消暑｜體感超過40度？！整合5大實用消暑方法 輕鬆渡過高溫夏季！

今年香港的夏天特別炎熱，體感溫度長期超過40度，大部份人都只想留在室內避開太陽。以下就為大家整合5個實用消暑方法，無論在室內或室外都需要做好準備，這樣才可以輕鬆渡過高温夏季！

消暑方法｜多穿淺色透氣衣服 猛烈的太陽屬導致高溫的原因之一，而深色的衣服都有吸收熱力的問題，容易令體感溫度上升，因此建議在夏天穿着淺色衣服，以防因折射而吸收熱力。此外，衣服的材質亦特別重要，具有吸汗、排濕功能或單薄透氣的衣服便特別適合夏天使用，不但可以減少因侷促而增加體溫的機會，還可以讓汗水快速消失，減少不適的黏笠感。如果需要在烈日當空下活動，建議可以戴帽或太陽眼鏡幫助遮陽。

消暑方法｜隨時補充水分 夏天的時候容易因為高溫而令體內的水份被蒸發，因此身體長期處於缺水的狀態，但有不少人卻忽視水分不足的問題，待口渴時才喝水。然而口渴卻是身體嚴重缺水的警號，嚴重還有機會導致中暑問題，所以建議夏天隨時都需補充水分，從而減少因炎熱而造成的不適感。同時身體若因汗水造成黏笠感或因太陽造成灼燒感的話，可臨時在四肢、頸部、面部等位置淋水，以幫助身體降溫。

消暑方法｜適當進食甘涼食物 炎熱的天氣容易令身體積聚火氣和濕氣，因此夏天的時候適當進食甘涼的食物，有助改善暑氣的問題。苦瓜、番茄、西瓜等便是既甘涼又有效去除火氣的食物，若果想重點去濕氣的話，可以利用薏米、紅豆、綠豆等煲水飲用，讓體內的火氣和濕氣可以得到調理。

消暑方法｜調整室內降溫措施 不少人都會因天氣炎熱而讓室內變得特別涼爽來消除暑氣，但是室內降溫的措施需要調整得宜，才能夠有效避暑。一般室內的冷氣溫度建議在24至26度，最理想的室內外溫差為7至8度，冷氣溫度過低反而會令人無法習慣室外的溫度，同時建議在室內種植一些花草，讓室內溫度可以自然降溫，減少過分依賴冷氣來避暑的行為。