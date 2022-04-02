消費券2022｜小米年度優惠「米粉節2022」 低至65折 必搶新品 小米智能變頻電風扇/ Xiaomi Buds 3T Pro

消費券將於4月上旬派發，相信很多人都打算購入家電。小米天宣佈一年一度的「米粉節 2022」將於4月6日至12日舉行，為期一星期。除了產品價格折扣和領取更多優惠券、限時秒殺及消費獎賞以外，更推出多款時尚生態鏈組合套裝及4月新品上市，包括小米智能變頻電風扇2及小米智能變頻電風扇2 Pro。
消費券2022｜小米4月新品—小米智能變頻電風扇2/2 Pro+ Xiaomi Buds 3T Pro 限量色 極光綠
踏入夏天，家中必備風扇！小米推出全新智能變頻電風扇2及 2 Pro，為炎炎下日帶來更強更柔和的微風。大家可以透過連結「米家App」或語音控制，在標準和自然微風模式之間切換，將風扇速度設定為1至100之間的任何值，以獲得所需的風力。其中小米智能變頻電風扇2 Pro則支援無線式設計，配備無線充電座，續航力高達18小時，使用上更為方便。
小米智能變頻電風扇 2/2 Pro分別建議零售價為HK$549及HK$749。而小米智能變頻電風扇 2在3月16日經已發售；小米智能變頻電風扇 2 Pro將在4月6日於mi.com、小米之家、指定零售商正式發售。
另外Xiaomi Buds 3T Pro限量色—極光綠建議零售價為HK$899。而產品將在4月6日於mi.com、小米之家、指定零售商正式發售。
消費券2022｜「米粉節2022」搶購全攻略
1. 獨家mi.com購物優惠（6-12/4）
活動期間按照單個Mi ID7累積實際消費金額總排名頭三位，將獎賞以下兌換券乙張，發放時間為4月15日，使用時間為4月16至4月30日期間（每天上午0:00至晚上11:59）：
第一名：Xiaomi 12 商品兌換券一張（僅適用於購買Xiaomi 12使用）
第二名：Redmi Note 11 Pro+ 5G商品兌換券一張（僅適用於購買Redmi Note 11 Pro+ 5G使用）
第三名：Redmi 10C商品兌換券一張（僅適用於購買Redmi 10C使用）
2. 「會員積分日」（6-12/4）
活動期間按照單個Mi ID7可以以下指定積分換領以下產品兌換券一張，限量每日10張
1. 5,000積分換領小米智能變頻電風扇2兌換券一張（價值HK$549），每日限量10張。（僅適用於購買小米智能變頻電風扇2使用）
2. 6,000積分換領Xiaomi Buds 3兌換券一張（價值HK$649），每日限量10張。（僅適用於購買Xiaomi Buds 3使用）
3. 8,000積分換領Xiaomi Buds 3T Pro 降噪藍芽耳機兌換券一張（價值HK$899），每日限量10張。（僅適用於購買Xiaomi Buds 3T Pro降噪藍芽耳機使用）
4. 12,000積分換領Xiaomi Watch S1 Active兌換券一張（價值HK$1,299），每日限量10張。（僅適用於購買Xiaomi Watch S1 Active使用）
5. 15,000積分換領Xiaomi Watch S1兌換券一張（價值HK$1,599），每日限量10張。（僅適用於購買Xiaomi Watch S1使用）
兌換時間：4月6日至4月12日（每日早上10:00發放）
使用時間：4月6至12日期間（每天上午0:00至晚上11:59）
3. 網店每日精選秒殺產品
「米粉節2022」將於4月6至12日每日早上10:00至晚上11:59在mi.com限時搶購以下多款特價產品。包括：
•4月6日：以秒殺價HK$629購買小米智能無刷電鑽黑色（原價：HK$769）。
•4月7日：以秒殺價HK$659購買小米筋膜按摩槍黑色（原價：HK$759），限量200部。以秒殺價HK$569購買小米 電動鬚刨S700黑色（原價：HK$699），限量200部。
•4月8日：以秒殺價HK$1799購買米家掃拖機械人 （原價：HK$2,299）。
•4月9日：以秒殺價HK$319購買Redmi Buds 3 Pro 降噪藍芽耳機 灰色（原價：HK$429）。
•4月10日：以秒殺價HK$379購買Redmi 手錶 2 Lite 黑色（原價：HK$429）。
•4月11日：以秒殺價HK$499購買小米智能變頻電風扇2（原價：HK$549）。
•4月12日：以秒殺價HK$239購買小米手環6（原價：HK$299）。以秒殺價HK$629購買小米智能無刷電鑽黑色（原價：HK$769）。
4. 滿額換購特選套裝（6-12/4）
於4月6日至12日每日早上00:00至晚上11:59到任何小米之家、小米之家專賣店或mi.com單筆消費滿HK$9,999，集獲送贈小米手錶運動版（價值HK$899）乙隻；或單筆消費滿HK$7,499，另加HK$999換獲Xiaomi Watch S1 Active（價值HK$1299）乙隻，同時更推出以下「產品套裝」任君選擇：
•小米空氣循環淨化器 濾芯（綠色兩隻裝）：共減HK$50，如若於mi.com購買，更可額外滿減HK$60，以最終優惠價HK$688 購買套裝（原價：HK$798）。
•電動牙刷T700套裝：共減HK$39，如若於mi.com購買，更可額外滿減HK$60，以最終優惠價HK$599 購買套裝（原價：HK$698），套裝產品如下：
1.小米聲波電動牙刷 T700 黑色 （原價：HK$599）
2.小米聲波電動牙刷頭（ T700專用）黑色（原價：HK$99）