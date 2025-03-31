泰國命理師Plai去年底準確預言緬甸大地震4大要點 暗示7月日本地震躲不過

緬甸中部3月28日發生7.9 級地震，相信死亡數字仍在上升。近日有人發現，泰國預言家Plai竟然準確預測到這次緬甸地震的日期、地點及大樓倒塌等詳細資料，細仔程度令不人不寒而慄。她指泰國曼谷未來幾個月仍有餘震，更進一步為下半年作預測，內容與日本預言漫畫家竜樹諒(Tatsuki Ryo)的漫畫《我所看見的未來》、預言日本7月5日將大地震不謀而合，呼籲大家要做好防範準備，將傷亡數字減到最低。

泰國預言家 Plai 神預言 4大詳情100%全中 YouTube頻道「Kiinthailand 奇在泰國」指，今次緬甸大地震令泰國女預言家Plai爆紅，Plai自言有時會聽到神明說話，又或者看到畫面，因而作出不同預言。她曾準確預測不少重大事件，包括covid 19、選美小姐Tangmo案、當地暴雨洪災及去年10月的泰國校巴大火等。而更令震驚的是，Plai原來早在2024年12月27日的訪問影片，已預言了今次緬甸地震，「有一件事會在上半年發生，就是地震，地點在緬甸，緬甸附近的府，甚至曼谷都會受影響。」她當時呼籲民眾將錢及貴重物品收在銀行，「不然屋子塌下，會有很多財物損失。」主持人追問是哪個月份，Plai才表示，「是上半年中間的月份，即3月至4月。」今次Plai無論是地點、日子、曼谷受影響及有大樓倒塌都講中，被形容是100%命中。

Plai更表示，地震後將延伸出很多問題，「地震之後，會延伸出非常多的問題。土地、屋子、商場、酒店等大樓受損，出現安全的問題，每天都有這樣的新聞，所有建築都受到影響。餘震發生令很多地方都不適宜居住，大量民眾會控告地產商，不論多貴的屋子都出現問題，全部建築都要重新去審視。」

呼籲準備好食物 Plai續稱，今年的問題集中在土及水兩個元素，地震完結後，她再提醒大家要小心水的問題，「所有事情都和水和土有關，先確保自己住的地方是安全，做檢查和維修。可能準備小艇，沒有到要撤離這麼嚴重，將所有重要財物放上高處，曼谷都一樣，都可能要有心理準備，不需要撤離去外省，將所有重要財物放上3層或4層，那樣就很安全了。」她又呼籲民眾要準備好食物，「還有一樣就是食物，因水災而受到影響，沒有新鮮食物可食用，到時大家要先吃罐頭和加工食物，新鮮食物提供大量減少。」

暗示日本今年有大地震 更令人不安的是，Plai在去年底的同一個訪問中，亦談及2025年下半年的預言，內容與日本預言漫畫家竜樹諒(Tatsuki Ryo)於1999年出版的漫畫《我所看見的未來》，曾提及關於今年7月5日日本會發生大地震的預言不謀而合，她當時表示，「泰國周邊國家會有海嘯，我們可能受餘震影響。(真的會發生？)會的，最好有災難警報、避難設施，要有備無患，就算事件真的發生，傷亡人數都會減少。」當主持人問到，如果盡早預防，是不是可以避過一劫，Plai卻說，「發生是一定會發生，只是看有多少人命傷亡。(要有心理準備？)是的，(真的會發生？)真的。」她進一步指，「那個國家是島嶼，由泰國坐飛機要5示6小時。」暗示出事地點是日本。

泰國 6 至 8 月再有餘震 其實，Plai在緬甸地震翌日(3月29日)亦再度補充預言，指在未來一個月，某地可能會發生地震及海嘯：第一，這是大家很喜歡去旅遊的地方；第二，就是神明對她說，印尼某個島嶼；第三，就是新加坡都可能受影響。而在今年6至8月，泰國可能再發生餘震。由於泰國到印尼的機程只有3個多小時，而往日本則要5個多小時，暗示可能是日本地震，進而影響到印尼島嶼、新加坡甚至泰國，她的這番言論，正好與竜樹諒在《我所看見的未來》中描述：「災難範圍從北邊的日本往西延伸到台灣、南至印尼摩羅泰島、東邊則達北馬利安納群島。」有著令人不安的相似。