泰國旅行｜秋冬想旅遊？豪住五星級度假村Pimalai Resort ＆ Spa！浮潛/水上活動/海景晚餐

最近日本機票價格高企，聖誕出發東京甚至叫價過萬，認真誇張！反觀泰國機票價錢相對合理，今次為各位誠意推介泰國南部五星級度假村Pimalai Resort ＆ Spa，一於襯住假期去歎世界啦！

Pimalai Resort ＆ Spa (碧瑪萊度假村)位於泰國安達曼海域蘭塔島上，蘭塔島國家公園每年都會關閉近半年，好讓自然環境能有修復的時段。到了10月下旬之後至隔年3月，期間風浪平靜、天氣涼爽，就是到訪的好季節。度假村共有121間時尚客房、寬敞的套房和獨棟別墅，受到100英畝的樹林環抱，度假村直通900公尺的沙灘。度假村提供大量遊樂活動，包括「五島的浮潛與日落」、「美妙輪島之旅」等離島遊程，讓旅客能以最低環境衝擊的方式體驗當地海島仙境之美。另外住客還能參與非機動的水上活動、泰式烹飪、泰拳、瑜伽等課程，或前往屢獲Spa獎項的Spa中心紓緩身心。