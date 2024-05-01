洗衫技巧丨四招提高洗衣機去污效能 日本洗衣達人：洗衣液並非愈多愈乾淨！

日本洗濯研究家平島利惠在網站Locari分享去除衣物污漬、黑斑和異味的洗衣貼士，只需改變平日洗衣的小習慣，即使是使用同一部洗衣機和衣物洗滌劑，也能提高去污的效能！

1. 衣物保持適當份量 平島利惠指出，衣物份量和水量的平衡是去除污垢的關鍵，只要比例恰當，衣物就能夠有足夠空間在洗衣桶中旋轉。相反，若衣物過多，衣服在洗衣期間就會浸泡在洗衣桶中，污漬繼續留在上面。

此外，平島利惠也解釋，若放進洗衣機的衣物太多，骯髒的衣物在洗滌時會糾纏在一起，不但不能有效去除污垢，更會令衣服出現大量皺摺。雖然盡量放滿洗衣機能減少洗衣的次數，但卻未能令衣物更加清潔，反而會造成浪費。若真的需要洗更多衣服，平島利惠建議將洗衣機的水位設定改為「高水位」，並用大量水洗滌衣物。 2. 因應衣物的骯髒程度翻轉洗滌 衣服上附著的污垢分別外面和身體，平島利惠建議要根據污漬的種類，決定直接還是翻轉清洗。若擔心衣物上的食物、醬油污漬洗不乾淨，可在放入洗衣機前先清洗沾上污垢的地方。 許多人也會用力擦洗去除衣服上的食物污漬，但這樣會令該部位蓬鬆及破壞質感。平島利惠建議在污漬上用牙刷輕輕拍打衣物清潔劑，使清潔劑浸入纖維中，然後才放入洗衣機。

針對清潔衣物的汗漬、汗味，便要把衣物翻轉清洗。若想加強預防汗漬、汗味，平島利惠指出，可在洗滌前在衣領和袖子塗抹洗衣液，然後才將衣服放入洗衣機，以防止污垢積聚和異味再次出現。 單靠洗衣機的洗衣程序，很難徹底去除附在衣服上的皮脂和汗漬。要徹底去除泛黃和異味，平島利惠建議在洗滌前將衣物浸泡在鹼性洗衣液和熱水中，以溶解滲入深層的污垢。 3. 沖洗次數影響去污效果 洗衣機沖洗衣物次數也會影響去除異味和污垢的效果！平島利惠解釋，洗衣液會「捕捉」衣服上的污垢，並將污垢溶解到水中。如果因為沖洗不徹底而導致洗衣液殘留在衣服上，被洗衣液捕捉的污垢就會重新回到衣服上，因此她建議清洗沾上汗水、污垢的衣物時，最少要沖洗兩次。