民坊全港26大商場海陸空大抽獎 贏豪華旅遊套票 iPhone 17 Pro Max等多款電子產品/潮流家電

踏入秋冬購物旺季，民坊旗下26大商場將於即日至2026年1月25日聯合舉辦「海陸空大抽獎」。只需於指定商場以電子貨幣即日累積消費滿HK$150，即可換領抽獎券參加。有機會贏取總值逾一百萬港元獎品，包括：東瀛遊豪華旅遊套票（翱翔天際）、國際郵輪套票（遊歷海洋）及佛山三龍灣希爾頓歡朋酒店住宿連購物禮遇（暢遊陸上）。還有最新款iPhone 17 Pro Max等多款電子產品與潮流家電等，即睇以下活動詳情。

「海陸空大抽獎」活動詳情 活動日期 ： 2025 年10月31日至2026年1月25日 換領時間： 每日中午12時至晚上10時 換領地點： 客戶服務櫃檯/商場辦事處 參與商場： 港島區: 利東商場、鴨脷洲邨商場 九龍區: 啟業商場、現崇山商場、李鄭屋商場、麗閣商場、幸福商場、宏暉中心、順天商場 新界區: 愛定商場、山景商場、兆禧苑商場、錦泰商場、秦石商場、利安商場、景林商場、明德商場、石籬商場、大窩口商場、長亨商場、葵盛東商場、青衣商場、雍盛商場、華明商場、華心商場、葵芳廣場 換領方法︰ - 即日以電子貨幣累積消費滿HK$150或以上（每張發票須滿HK$30），可換領抽獎券1張 - 消費滿HK$300可換2張，如此類推 - 每張/套發票最多可換領5張抽獎券 (抽獎券數量有限，換完即止‧) - 顧客將抽獎券存根放入抽獎券收集箱內，即有機會贏得豐富獎品 抽獎截止日期︰2026年1月25日 公佈得獎名單︰將於2026 年 2 月3 日於中英文報章及民坊社交媒體公布 領獎日期︰2026 年 2 月 4日至3月4日 (周一至五，公眾假期除外)（須出示抽獎券正本）

「海陸空大抽獎」 獎品詳情 是次活動的獎品陣容豐富，總值超過一百萬港元，包括「海陸空」旅遊體驗、最新電子產品、潮流家電及尊尚生活禮遇等。 豪華旅遊及郵輪體驗 • 東瀛遊 豪華旅遊套票（價值HK$50,000，1份） • 郵輪套票（價值HK$30,000，1份） • 佛山三龍灣希爾頓歡朋酒店4日3夜套房房券連佛羅倫薩小鎮購物卡（價值HK$11,550，1份） 最新電子產品 • 最新 iPhone 17 Pro Max（價值HK$10,199，1部） • Sony PlayStation 5 Slim 光碟機版遊戲主機（價值HK$4,504，3部） • Insta 360 X5 8K運動全景夜拍加強相機 (標準套裝)（價值HK$4,099，3套） • 小米Pad 7 Pro 12GB/512GB Wifi平板電腦（價值HK$3,999，4部） 潮流家電 結合時尚設計與實用功能，智能家電為家居增添便利與舒適。 • Dyson Hot + Cool AM09 風扇暖風機（價值HK$3,380，4部） • 小米X20 Max 掃拖機器人（價值HK$3,499，4部） • DeLonghi Dedica EC685半自動咖啡機（價值HK$2,168，4部） • GEMINI 3升電子空氣炸鍋 （價值HK$398，4部） 其他尊尚禮遇 品味餐飲與美容健康禮品，為生活注入精緻享受。 • 麗晶酒店禮品卡（價值HK$2,000，5份） • INGRID MILLET櫻花亮肌微精華液 （價值HK$950，4支） • PHILIPS 5100聲波電動牙刷 （價值HK$838，4支）