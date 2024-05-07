母親節2024｜母親節禮物推介：首飾、香水、香薰(持續更新)

母親節就快到，各位又是時候揀選禮物，表達對母親的謝意與孝心！今次為大家精選多款實用又有心思的禮物，包括首飾、香水及香薰等，相信總有一份啱媽媽心意！

母親節禮物推介2024｜周生生La Pelle Petite系列 周生生其中一個以珍珠作為主要創作材質的系列， 在意大利文有「肌膚」之意，喻意優質的珍珠仿如肌膚般晶瑩剔透。設計靈感來自象徵「清雅」與「高潔」的蓮花，以潤澤溫暖的淡水珍珠代表蓮子，蘊含「美麗長壽」的祝願。鏤空花卉線條結合鑽石與珍珠，令首飾更精緻立體。

母親節禮物推介2024｜周生生La Pelle Petite系列

母親節禮物推介2024｜agnès b. Zazie 鮮花首飾禮盒 $2,180、早鳥優惠 $1,962(5月5日前) 粉紅色的圓形花盒設計，代表母親對孩子圓滿的愛和包容，花材包括煙霞色玫瑰，蜜桃色小玫瑰及橙粉雙色小牡丹，代表子女感恩的心和愛，細訴對媽媽的心意。在花盒的下方特別設計了小抽屜，配有agnès b.母親節限定吊飾頸鏈，以品牌經典logo配襯簡約心型設計，高貴大方，送給媽媽表達愛意最適合。

母親節禮物推介2024｜LUSH 快樂媽媽禮盒 $780 禮盒中包含7款綻放甜美花香的浸浴、沐浴和身體護理產品，讓媽媽好好享受寶貴的me time。禮盒每一小格內均藏著一系列期間限定產品和皇牌產品，將母親節的驚喜延續至一整個星期，讓媽媽好好放鬆！ 禮盒內容：花卉繽紛汽泡彈 — 洋甘菊（期間限定）、大地之母汽泡彈（期間限定）、田園蜜語香氛皂 （100克）（期間限定）、檸汁香薰磨砂沐浴露（130克）、玫瑰果醬沐浴露 （100克）、睡公主潤膚乳（50克）、迷你天鵝絨泡泡浴芭

母親節禮物推介2024｜LUSH 快樂媽媽禮盒 $780

母親節禮物推介2024｜FURLA Nuvola半月形Hobo袋 $5,490 Furla的Nuvola系列突顯了品牌的建築美學風格，輕巧精緻的袋款首次採用Arcosfera拱形圈配件：以現代幾何詮釋 Furla 的經典拱形標誌，並以球體作個性化設計。半月形Hobo袋身夠大，容量十足，採用柔軟皮革所製，並備有精緻時尚的淡啡色和淺藍色。

母親節禮物推介2024｜FURLA Nuvola半月形Hobo袋 $5,490

母親節禮物推介2024｜John Hardy Spear 14K玫瑰金鑽石(0.24ct) 可調式手環 品牌的Spear系列頌讚每個人內心的戰士精神，代表著糅合力量與優雅的母親。系列由標誌性的Icon Chain中汲取靈感，呈現簡約前衛的美感。手鐲以精緻的鏈扣相連，並以珍貴的白鑽作點綴，令設計更光彩奪目。

母親節禮物推介2024｜John Hardy Spear 14K玫瑰金鑽石(0.24ct)可調式手環

母親節禮物推介2024｜POMELLATO Pom Pom Dot Bracelet $16,100起 俏皮可愛的Pom Pom Dot系列，可選擇匹配母親個性的完美寶石，或將每顆寶石作為珍貴的護身符隨身攜帶，展現對母親的愛。

母親節禮物推介2024｜POMELLATO Pom Pom Dot Bracelet $16,100起

母親節禮物推介2024｜EMPHASIS Cosmos「宇」系列18K玫瑰金青金石頸鏈 $4,200 頸鏈保留活動式球體設計，能夠自由擺動，18K金鎖頭靈感來自中國傳統古鎖，配上碎鑽作點綴，靈動且流利，能自由與半寶石珠寶Mix & Match，包括代表祥和健康、吉祥如意和希望的青金石，將最珍貴的祝福鎖住緊守頸上。

母親節禮物推介2024｜Narciso Rodriguez all of me 淡香精禮盒套裝 $1,120 (價值$1,500) all of me是narciso rodriguez香氛系列的新款女士香氛，果敢絢爛的花香調專為自信展現真我、擁抱獨特個性的女性打造。 ．淡香精100ml ．身體潤膚乳50ml ．香氛便攜裝10ml

母親節禮物推介2024｜Narciso Rodriguez all of me 淡香精禮盒套裝 $1,120 (價值$1,500)

母親節禮物推介2024｜CULTI HOUSE ONDE DI TESSUTO 擴香瓶 CULTI MILANO 全新「ONDE DI TESSUTO」香氛系列，意指「織品波浪」，波浪輪廓設計加上白與藍色調，交織出寧靜的海洋畫卷，精緻設計印在玻璃香氛瓶上，宛如瓷器般珍貴。擴香香氛的開場由清澈透明的佛手柑和黑醋栗葉揭開簾幕，棉花的柔和香氣於中調悄然綻放，與甜梨交織出一曲輕柔甜美，散發著種細膩優雅的香氣變化。

母親節禮物推介2024｜CULTI HOUSE ONDE DI TESSUTO 擴香瓶

母親節禮物推介2024｜Canada Goose Olivine外套 $11,000 Canada Goose 的時尙單品不但舒適實用，更能為媽媽的衣櫥增添多樣風格，是每位注重形象的母親外遊時的理想選擇。除了提供出色的保護功能，更讓媽媽在各種天氣條件保持舒適和自信，散發迷人的魅力。這款Olivine外套採用Twilla意大利抗風材質，剪裁優雅型格，兩款外套均採用高領設計，而內裏腰部下擺可調節的拉繩細節保持俐落。

母親節禮物推介2024｜Canada Goose Olivine外套 $11,000

母親節禮物推介2024｜SAUMUR TIME-TESTED AFFECTION 香水 $860 法國香水品牌SAUMUR最近進駐香港，揉合來自歐洲的原料精華，全部經由專業法國調香師精心調配而成，香味持久。香水以意大利佛手柑和非洲橙花為前調，鈴蘭的中調，以及降龍涎香醚、麝香、香草、海地香根草、白苔和印尼廣藿香的後調，象徵著真摯與持久的愛情氛圍，飄盪在浪漫與感動的時刻，迎接幸福。