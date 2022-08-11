消費券2022｜一田辦開學祭 8折買護脊書包/返學鞋 消費$1,000即送$110現金券

9月就是新學期的開始，家長們是時候要預備好上學裝備！由即日起至8月22日，一田準備了「一田開學祭」，搜羅了多款書桌文具、護脊書包、衣物裝備等開學必備產品，大家可以優惠價購入心頭好。同步推出消費券優惠，消費購物或買禮券滿$1,000，即送$110超市優惠券！

消費券 2022 ｜ 8 折買護脊書包 減輕背部壓力 開學祭一次過推出不同產品優惠，其中包括返學必備的書包！想確保小朋友的脊椎健康，可選擇KAGS人體工學超輕護脊書包($694.4/一個)，重量只有650克，符合人體工學設計可有效保護脊椎，小朋友即使背著書包都可以挺直走路。推廣期間購買任何KAGS護脊書包，均可以半價換購優閒系列斜背包連零錢包一個。 另有MoonRock護脊書包($875.5/一個)，2022年新系列之一SP-101P設計可愛，每個書包附有5個帶有魔術貼的圓形徽章及閃燈，小朋友可隨個人喜好在閃燈貼上不同徽章改變外型。功能方面，背墊及腰墊改良為高密度海綿，讓小朋友背上後更加舒適，配上MoonRock專利設計的閃燈磁石提示胸扣，提示小朋友需要扣上書包上的胸扣及腰帶，從而達至減輕背部壓力和護脊的效果。 即睇其他護脊書包選擇！

除了書包之外，擁有一對良好承托力的上學鞋亦非常重要。Kinghealth男女童裝黑皮鞋/運動鞋($259-$369/對)採用了納米科技處理，有效抗水抗污，更做到除臭作用。加上優良承托力及高透氣度，讓小朋友可以每天舒適地穿著上學！另有售雞仔嘜Express棉質童裝內衣/內褲系列，有背心(2件裝)、短袖(2件裝) 、內褲(3件裝)及棉襪(3對)選擇。100%棉質製造，手感柔軟而且吸汗透氣，就算出汗都可以保持身體乾爽！買滿雞仔嘜產品滿$500即減$50。 點擊睇其他開學產品優惠！

消費券 2022 ｜消費券提案 消費 $1,000 即送 $110 現金券 由8月7日至9月12日，以指定付款方式單一發票購買一田現金禮券滿$1,000或百貨貨品滿$1,000，即送你$110一田超市優惠券，每張發票限換一套！ 即日起至8月31日，一田與AlipayHK攜手合作推出「一田獨家消費賞」，於推廣期內，每位AlipayHK用戶可於一田店內掃描宣傳品上之QR Code，齊齊搶$15現金優惠券，只需消費滿$300並以AlipayHK付款即減$15。一田已登陸AlipayHK品牌Channel，8月7日起更推出「關注有賞」獨家優惠，進入AlipayHK「品牌Channel」介面，關注一田專頁，即有機會獲取$10現金優惠券，更可領取專頁內多款優惠，每個帳戶最高可享$335優惠。