泰金鍋放題登陸觀塘 1月10日免費招待長者 泰式煲仔飯套餐$68起

日泰火鍋放題店泰金鍋繼荃灣、旺角後，再進軍觀塘開設分店。新店繼續走性價比高放題路線，最平$168起，更大玩新食法，先烤魚後火鍋，讓食客嘗試煥然一新的泰式火鍋體驗。

觀塘新店可容納130人，迎合觀塘打工仔一族。午市不單有$88起午市精選火鍋套餐，1月17日起將首次推出6款泰、日式煲仔飯，包括招牌泰金雞、泰式海南雞、日式月見牛肉、日式咖哩和牛、蒲燒鰻魚玉子煲仔飯，連泰式雜錦煲仔船麵都有！每款即叫即煲，套餐全部$68附送生果及飲品，份量飽足。

新火鍋套餐分為A、B、C三個級別，定價由$168至$338不等。配料及美食多達100款。A餐以火鍋為主，B及C餐則採用全新食法。先自選1款前菜，包括好鮮嫩灸烤魚煲、激濃郁麻辣醬雞煲或創意特色菜「泰檸開胃手抓雞撈起」。吃畢前菜後就可自選湯底轉食火鍋。觀塘店共有8款湯底，有泰金冬蔭功鍋、檸檬香茅鍋、青檸椰奶雞湯鍋、馬來娘惹叻沙鍋、泰麻辣鍋、關東煮壽喜燒鍋、日式番茄濃湯鍋、藥膳豬骨白湯鍋。推介招牌泰金冬蔭功鍋，主廚以自家食譜加入多款泰國地道香料熬製，濃郁酸香非常惹味；檸檬香茅鍋以新鮮香茅攪碎，再加入高湯及檸檬葉製成，清香甘甜，中和肉類的油膩感。

限定長者優惠



自助區供應一系列由泰籍主廚團隊炮製的地道泰式料理，以泰國新鮮食材製作，如人氣沙嗲串燒、秘製海南雞、冬蔭功海鮮湯、黃咖喱蝦以及多款泰國直送特色炸物小食。新店更提供大受好評的蒲燒鰻魚、多款中式點心，還有新增DIY刨冰區。

為慶祝觀塘店開幕，泰金鍋1月10日將推出限定優惠，免費招待持有樂悠咭或長者咭的長者，客滿即止。詳情就要留意泰金鍋官方Facebook及Instagram發布消息。