毛衣縮水還原｜兩大家居常見法寶助冷衫還原！附預防縮水貼士

到了陸續將冬季衣物清潔和收納的時間，相信大家都曾經試過不小心將冷衫洗到縮水，心愛的冷衫縮水變成BB衫，就此報廢，那種後悔莫及的心情，真的很令人心痛！但其實冷衫縮水是可以還原的，今次就為大家整理出還原縮水冷衫最簡易的兩種方法，一齊來拯救弱小無助的小冷衫吧！

1）在洗手盆注入常溫的清水，注意水溫不要超過30度

護髮素可以鬆弛縮水衣物的纖維，毛衣的纖維放鬆後會變得容易拉伸。

3）把縮水的毛衣放進水中浸泡大約10-20分鐘，過程可輕輕按摩毛衣

4）把護髮素水放走，然後用手輕力按壓毛衣把水分擠出

5）用手溫柔地拉伸毛衣，把毛衣平均地拉鬆至原來大小，可用另一件合身的毛衣進行 比較，避免拉伸過度或不足

6）拉伸完後，把毛衣放在常溫清水中沖洗，以按壓手法洗去護髮素，避免用力搓揉

7）準備兩條乾毛巾，把毛衣放在毛巾上，在上面放上另一條乾毛巾，在上面按壓以盡量擠出水分，也可把毛巾捲起來再加以按壓

8）把毛衣平放在晾衣架上自然風乾即可