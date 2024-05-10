母親節2024｜誠品母親節主題及親子活動 工作坊+繪本分享會

適逢母親節，誠品香港推出一系列藝文活動，邀請媽媽在手作體驗中享受me time，亦有精彩的兒童活動，共度親子歡樂時光。
【母親節主題活動】給女兒的人生情書：母親節木牌工作坊及書籍分享會
時間：11/5（六）14:30至16:00
地點：誠品生活尖沙咀店2/F 兒童館
主辦：好好閱讀
講者：何思穎（「青年作家大招募計劃2023」獲選作家）
費用：成人每位HKD120
可免費帶一位2歲以上小童出席。如欲攜帶多於一位小童出席，會額外收取每位 HKD50 材料費
費用包含材料費、導師費及新書《親愛的，請打開信箱──給女兒的人生情書》一本(原價HK$100/本)
【母親節主題活動】花藝畫工作坊
時間與地點：
11/5（六）13:00至15:00 | 誠品生活太古店G/F 座位區
11/5（六）17:00至19:00 | 誠品生活尖沙咀店2/F 座位區
主辦：Art of Mind
費用：HKD520/位
【母親節主題活動】永生花花盒工作坊
時間：12/5（日）14:00至16:00、16:30 – 18:00（共兩場）
地點：誠品生活太古店G/F 座位區
主辦：TaiPoduction
費用：HKD350/組（一成人一小孩）
【母親節主題活動】母親節單日限定｜贈送康乃馨 向媽媽聊表心意
當日當店全館單筆消費滿HKD200即贈康乃馨 乙支。
時間：12/5（日）14:00開始至兌畢
地點：誠品銅鑼灣店、誠品生活尖沙咀店、誠品生活太古店、誠品生活九龍塘店 各店服務台
「窩心暖意」母親節HKD30電子餐飲優惠券
特選金、黑卡會員於餐飲專櫃單筆消費滿HKD200即可使用。
時間：即日起至17/5（五）
電子餐飲優惠券適用於：
誠品銅鑼灣店：10/F一芳台灣水果茶
誠品生活尖沙咀店：2/F不要對我尖叫x一分錢一分貨
誠品生活太古店：G/F Pick Coffee；1/F椰小盅、天仁茗茶、百芳池上便當、八方台式麵屋、杏香園
誠品生活荃灣店：八方台式麵屋
【繪本分享會】「迪士尼美語世界」趣味互動Story Telling
時間及地點：
18/5（六）13:30至14:00、14:30至15:00｜誠品生活太古店 1/F兒童館
19/5（日）13:30至14:00、14:30至15:00｜誠品生活太古店 1/F兒童館
主辦：迪士尼美語世界
導師：Meike
【繪本分享會】新雅姐姐說故事：《沒有奶油的奶油泡芙！》
時間及地點：
25/5（六）16:30至17:30｜誠品生活太古店1/F兒童館
主辦：新雅文化
導師：新雅姐姐
【繪本分享會】小魯姐姐說故事：《便祕偵探1：是誰偷走了第99箱蘋果？》
時間及地點：
12/5（日）15:00至16:00｜誠品生活荃灣店 兒童館
主辦：小魯文化
導師：小瑜老師
【繪本分享會】繪本FUN FUN FUN
時間及地點：
11/5（六）15:00至16:00｜誠品書店屯門店 兒童館
19/5（日）15:00至16:00｜誠品書店奧運店 兒童館
主辦：恩晴生命成長教室
導師：張美琪（註冊社工及教師、兒童心理課程繪本治療師）