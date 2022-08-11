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2022-08-11 12:00:51

消費券2022｜一田辦開學祭 8折買護脊書包/返學鞋 消費$1,000即送$110現金券

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消費券2022｜一田辦開學祭 8折買護脊書包/返學鞋 消費$1,000即送$110現金券

消費券2022｜一田辦開學祭 8折買護脊書包/返學鞋 消費$1,000即送$110現金券

9月就是新學期的開始，家長們是時候要預備好上學裝備！由即日起至822日，一田準備了「一田開學祭」，搜羅了多款書桌文具、護脊書包、衣物裝備等開學必備產品，大家可以優惠價購入心頭好。同步推出消費券優惠，消費購物或買禮券滿$1,000，即送$110超市優惠券！

消費券20228折買護脊書包 減輕背部壓力

開學祭一次過推出不同產品優惠，其中包括返學必備的書包！想確保小朋友的脊椎健康，可選擇KAGS人體工學超輕護脊書包($694.4/一個)，重量只有650克，符合人體工學設計可有效保護脊椎，小朋友即使背著書包都可以挺直走路。推廣期間購買任何KAGS護脊書包，均可以半價換購優閒系列斜背包連零錢包一個。

另有MoonRock護脊書包($875.5/一個)2022年新系列之一SP-101P設計可愛，每個書包附有5個帶有魔術貼的圓形徽章及閃燈，小朋友可隨個人喜好在閃燈貼上不同徽章改變外型。功能方面，背墊及腰墊改良為高密度海綿，讓小朋友背上後更加舒適，配上MoonRock專利設計的閃燈磁石提示胸扣，提示小朋友需要扣上書包上的胸扣及腰帶，從而達至減輕背部壓力和護脊的效果。

即睇其他護脊書包選擇！

KAGS人體工學超輕護脊書包 (特價: $694.4/一個，只限沙田/大埔/將軍澳/元朗一田) 推廣期間購買任何KAGS護脊書包，均可以半價換購優閒系列斜背包連零錢包一個。 Manis手挽/斜孭兩用袋 (特價: $99/個，只限沙田/大埔/將軍澳/元朗一田) MoonRock護脊書包SP-101P (特價: $875.50/個，只限沙田/大埔/將軍澳/元朗一田) SPI Motive護脊書包 (特價: $299/個，只限沙田/大埔一田)

除了書包之外，擁有一對良好承托力的上學鞋亦非常重要。Kinghealth男女童裝黑皮鞋/運動鞋($259-$369/)採用了納米科技處理，有效抗水抗污，更做到除臭作用。加上優良承托力及高透氣度，讓小朋友可以每天舒適地穿著上學！另有售雞仔嘜Express棉質童裝內衣/內褲系列，有背心(2件裝)、短袖(2件裝) 、內褲(3件裝)及棉襪(3)選擇。100%棉質製造，手感柔軟而且吸汗透氣，就算出汗都可以保持身體乾爽！買滿雞仔嘜產品滿$500即減$50

點擊睇其他開學產品優惠！

Frog男女童裝黑皮鞋/運動鞋 (特價：$239-$299/對，只限沙田/大埔/將軍澳一田) Kinghealth男女童裝黑皮鞋/運動鞋 (特價：$259-$369/對，只限沙田/大埔/將軍澳/元朗一田) 雞仔嘜Express棉質童裝系列 (特價：$148/任選3包，全線一田有售) Sanrio童裝卡通純棉背心(2件裝) (特價：$99/2包，只限沙田/大埔/荃灣/將軍澳/元朗一田) Baby Shark男女童內褲套裝(1盒5條) (特價：$95.2 /盒，只限沙田/大埔/荃灣/元朗一田) Doraemon/B.Duck童裝卡通純棉内褲(1套3條) (特價：$79/2套，只限沙田/大埔/荃灣/將軍澳/元朗一田) 飛利浦護眼檯燈 (特價：$499，只限沙田/大埔一田) 無線光學滑鼠 (特價：$99，只限沙田/大埔/荃灣一田) SKETTOPrincess兒童八達通手錶 (特價：$299，只限沙田/大埔/荃灣一田) Stories可摺疊童裝雨褸/防水書包套 (特價：$68-$228/件，只限沙田/大埔/荃灣/將軍澳一田) Stories可摺疊童裝雨褸/防水書包套 (特價：$68-$228/件，只限沙田/大埔/荃灣/將軍澳一田) 凡購買Stephen Joseph產品，即可以優惠價$99換購小食盒水樽或食物袋乙個 (價值$138-$148） Baby Shark雨傘 (特價：$134.4-154.4/把，只限沙田/大埔/荃灣/元朗一田) Baby Shark雨傘 (特價：$134.4-154.4/把，只限沙田/大埔/荃灣/元朗一田)

消費券2022｜消費券提案 消費$1,000即送$110現金券

87日至912日，以指定付款方式單一發票購買一田現金禮券滿$1,000或百貨貨品滿$1,000，即送你$110一田超市優惠券，每張發票限換一套！

即日起至831日，一田與AlipayHK攜手合作推出「一田獨家消費賞」，於推廣期內，每位AlipayHK用戶可於一田店內掃描宣傳品上之QR Code，齊齊搶$15現金優惠券，只需消費滿$300並以AlipayHK付款即減$15。一田已登陸AlipayHK品牌Channel87日起更推出「關注有賞」獨家優惠，進入AlipayHK「品牌Channel」介面，關注一田專頁，即有機會獲取$10現金優惠券，更可領取專頁內多款優惠，每個帳戶最高可享$335優惠。

一田開學祭 一田開學祭

一田開學祭

日期：即日起至 822日（沙田店至95日）
地點：一田百貨沙田2樓展銷場 / 大埔1樓展銷場及長廊
特別展場：觀塘apm LG / 將軍澳東港城1樓中庭 / 元朗形點I中庭

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