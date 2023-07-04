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2023-07-04 17:00:00

泰國旅遊｜曼谷貴婦級Spa DIVANA限時優惠！ 120分鐘香薰全身按摩低至$525 輸入優惠碼額外減$110【內附詳情】

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泰國旅遊｜貴婦級泰國Spa DIVANA按摩限時優惠！ 2人同行120分鐘香薰全身按摩低至$525/位 輸入優惠碼享額外減$110【內附詳情】

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去按摩可說是泰國旅遊的指定動作！旅遊網KKday推出泰國貴婦級Spa DIVANA 獨家優惠，120分鐘香薰全身按摩低至$525/位，輸入優惠碼更可額外減$110，即睇詳情！

KKday推出獨家2人同行香薰全身按摩，以及77折玫瑰魅力水療 Ayuvedic Rose Glamour套餐。

優惠一：【KKday獨家】2人同行香薰全身按摩（120分鐘）

套餐包括每位客人可享120分鐘香薰全身按摩及20分鐘草藥蒸身，於活動期間預訂此優惠套餐，並消費滿THB 1,000（約HK$223）購買Divana產品，即可獲得THB 500的現金禮券（約HK$112）。優惠適用於4間分店，全部鄰近BTS站。每間分店另設不同套餐以供選擇。

由即日至20231231日，於KKdayMastercard預訂本地玩樂及

海外旅遊單一產品簽賬滿$900，輸入折扣碼「KKDMC110」，可即時享$110 扣減。優惠只適用於香港用戶。名額有限，先到先得

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優惠二：【KKday獨家77折】DIVANA曼谷貴婦級Spa DIVANA玫瑰魅力水療（210分鐘）（5間分店）

KKday 優惠: HK$1,242/位（原價：HK$1,621/位）

輸入折扣碼「KKDMC110」以 Mastercard 預訂，即減 HK$110HK$1,132/

(*產品價值會因應匯率浮動而改變)

套餐包括Ashiyu 足浴、Shirodhara 及玫瑰療程、頭部及頭皮按摩、蜂蜜玫瑰身體去角質護理、乾草藥蒸汽、玫瑰石英溫油按摩、甜蜜玫瑰牛奶浴。於活動期間預訂此優惠套餐，並消費滿THB 1,000（約HK$223）購買Divana產品，即可獲得THB 500的現金禮券（約HK$112）。優惠適用於5間分店，全部鄰近BTS站。每間分店另設不同套餐以供選擇。

享受Divana每日選餐服務優質的面部護理 盡情享受 Diavana 的天然草本精油 Diavana以其豪華服務和多樣化的按摩和水療護理而聞名 享受 Divana 專業按摩治療師的專業服務 Divana 店內亦為客人提供每日選餐服務 Divana分店全部位於曼谷市中心

曼谷Divana Scentuara Spa分店 (鄰近 BTS Chit Lom)

https://www.kkday.com/zh-hk/product/10330?cid=13367

曼谷Divana Divine Spa分店 (BTS Thonglor免費接駁)

https://www.kkday.com/zh-hk/product/19179?cid=13367

曼谷Divana Virtue Spa分店 (鄰近BTS Surasak)

https://www.kkday.com/zh-hk/product/10393?cid=13367

曼谷Divana Nurture Spa分店 (鄰近BTS Nana)

https://www.kkday.com/zh-hk/product/10440?cid=13367

曼谷Dii Wellness Med Spa（鄰近BTS Phloen Chit

https://www.kkday.com/zh-hk/product/19216?cid=13367

預訂日期：即日至2023731

使用日期：即日至2023831

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