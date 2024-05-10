母親節2024｜誠品母親節主題及親子活動 工作坊+繪本分享會

適逢母親節，誠品香港推出一系列藝文活動，邀請媽媽在手作體驗中享受me time，亦有精彩的兒童活動，共度親子歡樂時光。

【母親節主題活動】給女兒的人生情書：母親節木牌工作坊及書籍分享會

時間：11/5（六）14:30至16:00

地點：誠品生活尖沙咀店2/F 兒童館

主辦：好好閱讀

講者：何思穎（「青年作家大招募計劃2023」獲選作家）

費用：成人每位HKD120

報名參加

可免費帶一位2歲以上小童出席。如欲攜帶多於一位小童出席，會額外收取每位 HKD50 材料費

費用包含材料費、導師費及新書《親愛的，請打開信箱──給女兒的人生情書》一本(原價HK$100/本)