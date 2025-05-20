消暑｜清淡飲食避熱氣！五大飲食原則≠唔食肉

面對炎熱的夏天，除了通過開冷氣、去海灘等避暑方法，還可以透過食療來消除身體的熱氣，而最佳的去熱氣食療辦法便是清淡飲食，只要掌握五大清淡飲食原則，便可以去除身體的熱氣，清熱解暑之餘，還可以讓身體以健康的姿態應對夏天！

清淡飲食｜注意蛋白質攝入 不少人以為清淡飲食就是不吃肉，但實際上豬肉、牛肉、羊肉等紅肉都含有豐富的肉類蛋白質，在日常飲食中特別重要。不過一般肥肉的脂肪含量較高，有機會影響清淡飲食的均衡，所以建議在清淡飲食期間盡量以瘦肉為主。而夏天期間可以瘦肉與苦瓜、絲瓜、冬瓜等清熱解毒的瓜類一起煲湯，增加消暑的效果。若果想增加清淡飲食的效果，可吃魚肉、家禽等白肉代替紅肉，既可以補充肉類蛋白質，又可以避免過多的脂肪吸收。除了從肉類吸收蛋白質外，還可以從豆類、奶類中吸入植物蛋白質，達致均衡的清淡飲食。

清淡飲食｜減少用油 如果想透過清淡飲食來去除熱氣，烹調的時候便需要減少用油，以消除腸胃中的油膩感。雖然需要減少用油，但要增加使用的品種，可以將芥花籽油、橄欖油、葵花籽油、大豆油等比較健康的油類經常替換使用，而每日用油的份量大約以25至30毫升最為理想，最多亦不可以超過50毫升，避免過分油膩導致身體不適。

清淡飲食｜控制糖分吸收 清淡飲食的重點在於少用各類調味料，因此糖分較高的食品亦不可出現在清淡飲食中，除了顯而易見的甜品、汽水、手搖飲品等高糖分的食品外，白飯、烏冬、粥等經過加工的精緻澱粉同樣應盡量少吃。而這些主食可以利用玄米、紅米、番薯等含有豐富膳食纖維及血糖生成指數低的粗糧代替，不但含強烈的飽腹感，同時具有通便、減脂的作用，令清淡飲食的效果倍增。

清淡飲食｜少鹽少辣 清淡飲食並不等於食之無味，事實上需要利用蔥、蒜等未經過加工的調味料進行調味，不但可以減少使用調味料，還可以提高食慾，甚至可以解毒殺菌。而鹽和辣椒等高鹽分或高刺激性的調味料則盡量需要避免使用，這樣才可以確保身體不會積聚熱氣或濕氣。