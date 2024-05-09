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生活
2024-05-09 14:14:00

毛衣縮水還原｜兩大家居常見法寶助冷衫還原！附預防縮水貼士

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毛衣縮水還原｜兩大家居常見法寶助冷衫還原！附預防縮水貼士

毛衣縮水還原｜兩大家居常見法寶助冷衫還原！附預防縮水貼士

到了陸續將冬季衣物清潔和收納的時間，相信大家都曾經試過不小心將冷衫洗到縮水，心愛的冷衫縮水變成BB衫，就此報廢，那種後悔莫及的心情，真的很令人心痛！但其實冷衫縮水是可以還原的，今次就為大家整理出還原縮水冷衫最簡易的兩種方法，一齊來拯救弱小無助的小冷衫吧！

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一、護髮素還原法

護髮素可以鬆弛縮水衣物的纖維，毛衣的纖維放鬆後會變得容易拉伸。

1）在洗手盆注入常溫的清水，注意水溫不要超過30度

2）放入大約兩湯匙的護髮素，攪拌均勻

3）把縮水的毛衣放進水中浸泡大約10-20分鐘，過程可輕輕按摩毛衣

4）把護髮素水放走，然後用手輕力按壓毛衣把水分擠出

5）用手溫柔地拉伸毛衣，把毛衣平均地拉鬆至原來大小，可用另一件合身的毛衣進行 比較，避免拉伸過度或不足

6）拉伸完後，把毛衣放在常溫清水中沖洗，以按壓手法洗去護髮素，避免用力搓揉

7）準備兩條乾毛巾，把毛衣放在毛巾上，在上面放上另一條乾毛巾，在上面按壓以盡量擠出水分，也可把毛巾捲起來再加以按壓

8）把毛衣平放在晾衣架上自然風乾即可

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二、硼砂/白醋還原法

硼砂（Borax）和白醋跟護髮素的原理一樣，透過鬆弛毛衣纖維，令衣物回復至原來大小。

1）準備一盆常溫水，放入兩湯匙硼砂；或者以1:2比例混合清水和白醋，攪拌均勻

2）將縮水的毛衣浸泡在溶液中，靜置大約30分鐘，拿出毛衣

3）倒出溶液，輕壓毛衣以擠出水分，再以清水輕輕沖洗，再壓乾

3）把毛衣放在手兩條乾毛巾之間，然後捲起，用按壓方法壓出水分

4）把毛衣輕力拉伸至原來大小

5）平放毛衣，待自然風乾

雖然我們可以輕鬆在家還原縮水冷衫，但預防勝於治療，最重要的還是防止毛衣在洗滌過程縮水，以下是避免縮水的注意事項：

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用溫水手洗冷衫，溫度最好在攝氏35度或以下，避免機洗，因熱力會破壞羊毛組織。

讓冷衫自然風乾，不要使用乾衣機、吹風機及任何散發熱力的機器。

使用羊毛專用洗滌劑。

如必須用洗衣機洗，應把毛衣放入洗衣袋，並選擇輕柔洗滌模式。

處理任何冷衫前應先仔細閱讀洗滌標籤的注意事項，對於特殊材料或者珍貴的毛衣，如有不確定，最好先咨詢專業乾洗店的意見，那就包保萬無一失！

原文刊登於 C9．達人

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