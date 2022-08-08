消費券2022｜永安推3大著數優惠 限量搶購酒店/自助餐/一天遊 AlipayHK支付仲有優惠！

相信大家已經收到新一輪消費券！永安旅遊今期推出3大優惠，由8月7日至9月30日，永安旅遊會員可透過永安旅遊網或手機APP搶購各類激筍優惠，除了全網通用產品推廣碼優惠最高勁減$200，更有香港酒店/套票、全線機票、美食/環球好貨產品、一天遊/維港遊產品等，用AlipayHK支付寶優惠最高勁減$500！

消費券 2022 ｜限量酒店 / 自助餐 / 一天遊優惠 每日中午 12 點開搶 由8月8日至31日，逢星期一至五中午12時，大家可以在永安網站上，搶購指定產品，最平低至66折，包括酒店、自助餐、環球零食、台灣中秋月餅、一天遊、維港遊產品等。其中推出五星級酒店優惠套票，香港WM、瑰麗酒店、文華東方、四季酒店等，訂單滿$1400減$200，滿$2300減$350。 另有酒店自助餐優惠，香港九龍東皇冠假日酒店推出「蠔得喜」自助午餐，訂單滿$656即享88折，最高減$88。同步推不同本地一天遊，其中荔枝窩、鴨洲、吉澳一天遊，訂單滿$1348減$160。 此外，今次更特別推出手機APP會員「酒店/港玩港食消費獎勵任務」及消費券限定加碼賞。優惠名額有限，售完即止。 即睇優惠詳情！

消費券 2022 ｜全網產品優惠 入推廣碼即享優惠 於永安網站進行購物，憑推廣碼ME619，訂單滿$300減$30；憑推廣碼ME722，訂單滿$800減$90；憑推廣碼ME825，訂單滿$1700減$200。推廣碼不適用於香港迪士尼樂園優惠門票/餐券、香港海洋公園門票、香港海洋公園水上樂園門票及永安旅遊現金禮券。

消費券 2022 ｜ 10 大著數優惠 最多可減 $330 永安亦推出分類產品折扣優惠，每張訂單可減20港元至330港元不等。其中以於AlipayHK支付寶領券優惠訂購亞洲之旅行團，每位減$500；訂購全線機票，每單滿$2000（未連稅）減$200。客人需要於支付寶平台中自行領取優惠券，再於付款前輸入指定推廣碼，方可享以上優惠。名額有限，額滿即止。 即睇優惠詳情！