE JUST A NUMBER」的目標，讓面部重拾年輕肌膚的緊緻度和密度，細紋部位回復柔滑，膚色更亮澤，減退疲倦跡象。

母親節禮物推介 2024 ｜ POMELLATO Pom Pom Dot Bracelet $16,100 起 俏皮可愛的Pom Pom Dot系列，可選擇匹配母親個性的完美寶石，或將每顆寶石作為珍貴的護身符隨身攜帶，展現對母親的愛。

母親節禮物推介2024｜POMELLATO Pom Pom Dot Bracelet $16,100起

母親節禮物推介 2024 ｜ fresh 紅茶凝時煥活精華眼霜 $620 /15ml 全新精華眼霜採用紅茶多效抗老複合成分，提供類似A醇效果，有助改善肌膚緊緻度和彈性，支撐因膠原蛋白自然流失而受損及日漸鬆散的肌膚結構，修護同時親和肌膚，改善黑眼圈，令眼周肌膚更緊緻光滑。

母親節禮物推介2024｜fresh 紅茶凝時煥活精華眼霜 $620/15ml

母親節禮物推介 2024 ｜ Jurlique 草本肌源煥活雙重精華 $610/30ml 全新第4代新升級配方的草本肌源煥活系列，先修護肌底屏障，再激活肌膚細胞能量，有效改善細紋粗糙等問題，提升肌膚光澤透亮。 雙重精華利用品牌獨家研發的「8＋2」護膚黃金法則，調配出的「水＋油」雙重質地精華，以80%高濃度透明質酸及20%角鯊烷及葵花籽油的黃金比例精製而成，能打造健康的皮脂膜，防止水份流失，亦有效抵禦各種外來侵害。

母親節禮物推介2024｜Jurlique 草本肌源煥活雙重精華 $610/30ml

母親節禮物推介 2024 ｜ Narciso Rodriguez all of me 淡香精禮盒套裝 $1,120 ( 價值 $1,500) all of me是narciso rodriguez香氛系列的新款女士香氛，果敢絢爛的花香調專為自信展現真我、擁抱獨特個性的女性打造。 ．淡香精100ml ．身體潤膚乳50ml ．香氛便攜裝10ml