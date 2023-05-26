法國五月︱香港小交響樂團 x Julien Libeer 演繹浦朗克的《鋼琴協奏曲》

法國五月藝術節，香港小交響樂團(小交)請來比利時鋼琴新星利比爾(Julien Libeer)，演奏巴赫的《平均律鍵盤曲集》、法國作曲家浦朗克(Francis Poulenc)的鋼琴協奏曲，以及西貝遼士的《圖奧奈拉的天鵝》及他的第七交響曲，當代作品則有藤倉大2021年的作品《交織》的香港首演。
生於1899年的作曲家浦朗克(Francis Poulenc)，成長於法國藝術的黃金歲月，他與另外5位志同道合的作曲家，被稱為「六人團」(Les Six)，作品有著自由不拘的風格特質，略帶諷刺挑釁的品味，浦朗克的作品還包括超現實主義的喜歌劇，創作甚豐。這次利比爾將與小交合作，演奏浦朗克的「鋼琴協奏曲」，這亦是他最後一首創作的協奏曲，期待利比爾與小交精彩互動，反映作曲家的幽默之餘，又能提供聽覺歡快的愉悅。
鋼琴獨奏鋼琴獨奏會
此外，巴赫的《平均律鍵盤曲集》第一冊，是每位鋼琴家皆奉為楷模的不朽作品，亦會在職業生涯中演繹此作。利比爾在6月14日舉行的鋼琴獨奏會中，將以此作為主題，搭配貝多芬、蕭邦、利蓋蒂、荀伯格及拉威爾等作曲家的多首的鋼琴瑰寶，帶領觀眾探索玄妙而細膩的樂章，讓思緒沉醉於充滿音符的琴音中。
《利比爾鋼琴獨奏會》詳情：
日期/地點：6月14日(晚上8時)、香港大會堂音樂廳
票價：$180至$450
《香港小交響樂團：浦朗克鋼琴協奏曲》詳情：
日期/地點：6月17日(晚上8時)、香港大會堂音樂廳
票價：$200至$480(城市售票網)
查詢：3166 1100