泰式按摩店Modern Thai登陸尖沙咀 逾20年經驗泰國人技師/新店3大優惠 2人同行1人半價

泰式按摩專門店 Modern Thai旗艦店，最近登陸尖沙咀，新店地段旺中帶靜，方便就腳。最大賣點是擁有多名逾20多年經驗的泰籍專業按摩技師，採用正宗泰式按摩。近年興起身心靈療程，Modern Thai亦特設頌缽流程，讓客人放下繁雜的思緒，讓身心放鬆及重新接軌。

推介王牌四手古法泰式按摩 Modern Thai尖沙咀店全層面積約900呎，以開放簡約風格布置，設有2間雙人按摩房及4張傳統的泰式「榻榻米」按摩墊。按摩服務特別推薦尖沙咀店限定的王牌四手古法泰式按摩，以兩位技師同時按摩不同部位，療程以拉筋為主，能放鬆深層肌肉適合有長期肌肉勞損及舒展筋骨人士，在有限的時間內最大程度放鬆身心，同時處理多個身體部位，享受皇帝式享受全身放鬆體驗，適合長期肌肉勞損及舒展筋骨人士。完成服務後，店內更提供特式香茅茶連小糕點，讓客人同時享受泰國美食及文化。 ( 尖沙咀店限定 ) 王牌四手古法泰式按摩 $880/60 分鐘 60分鐘四手古法泰式按摩，結合兩位技師進行療程。以拉筋為主，能放鬆深層肌肉適合有長期肌肉勞損及舒展筋骨人士，在有限的時間內最大程度放鬆身心，同時處理多個身體部位，享受獨特且奢侈的服務。

獨家純天然香薰精油按摩 $548 起 (45 分鐘 /60 分鐘 /90 分鐘 ) 香薰精油按摩是放鬆身心的最佳選擇，按摩技師以香薰精油按摩，慢慢推鬆肌肉，而精油被皮膚吸收後會有不同功效，達到舒緩緊繃肌肉的效果，尤其適合肩頸緊繃及久坐的人。初體驗按摩新手、喜歡溫和按摩風格人士亦較為適合。

泰式按摩店Modern Thai｜獨家純天然香薰精油按摩 $548起(45分鐘/60分鐘/90分鐘)

傳統古法泰式按摩 $488 起 (45 分鐘 /60 分鐘 /90 分鐘 ) 與中式按穴不同，泰式按摩主要是以按摩形式放鬆肌肉、人手拉筋為主，能放鬆深層肌肉適合有長期肌肉勞損及舒展筋骨人士。適合長期勞動人士、舒緩肌肉痠痛。

推油通淋巴排毒按摩 $598 起 (60 分鐘 /90 分鐘 /120 分鐘 ) 疏通堵塞的淋巴及淋巴液流動，排走身體質壓的廢物，達至去水腫及排毒的效果。淋巴循環不良的話，推淋巴的過程會痛楚，但推鬆後改善淋巴循環便會有所改善。適合久坐、運動不足、肌肉不平衡人士、水腫虛胖人士。

同步售賣按摩精油 按摩完買即享 8 折 Modern Thai更有多款獨家按摩產品，店內設零售精油，其中5大獨家調配的天然複方按摩精油最受歡迎，包括Sunbath、Secret Garden、Snowing Mountain、Time for Bed、Sweet Eden。按摩油由自家調香，每款都各有特色和功效，而產品沒有使用任何防腐劑，需於3個月內使用完畢。顧客體驗完按摩服務後，可享按摩精油類產品8折優惠。

Modern Thai設零售精油。

新店 3 大開幕優惠 為慶祝新店開幕，尖沙咀新店及觀塘店均推出3大限定開幕優惠，包括2人同行1人半價及首次購買套票即享額外10%回贈；更提供早鳥預約優惠，提早14日預約更可享全單優惠$150。如果生日來Modern Thai按摩慶生，更有機會獲贈神秘禮物。 優惠1：由即日起至11月30日，於Modern Thai消費任何按摩服務即享「2人同行，1人半價」 優惠2：首次於Modern Thai 購買套票的顧客可享有額外10%回贈 優惠3：早鳥預約優惠，提早1星期前預約即享全單優惠$100，如提早14日預約更可享全單優惠$150。