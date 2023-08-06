毛孩好去處│夏日最強寵物生活博覽亞博開鑼！$10玩盡三大展區及九項精彩活動 寵物免費體檢x按摩

各位愛寵人士絕不能錯過的夏日寵 · 愛嘉年華隆重登場！戶外熱辣辣，想睇小動物或陪主子玩，但又唔想身水身汗，最好當然是走進室內行展覽！而今次，一場不一樣的寵物 博覽將於 8月11日至8月14日於亞洲國際博覽館（AsiaWorld Expo）舉行，不但滿足愛寵之人的心，更抓緊香港人愛旅遊的心，寵．愛生活博覽 ÜLIFE EXPO 2023同場更有寵物用品及珍禽異獸展 x 旅遊消閒娛樂展，陪你玩轉暑假！

毛孩好去處│人寵嘉年華 一次滿足你三個願望

集展覽、購物、消閒及娛樂於一身的「寵．愛 x 人寵嘉年華」活動焦點包羅萬有，包括有第16屆狗狗全運會、UFF冠軍貓展、寵物免費體檢x按摩、親親動物零距離接觸、珍罕動物標本展覽、名師毛孩畫展、社區服務免費科技體驗、《寵愛Pet Pet》之「物似主人『型』」、人寵Speed Dating，一系列的活動為人寵提供最佳娛樂、服務及導賞。除此之外，同場更有超大型寵物超市，多款特色產品供大家購買。有得玩、有得享受、有得shopping，一次滿足大家三個願望！今次夏日寵 · 愛嘉年華專為怕熱怕出汗的寵主及寵物而設，讓他們趁着暑假準備好與愛寵出發！活動更設機鐵乘車優惠及免費穿梭巴士，巴士歡迎人寵共乘，超方便！