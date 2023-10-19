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生活
2023-10-19 13:40:37

洗鞋方法｜皮鞋、運動鞋、網面鞋、麂皮鞋等 清潔方法合集(有片)

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洗鞋方法｜皮鞋、運動鞋、網面鞋、麂皮鞋等 清潔方法合集(有片)

洗鞋方法｜皮鞋、運動鞋、網面鞋、麂皮鞋等 清潔方法合集(有片)

我們平日會根據場合穿不同種類的鞋出門，每隔一段時間就要清潔鞋子，而鞋子跟衣服一樣，因應不同材質有不一樣的清潔方法，今次就分享一下幾種常見鞋類的簡易洗鞋方法，帆布鞋、皮鞋、麂皮鞋、網面運動鞋有污漬都唔驚。

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帆布鞋清潔

首先準備清潔液：用一個水盆，將少量洗衣液加進溫水，制成清潔液，如污漬較頑固，可在清潔液中加上梳打粉，增強去污力。

如鞋面上有較明顯的污垢，可將少量洗衣液沾上污漬位置，然後用軟刷輕輕擦拭，靜待至少15分鐘。

取下鞋帶並把它浸在已準備的清潔液中，再用海綿或抹布沾取清潔液，徹底擦拭整個鞋的表面，包括鞋底。如鞋底的污垢比較頑固，可以用魔術海綿沾取清潔液把橡膠部分的污垢刷走。

徹底清潔鞋面及鞋底後，用清水沖洗鞋子表面，避免弄濕鞋子內部，鞋帶亦用清水過水沖淨，先把鞋子及鞋帶用乾毛巾以按壓方式印走水份，最後再自然風乾即可。

皮鞋/合成皮鞋清潔

取下鞋帶，將海綿或纖維抹布沾上清水後擰去多餘水分，擦拭整個鞋面，特別留意皺摺部分堆積的灰塵或污垢。將魔術海綿沾濕，刷去鞋底及鞋跟部分的污漬，注意不要在皮革部分擦拭，因為魔術海綿有機會破壞皮革表層。

用舊牙刷沾上牙膏，在鞋面的污漬上小範圍地進行清潔，用打圈的手法刷走污漬。如有頑固的污漬，可灑上梳打粉，再用牙刷在污漬上擦拭直至污漬消失。

將鞋子徹底清潔後，用乾淨的抹布沾取清水，擰走多餘水分後抹走鞋面上的牙膏，然後再自然風乾即可，注意要避免陽光直曬以免破壞皮質。

麂皮鞋清潔

先用麂皮刷順著鞋面毛流方向輕刷，把表面的灰塵及污垢刷走，然後用毛巾沾少量清水，在麂皮鞋的水漬或水垢上輕拍，直至表面的水漬消失。

如果麂皮表面有油性污漬，可將少許爽身粉或粟粉灑在污漬的部分，靜待粉末把油脂吸收，如果污漬較頑固，可將抹布沾取少量白醋，再輕輕在污漬上擦拭，然後用廚房紙印走麂皮表面的水分，再用麂皮刷輕輕刷走表面粉末，最後把鞋子自然風乾。

 

網布運動鞋清潔

取出鞋帶及鞋墊，與鞋子分開清洗。

鞋帶：可放進洗衣袋後與其他衣物用洗衣機洗，或者浸進加了洗潔精的清水中，用牙刷擦拭污漬部分，再用清水沖洗。

鞋墊清潔

將1:3的梳打粉及清水混合制成清潔液，用抹布沾上清潔液後抹乾淨鞋墊，如果有異味，可在鞋墊上灑上梳打粉，靜置至少30分鐘，然後用清水沖乾淨，再自然風乾。這個方法可頻繁使用，以保持鞋墊清潔。

鞋子清潔

首先把乾毛巾放進鞋子以撐起鞋形，用軟刷刷走鞋面上的污垢，準備一個水盆，將洗潔精混合清水制成清潔液，用抹布或海綿沾上清潔液擦拭鞋面，手法要輕力以避免破壞網布組織。在頑固污漬的部分，可用軟刷稍加力度打圈擦拭， 而鞋底部分的發泡材質可以用消毒濕紙巾或魔術海綿清潔，再用乾淨的抹布沾上清水把鞋上的清潔劑抹走，最後讓鞋子自然風乾，可用風扇加速風乾過程，然後放回鞋墊及鞋帶即可。

橡膠/漆皮鞋清潔

首先用柔軟材質的抹布沾水，抹走黏在鞋面上的污垢，然後用綿花球沾取適量洗甲水，在污漬部分擦拭；另一個方法是用2:1的比例混合梳打粉及清水，制成糊狀清潔劑，將糊狀物塗在污漬上，輕輕打圈擦拭直至去除污漬，最後再用清水抹乾淨。

如鞋子有布製的裝飾如蝴蝶結等，可以混合清水及洗潔精制成清潔液，用舊牙刷沾取清潔液刷走污漬，最後用清水抹乾淨。

如果清潔後鞋子表面變得暗啞，可在鞋面塗上少量凡士林，再用柔軟的布擦拭拋光，使鞋面回復亮麗。

原文刊登於Yahoo C9．達人

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