求職跳槽「識人好過識字」　5招助你拓展人脈

事業成功85%靠人際關係！5步拓展職場人脈 被高薪挖角講技巧

美國著名的人際關係學大師卡內基曾說過：「一個人事業上的成功，只有15%是由於他的專業技術，另外的85%要靠人際關係、處世技巧。」從小到大，不時聽到「識人好過識字」，在學時期總覺得這句話言過其實，到正式步入職場後，才發現這句話的確言之有物。其實這句話的背後，即是反映了現今世代所講Networking的重要性。 文章由SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台Jobsdb提供 Networking即拓展人脈。想事業發展平步青雲？人脈是關鍵一環。未畢業的，識得人多，可能會快人一步獲得工作；若已在職場打滾，識得人多，跳槽轉工機會更多。對於即將踏入職場的你，或是剛進入職場不久的你，不妨跟着以下步驟，擴闊人際網絡！ 1. 整裝待發， 管理好社交平台 人脈好重要，但如果甚麼也沒準備，即使讓你遇到Elon Musk，你也只是口啞啞，芸芸而不知所云。所以識人前要做足功課！除了砌靚自己的履歷表；更要整理自己的社交平台。在人人都懂低頭玩手機的時代，交換社交平台帳戶已是常態。這些平台往往能反映真實的你，但太過真實並非好事。 若不想某某公司的高層，在Instagram或Facebook只看到你的自拍照，就要好好「整理」這些帳戶。平時除了分享吃喝玩樂的照片和生活瑣事，閒時亦可分享對社會、經濟發展的看法，預先打造自己的「商業形象」。你亦要整理Linkedin上的個人簡介，即使是學生也能先建立帳戶，填寫在學校的經驗，慢慢累積，讓你的電子版CV更豐富。出席任何社交活動，也應預先了解對方的背景或者預備一些見聞與人分享，準備一切後就要開啟自己的「交友模式」！

2. 不容錯過 學校3大人脈渠道 A.教授： 大學教授在行內具有權威，與他們打好關係，百利而無一害。讀書時做好功課，留下好形象；畢業後常與教授保持聯絡，更新一下自己狀況。不要一踏出校門就忘卻一切！特別是商學院的教授，他們從商經驗豐富，教書前在商界打滾多年，有一定的人脈。與他們打好關係，偶爾回校拜訪，甚至約來飯局，分分鐘能遇到不可多得到機會。 B.學長計劃： 校友的威力想你想像中更強大。當大家來自同一所院校，莫名地會有一種「自己人」的感覺。大家交談能夠輕易展開話題，例如學校的某個角落、某一課目、食堂美食……所以，別錯過學校的學長計劃，透過計劃結識不同年份畢業的校友，參加計劃中的講座分享、康樂活動、晚宴等。這些學長正正跟你有過同樣的經歷，比別人更知道你的需要。不論在學或求職，這班和你亦師亦友的學長都能幫你一把。 C.實習： 實習有助打開人脈大門，若就讀的學系可申請實習，就必須參加！實習挑選將來想要晉身的行業，甚至直接是將來想要進入的公司。這既能讓你早點投入社會，熟習外面的工作環境，習慣職場的生活節奏。除此之外，你更能夠認識到行內人，提早與公司同事打好關係，若畢業後想繼續在該公司工作，也佔了一定的優勢。 已經畢業的你，錯過了C，還可以把握A和B的機會，積極投入校友的身份，參加校友活動，趁回校時和教授見見面，聊聊天，甚至可以是請教問題。（小編自身也是一例，早幾年參加校友活動，重拾與兩位教授的關係，想進修讀碩士時，他們的推薦信拯救了GPA不高的我。）

3. 與客戶交好 出席社交活動 真正踏入社會，不千萬別將自己局限在公司內，只懂得在辦公室中默默耕耘。反而要出席各類型的社交活動，例如交流會、酒會，把握每一個可以外出應酬的機會，主動與人交換卡片，交流工作上的見聞。盡量認識多些同道（職場之道）中人，萬一有天想想轉公司，這些人可能成為助攻。 如若你的工作需要接觸不同客戶，這絕對是擴闊圈子的捷徑。小編的友人是公關公司的PR，與過百間餐廳有生意來往。她透過這些餐廳而接觸到餐飲外賣平台的高層，結果成功跳槽，加薪之餘，職級也大幅提升。人脈就是如此神奇，這一秒他是你的客戶，下一秒可能就成了你的同事。所以與客戶交個朋友，對本身的工作有利，也對將來發展有正面影響。 4. 別偷懶唷！整理好CRM資料庫 職場會面，第一步總是互相派發紙本卡片。然後呢？你會：隨便塞在袋裡？隨心擺在抽屜？胡亂放置在一個盒子？還是自以為很整齊地裝入卡片夾但從不翻閱？……錯了！這些都不是好方法，裝入卡片夾是只是基本門檻，請先分門別類，並按照時間排列，認真對待每張卡片。重點是：為自己整理一個CRM資料庫！將紙本卡片變成電子化。坊間有大量手機App，能夠直接掃描卡片並儲存資料。又或者傳統一些，親手將資料輸入Excel表格，加強記憶。 CRM（Customer Relation Management）本來是一個客戶管理系統。除了企業用來整合客戶的活動與數據，很多企業家均會有自己的CRM系統來整理人脈關係。你要有條理地列出每個人的資料：他們工作的公司、職銜、聯絡電話、email等。同時，也要記下你跟他們在那一個場合認識，有沒有甚麼話題特別深刻。當你只認識了一兩個新朋友，當然不用寫下來也能記得他們的資料，但當認識的人愈來愈多，大腦便不可靠，CRM就最可靠。 5. 人脈需要努力維繫 定時定候與新朋友聯絡，可以是簡單一個訊息、一封電郵，可以是社交媒體上的留言和對話。謹記要保持互動，視乎友好程度，節日互相慰問，偶爾交換近況，聊得好的話甚至可以約見面。不要以為拿了卡片，在酒會上閒談幾句，就算是一個朋友。人脈，從來都是一項長線投資。人與人之間的關係是需要靠心力和時間去維繫，真誠地和別人相處。不要等到有需要時，才臨急抱佛腳，和別人攀關係。你需要人時，別人未必需要你；但時常保持聯絡，當別人需要你時，便會自然想起你。拓展人脈並沒有最合適的時候，只要你肯踏出第一步，就永遠無錯。