泰國旅遊｜曼谷貴婦級Spa DIVANA限時優惠！ 120分鐘香薰全身按摩低至$525 輸入優惠碼額外減$110【內附詳情】

去按摩可說是泰國旅遊的指定動作！旅遊網KKday推出泰國貴婦級Spa DIVANA 獨家優惠，120分鐘香薰全身按摩低至$525/位，輸入優惠碼更可額外減$110，即睇詳情！

KKday推出獨家2人同行香薰全身按摩，以及77折玫瑰魅力水療 Ayuvedic Rose Glamour套餐。

優惠一：【 KKday 獨家】 2 人同行香薰全身按摩（ 120 分鐘）

套餐包括每位客人可享120分鐘香薰全身按摩及20分鐘草藥蒸身，於活動期間預訂此優惠套餐，並消費滿THB 1,000（約HK$223）購買Divana產品，即可獲得THB 500的現金禮券（約HK$112）。優惠適用於4間分店，全部鄰近BTS站。每間分店另設不同套餐以供選擇。

由即日至2023年12月31日，於KKday以Mastercard預訂本地玩樂及

海外旅遊單一產品簽賬滿$900，輸入折扣碼「KKDMC110」，可即時享$110 扣減。優惠只適用於香港用戶。名額有限，先到先得