法國五月︱香港小交響樂團 x Julien Libeer 演繹浦朗克的《鋼琴協奏曲》

現年35歲的利比爾，曾跟隨多位名師學習，是一位出色的鋼琴演奏家。

法國五月藝術節，香港小交響樂團 ( 小交 ) 請來比利時鋼琴新星利比爾 (Julien Libeer) ，演奏巴赫的《平均律鍵盤曲集》、法國作曲家浦朗克 (Francis Poulenc) 的鋼琴協奏曲，以及西貝遼士的《圖奧奈拉的天鵝》及他的第七交響曲，當代作品則有藤倉大 2021 年的作品《交織》的香港首演。

生於1899年的作曲家浦朗克(Francis Poulenc)，成長於法國藝術的黃金歲月，他與另外5位志同道合的作曲家，被稱為「六人團」(Les Six)，作品有著自由不拘的風格特質，略帶諷刺挑釁的品味，浦朗克的作品還包括超現實主義的喜歌劇，創作甚豐。這次利比爾將與小交合作，演奏浦朗克的「鋼琴協奏曲」，這亦是他最後一首創作的協奏曲，期待利比爾與小交精彩互動，反映作曲家的幽默之餘，又能提供聽覺歡快的愉悅。