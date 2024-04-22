母親節2024｜母親節自助餐推介 低至$318起 早鳥優惠7折＋小童半價 龍蝦生蠔任食（持續更新）

2024年母親節定於5月12日，大家如果想慰勞媽媽在過去一年的照顧，訂位一家人去食自助餐慶祝實屬是個不錯的選擇！以下為大家精選多間自助餐餐廳，地點遍布港九，價錢低至$318起，部分餐廳均供應龍蝦、即開生蠔、牛扒、壽司刺生等選擇，下文即睇詳情！ 母親節自助餐推介｜香港麗晶酒店港畔餐廳 期間限定 越南美食自助餐 香港麗晶酒店港畔餐廳將由富國島麗晶酒店行政副總廚Huan Tran抵港擔任客席廚師，食客在品嚐自助餐美食的同時亦能夠一嚐正宗道地越南菜的美味。菜式方面，將以一系列具有北越、中越、南越和富國島風味的佳餚輪換供應，包括富國島Bún Quậy 特色湯米粉、越南中部Bánh Mì 越式三文治、越南北部Bún Chả Hanoi 烤肉丸米粉以及越南南部Gỏi Cuốn Tôm Thịt 胡志明市越南春卷等。除了越南美食之外，餐廳廚藝團隊利用新鮮、時令及符合道德原則採購得來的食材，烹調具自家特色的亞洲和西方菜餚，同樣值得一試！



日期：2024年4月29日至7月31日

星期一至五（公眾假期除外）— 中午12時至下午2時30分

價錢： 成人每位港幣$528；小童（4-11歲）每位港幣$318

*以上價格另收加一服務費。 訂座網址

訂座電話：2313 2313

母親節自助餐推介｜香港康得思酒店 The Place母親節味遊「鮮」境自助餐 香港康得思酒店內的自助餐餐廳The Place將於母親節推出母親節味遊「鮮」境自助餐，包羅一系列琳瑯滿目的的海鮮菜式和環球美饌，人氣海鮮區有多款冰鎮海鮮，包括新鮮生蠔、鱈蟹腳、龍蝦鉗* / 原隻開邊龍蝦#和翡翠螺等，亦有限定母親節佳餚，如花之戀、龍蝦沙律酥皮盒配三文魚籽*、鵝肝慕絲酥皮盒配無花果醬#、鮑魚燴鴨掌等，每位媽媽惠顧自助晚餐更可獲贈滋補養顏的鮑魚蟲草花燉雞湯乙客，食物款式非常豐富。



*只限自助午餐供應

#只限自助晚餐供應



價錢：

自助午餐：

成人每位港幣588元、長者每位港幣438元和小童每位港幣388元

自助晚餐： 成人每位港幣838元、長者每位港幣688元和小童每位港幣588元

訂座請聯絡+852 3552 3200 、電郵至 [email protected] 或WhatsApp 至 +852 9717 4727。

母親節自助餐推介｜香港百樂酒店 「愛意滿載」母親節自助餐 早鳥優惠高達7折 香港百樂酒店Park café 將於5月11日至12日誠意獻上「愛意滿載」母親節自助餐，菜式包括黑松露帶子蘆筍酥盒、金蠔扒什菇、酥皮焗海龍皇湯、淮山杞子圓肉鮑魚燉雞湯、鮑魚花膠啫啫雞煲、黑松露剁椒香蒜燒生蠔和三重芝士龍蝦伊麵等，亦有大受歡迎的冰鎮海鮮，包括鱈場蟹腳、麵包蟹、翡翠海螺、海蝦及白蜆、多款即切三文魚、劍魚腩、希靈魚、鯛魚、天使紅蝦和帝皇蟹柳刺身和壽司卷物。自助餐還提供凍肉冷盤、慢煮燒和牛肉眼、慢煮燒豬柳、板燒扒羊架、豬腳薑、中式湯粉麵，以及滋陰養顏的桃膠燕窩燉雪蛤膏、即焗燕窩葡撻、即製混醬雞蛋仔、巴斯克芝士蛋糕，可謂應有盡有！價錢方面更有多項優惠，凡於5月1日前預訂，即享高達7折優惠，65歲或以上長者可享65折優惠；12歲以下小童可享半價！ 時段 5 月 11 日 ( 母親節前夕 ) 5 月 12 日 ( 母親節 ) 自助午餐 (12:00nn – 2:30pm) 成人 HK $ 318 小童 ^ HK$288 成人 HK $ 368 小童 ^ HK$328 午後自助餐 (3:00pm – 5:30pm) － 成人 HK $ 318 小童 ^ HK$288 自助晚餐 (6:30pm – 9:30pm) 成人 HK$59 8 小童 ^ HK$408 成人 HK$63 8 小童 ^ HK$448

訂座可登入bit.ly/442e0PB (母親節自助午餐) 、bit.ly/3xDkuIu (母親節自助午餐) 或 bit.ly/3Ultknb (母親節自助晚餐)；查詢可致電 (852) 2731 2168或WhatsApp (852) 6588 0682與餐廳職員聯絡。