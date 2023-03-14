油麻地兩餸飯富膳飯店兼賣$58芝士龍蝦麵 同名店權發小廚爭生意

富膳飯店近日進駐油麻地，與兩餸飯名店權發小廚，僅有數舖之隔，甚有打對台爭生意的意味。不過，要在天天排長龍的名店人氣下求存，也要出點奇招，所以店家除了有兩餸飯店不可少的中式小炒、小菜外，開業也即推出$58芝士龍蝦麵應戰。

富膳飯店進駐油麻地 同名店權發小廚爭生意

近日，油麻地兩餸飯人龍店權發小廚，竟然遇到對手了。在同一條街數舖之隔竟進駐了另一間名為富膳飯店的兩餸飯店。富膳飯店來頭可不少，在旺角、沙田、屯門早有開設分店，近日進駐彌敦道賣兩餸飯，與坊間的兩餸飯店不同，裝修頗用心，讓人耳目一新。在「香港兩餸飯關注組」有網友就指富膳飯店與權發小廚兩家之爭，正代表兩餸飯進入到「戰國時代」，也有網友讚富膳裝修，比權發感覺要好。不過也有權發支持者，嘲諷新店開在權發附近，餐廳老闆是「真係錢多」。