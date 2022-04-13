消費券2022｜嚴選9款夏日必備涼風產品 涼風機、移動式冷氣 Pricerite實惠仲有優惠！

近年香港的夏天越來越長，溫度愈來愈高。家中必備不同涼風產品，才可以打造涼快舒爽環境。以下為大家嚴選9款夏日必備涼風產品，包括風扇、冷氣機、涼風機、移動冷氣機等，全部都可以在Pricerite實惠買到！

涼風產品｜簡單散熱必備風扇 加強空氣對流 要簡單散熱，風扇一定是省電最佳選擇。可透過調節不同風速及風力，加強室內對流空氣。近年除了一般坐枱式及掛牆式扇葉風扇外，更有多功能及智能設計，保持清涼同時更能照顧生活所需。其中MOMAX Smart的智能紫外光空氣淨化冷暖風機，有齊空氣淨化、冷風及暖風3個功能，內置UV-C消毒燈，高效殺滅空氣中細菌。更有高效率H13 HEPA濾網，可以有效阻播PM2.5懸浮微粒、花粉、塵蟎。

涼風產品｜ 瞬間降溫 首選冷氣機/涼風機 酷熱天氣下要令屋企瞬間降溫，首選一定是冷氣機。冷氣機有分為窗口式、分體式的設計，適合不同家居環境外，更有淨冷型、抽濕型及冷暖變頻等功能選擇，即使在酷熱難耐的晚上，都可以令你一夜好眠。除此之外，大家亦可選擇涼風機，有效製造及送出冷風，近距離享受冰感溫度。