洗鞋方法｜皮鞋、運動鞋、網面鞋、麂皮鞋等 清潔方法合集(有片)

我們平日會根據場合穿不同種類的鞋出門，每隔一段時間就要清潔鞋子，而鞋子跟衣服一樣，因應不同材質有不一樣的清潔方法，今次就分享一下幾種常見鞋類的簡易洗鞋方法，帆布鞋、皮鞋、麂皮鞋、網面運動鞋有污漬都唔驚。

帆布鞋清潔 首先準備清潔液：用一個水盆，將少量洗衣液加進溫水，制成清潔液，如污漬較頑固，可在清潔液中加上梳打粉，增強去污力。 如鞋面上有較明顯的污垢，可將少量洗衣液沾上污漬位置，然後用軟刷輕輕擦拭，靜待至少15分鐘。 取下鞋帶並把它浸在已準備的清潔液中，再用海綿或抹布沾取清潔液，徹底擦拭整個鞋的表面，包括鞋底。如鞋底的污垢比較頑固，可以用魔術海綿沾取清潔液把橡膠部分的污垢刷走。 徹底清潔鞋面及鞋底後，用清水沖洗鞋子表面，避免弄濕鞋子內部，鞋帶亦用清水過水沖淨，先把鞋子及鞋帶用乾毛巾以按壓方式印走水份，最後再自然風乾即可。

皮鞋/合成皮鞋清潔 取下鞋帶，將海綿或纖維抹布沾上清水後擰去多餘水分，擦拭整個鞋面，特別留意皺摺部分堆積的灰塵或污垢。將魔術海綿沾濕，刷去鞋底及鞋跟部分的污漬，注意不要在皮革部分擦拭，因為魔術海綿有機會破壞皮革表層。 用舊牙刷沾上牙膏，在鞋面的污漬上小範圍地進行清潔，用打圈的手法刷走污漬。如有頑固的污漬，可灑上梳打粉，再用牙刷在污漬上擦拭直至污漬消失。 將鞋子徹底清潔後，用乾淨的抹布沾取清水，擰走多餘水分後抹走鞋面上的牙膏，然後再自然風乾即可，注意要避免陽光直曬以免破壞皮質。

麂皮鞋清潔 先用麂皮刷順著鞋面毛流方向輕刷，把表面的灰塵及污垢刷走，然後用毛巾沾少量清水，在麂皮鞋的水漬或水垢上輕拍，直至表面的水漬消失。 如果麂皮表面有油性污漬，可將少許爽身粉或粟粉灑在污漬的部分，靜待粉末把油脂吸收，如果污漬較頑固，可將抹布沾取少量白醋，再輕輕在污漬上擦拭，然後用廚房紙印走麂皮表面的水分，再用麂皮刷輕輕刷走表面粉末，最後把鞋子自然風乾。

網布運動鞋清潔 取出鞋帶及鞋墊，與鞋子分開清洗。 鞋帶：可放進洗衣袋後與其他衣物用洗衣機洗，或者浸進加了洗潔精的清水中，用牙刷擦拭污漬部分，再用清水沖洗。

鞋墊清潔 將1:3的梳打粉及清水混合制成清潔液，用抹布沾上清潔液後抹乾淨鞋墊，如果有異味，可在鞋墊上灑上梳打粉，靜置至少30分鐘，然後用清水沖乾淨，再自然風乾。這個方法可頻繁使用，以保持鞋墊清潔。