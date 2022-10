泰國旅行｜秋冬想旅遊？豪住五星級度假村Pimalai Resort ＆ Spa！浮潛/水上活動/海景晚餐

今年,Pimalai Resort & Spa在Tripadvisor的旅行者之選「Best of the Best Awards」中被評為泰國最佳酒店, 同時也獲得《Bridal Musings》時尚婚創雜誌選為全球50大最佳蜜月度假酒店。島上自然風光如畫,加上現代化配套,不論是情侶想過浪漫之旅,又或是一家人希望共享天倫相信都同樣適合。度假村即日起接受10 月 15 日之後的住宿預訂,提早預約更能享有最多 30% 的住宿優惠,詳請可到官網查詢。每晚房價從 6,652 泰銖起,費用包括雙人早餐和喀比機場往返接駁。

酒店官網:https://pimalai.com/