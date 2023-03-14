油麻地兩餸飯富膳飯店兼賣$58芝士龍蝦麵 同名店權發小廚爭生意

富膳飯店近日進駐油麻地，與兩餸飯名店權發小廚，僅有數舖之隔，甚有打對台爭生意的意味。不過，要在天天排長龍的名店人氣下求存，也要出點奇招，所以店家除了有兩餸飯店不可少的中式小炒、小菜外，開業也即推出$58芝士龍蝦麵應戰。
富膳飯店進駐油麻地 同名店權發小廚爭生意
近日，油麻地兩餸飯人龍店權發小廚，竟然遇到對手了。在同一條街數舖之隔竟進駐了另一間名為富膳飯店的兩餸飯店。富膳飯店來頭可不少，在旺角、沙田、屯門早有開設分店，近日進駐彌敦道賣兩餸飯，與坊間的兩餸飯店不同，裝修頗用心，讓人耳目一新。在「香港兩餸飯關注組」有網友就指富膳飯店與權發小廚兩家之爭，正代表兩餸飯進入到「戰國時代」，也有網友讚富膳裝修，比權發感覺要好。不過也有權發支持者，嘲諷新店開在權發附近，餐廳老闆是「真係錢多」。
富膳飯店近日進駐油麻地賣兩餸飯。(圖:香港兩餸飯關注組)
同一條街，另一名店權發小廚，人氣依舊。(圖:香港兩餸飯關注組)
也有網友讚富膳裝修企理，比幫襯權發感覺來得舒服。(圖:香港兩餸飯關注組)
有網友認為權發真材實料，新晉的富膳不足為懼。(圖:香港兩餸飯關注組)
奇招！$58芝士龍蝦麵兼賣多款焗飯
富膳飯店為殺出重圍，可謂奇招盡出，除了一般的涼瓜肉片、梅菜扣肉等中式小菜、小炒外，店家還出奇制勝，推出多款西式焗飯，如鮮茄焗豬扒飯、芝士焗魚柳飯等，款式多樣，每日新鮮焗製，只售$36/盒，價錢與其兩餸飯一樣，算是給食客多個選擇。不過，其中最叫人注目的當數$58的芝士龍蝦麵，每份有半隻開邊波士頓龍蝦，加上伊麵底，配上濃厚芝士汁，豐富滋味，更有網友表示每盒足兩磅，份量可謂十足！
芝士龍蝦麵 $58/盒(圖:香港兩餸飯關注組)
店家除了焗飯，也提供多款中式小少、小菜，價錢由$36兩餸起。(圖:香港兩餸飯關注組)
焗豬扒飯、白汁魚柳飯 $36/盒(圖:香港兩餸飯關注組)
富膳飯店
地址：油麻地彌敦道521號地下(地圖按此)
營業時間： 星期一至日 10am - 9pm
查詢電話：6478 1994
原文刊登於 Yahoo Food