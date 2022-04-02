消費券2022｜小米年度優惠「米粉節2022」 低至65折 必搶新品 小米智能變頻電風扇/ Xiaomi Buds 3T Pro

消費券將於4月上旬派發，相信很多人都打算購入家電。小米天宣佈一年一度的「米粉節 2022」將於4月6日至12日舉行，為期一星期。除了產品價格折扣和領取更多優惠券、限時秒殺及消費獎賞以外，更推出多款時尚生態鏈組合套裝及4月新品上市，包括小米智能變頻電風扇2及小米智能變頻電風扇2 Pro。

消費券 2022 ｜小米 4 月新品—小米智能變頻電風扇 2/2 Pro+ Xiaomi Buds 3T Pro 限量色 極光綠 踏入夏天，家中必備風扇！小米推出全新智能變頻電風扇2及 2 Pro，為炎炎下日帶來更強更柔和的微風。大家可以透過連結「米家App」或語音控制，在標準和自然微風模式之間切換，將風扇速度設定為1至100之間的任何值，以獲得所需的風力。其中小米智能變頻電風扇2 Pro則支援無線式設計，配備無線充電座，續航力高達18小時，使用上更為方便。 小米智能變頻電風扇 2/2 Pro分別建議零售價為HK$549及HK$749。而小米智能變頻電風扇 2在3月16日經已發售；小米智能變頻電風扇 2 Pro將在4月6日於mi.com、小米之家、指定零售商正式發售。 另外Xiaomi Buds 3T Pro限量色—極光綠建議零售價為HK$899。而產品將在4月6日於mi.com、小米之家、指定零售商正式發售。

消費券 2022 ｜「米粉節 2022 」搶購全攻略 1. 獨家 mi.com 購物優惠（ 6-12/4 ） 活動期間按照單個Mi ID7累積實際消費金額總排名頭三位，將獎賞以下兌換券乙張，發放時間為4月15日，使用時間為4月16至4月30日期間（每天上午0:00至晚上11:59）： 第一名：Xiaomi 12 商品兌換券一張（僅適用於購買Xiaomi 12使用）

第二名：Redmi Note 11 Pro+ 5G商品兌換券一張（僅適用於購買Redmi Note 11 Pro+ 5G使用）

第三名：Redmi 10C商品兌換券一張（僅適用於購買Redmi 10C使用） 2. 「會員積分日」（ 6-12/4 ） 活動期間按照單個Mi ID7可以以下指定積分換領以下產品兌換券一張，限量每日10張 1. 5,000積分換領小米智能變頻電風扇2兌換券一張（價值HK$549），每日限量10張。（僅適用於購買小米智能變頻電風扇2使用）

2. 6,000積分換領Xiaomi Buds 3兌換券一張（價值HK$649），每日限量10張。（僅適用於購買Xiaomi Buds 3使用）

3. 8,000積分換領Xiaomi Buds 3T Pro 降噪藍芽耳機兌換券一張（價值HK$899），每日限量10張。（僅適用於購買Xiaomi Buds 3T Pro降噪藍芽耳機使用）

4. 12,000積分換領Xiaomi Watch S1 Active兌換券一張（價值HK$1,299），每日限量10張。（僅適用於購買Xiaomi Watch S1 Active使用）

5. 15,000積分換領Xiaomi Watch S1兌換券一張（價值HK$1,599），每日限量10張。（僅適用於購買Xiaomi Watch S1使用） 兌換時間：4月6日至4月12日（每日早上10:00發放）

使用時間：4月6至12日期間（每天上午0:00至晚上11:59）