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2022-04-13 12:00:00

消費券2022｜嚴選9款夏日必備涼風產品 涼風機、移動式冷氣 Pricerite實惠仲有優惠！

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消費券2022｜嚴選9款夏日必備涼風產品 涼風機、移動式冷氣 Pricerite實惠仲有優惠！

消費券2022｜嚴選9款夏日必備涼風產品 涼風機、移動式冷氣 Pricerite實惠仲有優惠！

近年香港的夏天越來越長，溫度愈來愈高。家中必備不同涼風產品，才可以打造涼快舒爽環境。以下為大家嚴選9款夏日必備涼風產品，包括風扇、冷氣機、涼風機、移動冷氣機等，全部都可以在Pricerite實惠買到！

涼風產品｜簡單散熱必備風扇 加強空氣對流

要簡單散熱，風扇一定是省電最佳選擇。可透過調節不同風速及風力，加強室內對流空氣。近年除了一般坐枱式及掛牆式扇葉風扇外，更有多功能及智能設計，保持清涼同時更能照顧生活所需。其中MOMAX Smart的智能紫外光空氣淨化冷暖風機，有齊空氣淨化、冷風及暖風3個功能，內置UV-C消毒燈，高效殺滅空氣中細菌。更有高效率H13 HEPA濾網，可以有效阻播PM2.5懸浮微粒、花粉、塵蟎。

【性價比之選】TOSOT大松牌12"鴻運扇KYT-3001 $309→$269 【強風之選】Origo 8" 3D搖擺對流扇CF-1721 $698→$598 【慳位之選】TOSOT大松牌12"掛牆扇FB-3005 $399→$319 【智能之選】MOMAX Smart Ultra-Air Plus IoT智能紫外光空氣淨化冷暖風機AP7S $3,280→$1,880

涼風產品｜瞬間降溫 首選冷氣機/涼風機

酷熱天氣下要令屋企瞬間降溫，首選一定是冷氣機。冷氣機有分為窗口式、分體式的設計，適合不同家居環境外，更有淨冷型、抽濕型及冷暖變頻等功能選擇，即使在酷熱難耐的晚上，都可以令你一夜好眠。除此之外，大家亦可選擇涼風機，有效製造及送出冷風，近距離享受冰感溫度。

【性價比之選】TOSOT大松牌 3/4匹抽濕型窗口式冷氣機 W07R4 $3,290→$2,298 【性價比之選】TOSOT大松牌1/1.5匹冷暖分體式冷氣機 S09H35 $5,490→$4,390 【性價比之選】TOSOT大松牌負離子遙控冷風扇AC-0422HK $998→$679 Midea 美的4.8L 電子式遙控冷風機 AC100-18R $999→$899

涼風產品｜移動式冷氣機 隨處享受冷風

很多室內冷氣機都是固定在窗口或牆上，近年流行起「移動式冷氣機」，可以隨處移動，無論任何空間，客廳、房間和儲物室等等，都可以輕易享受冷涼冷氣。

Imarflex伊瑪牌1.5匹 淨冷型移動式冷氣機IFX-14000 $4,999→$4,499

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