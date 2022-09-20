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2022-09-20 12:30:00

消費券2022｜第二期消費券10月發放！ 盤點各大商場購物優惠 消費$300送$50現金券/美妝產品100%回贈

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消費券2022｜第二期消費券10月發放！ 盤點各大商場購物優惠 消費$300送$50現金券/美妝產品100%回贈

消費券2022｜第二期消費券10月發放！ 盤點各大商場購物優惠 消費$300送$50現金券/美妝產品100%回贈

第二期消費券將於10月1日發放，金額為$2,000。不同商場都推出消費券優惠以吸引市民到場消費。以下為大家總結盤點各大商場購物優惠，消費$300送$50現金券，購買美妝產品更可享100%回贈！

消費券2022｜MOKO新世紀廣場

旺角MOKO新世紀廣場將會推出高額回贈的「好賞」禮遇，送出「同遊」體驗予獲得新地賞你禮品卡的顧客；以及獨家呈獻「女神節」，高達百分百美妝消費回贈。

單日回贈高達HK$3,350購物贈券

MOKO於9月及10月舉行秋日購物賞及消費券加碼賞，以迎接第二期電子消費券的發放，向顧客推出高額回贈的「好賞」禮遇，更特於10月1日至14日加推「消費券加碼賞」，每日派發超過50萬元禮賞，每人單日最高可換領HK$3,350商場贈券。

顧客憑即日電子消費滿指定金額，即可獲得不同面值的指定品牌的購物贈券，涵蓋場內餐飲、時尚服飾、美妝、運動用品、兒童用品及玩具等不同類別商戶。首500名場內消費滿HK$7,000並成功換領「消費券加碼賞」的顧客更可得到[新地賞你禮品卡]，升級專享「同遊」禮遇及全年商戶優惠。

「好賞」禮遇詳情

推廣期

1-14/10
(每日)

即日起至30/10
(逢星期五至日及公眾假期)

消費滿

首150名換領：「消費券加碼賞」

次150名換領：「秋日購物賞」

HK$800

HK$100指定購物贈券*

HK$100指定購物贈券*

HK$2,000

HK$500指定購物贈券*

HK$250指定購物贈券*

HK$7,000

HK$1,400指定購物贈券*

+ HK$200 [新地賞你禮品卡](首500名) 或HK$200新地商場贈券 (其餘名額)

HK$800指定購物贈券*

疊加獎賞

由1/10起，The Point 會員憑消費券計劃指定6大支付工具，消費滿HK$100並成功換領以上獎賞，可額外獲贈HK$50 活動電子贈券

(每日名額100份，每人每日只限換領1次)

*每人每日可換領「消費券加碼賞」及「秋日購物賞」3項消費金額各一次，總共6次。最多可獲得HK$3,350商場贈券。

MOKO新世紀廣場 呈獻「好賞．同遊」賞上賞

MOKO新世紀廣場 呈獻「好賞．同遊」賞上賞

5大娛樂消閒獨特體驗

除了盡享指定商戶的精選禮遇外，MOKO顧客憑[新地賞你禮品卡]更可登記免費參與「同遊」五大娛樂消閒的獨特體驗，當中包括帝京酒店《獅房菜》晚餐、帝京酒店《香田日式料理》晚餐、Sky100「愛在天際 幸福宣言」、Home.焙小日子提供「花之甜點」、花墟花藝師工作坊活動等。

即睇5大體驗詳情！

帝京酒店《香田日式料理》晚餐 帝京酒店《獅房菜》晚餐 Home.焙小日子「花之甜點」 Sky100「愛在天際 幸福宣言」 花藝活動體驗工作坊

「女神節」三重賞    美妝消費賺高達100%回贈

此外，商場於10月亦呈獻「女神節」三重賞，包括於DFS旗下香港T廣場美妝世界消費滿HK$1,000即送HK$1,000美容商戶電子贈券，賺高達100%的回贈；各大美妝品牌提供低至27折優惠！

第一重獎賞：美妝消費賺高達100%回贈

顧客於DFS旗下香港T廣場美妝世界即日以電子貨幣消費滿指定金額，即送指定美容商戶電子贈券(The Point會員可同時賺取消費積分) 。

日期

DFS旗下香港T廣場美妝世界消費滿

DFS旗下香港T廣場美妝世界電子贈券

每日名額
(每人每日只限換領1)

10月1日16日

HK$1,000

HK$1,000

50

1017日至31日

HK$1,000

HK$300

50

換領日期：10月1日至10月31日

換領時間：上午11時至晚上10時

換領地點：MOKO L1 顧客服務中心 

「女神節」三重賞

「女神節」三重賞

第二重獎賞：低至27折優惠購買美妝產品或享用美容體驗

amika沙龍級造型工具套裝-City Girl優惠價：HK$4,070 BNZS意大利Lepo Mask套裝優惠價：HK$397 CANVAS有機香薰工作坊(需提前預約) CANVAS金盞花舒緩乳霜買一送一 Fancl專業皮膚分析服務(需提前預約) MediLASE l CLINICZ Super Value Combo (上唇, 下唇及腋下脫毛療程)優惠價：HK$9,200 PITANIUM購買髮鱗閉合養髮蛋白 300ml送深層孕髮淨髮精華 300ml THANN天然身體護理組合優惠價：HK$390 阿原肩頸紓壓體驗(需提前預約)

第三重獎賞：扮靚王

於10月17日至31日期間，The Point 會員於場內指定美容商戶累積消費滿HK$20,000或以上，首50名累積最高消費之會員，即可獲贈高達HK$2,000 MOKO美容電子贈券。

MOKO除了「好賞．同遊」獻禮及「女神節」美妝獎賞之外，場內多個商戶亦提供一系列的消費券期間限定優惠︰

珠寶及飾品 影音器材及家庭電器 時尚服飾

消費券2022｜香港仔中心

香港仔中心特別舉行《秋日消費 賞你食 賞你嘆》活動，憑消費免費換領食肆現金券及足君好肩膊按摩券。

優惠1：消費滿$300 即賞$50餐飲現金券

101日至30逢星期六、日及公眾假期凡於香港仔中心任何商舖以電子貨幣消費滿指定金額即可於消費當日換領指定餐飲現金券消費滿$300可獲贈$50餐飲現金券消費滿$600更可獲贈$100餐飲現金券。

日期： 2022年10月1日至30日 (逢星期六、日及公眾假期，或至換完即止)
時間：下午1時至晚上10時
地點：香港仔中心2期地下換領站

優惠２：餐飲現金券回贈Double Up　回贈率高達33%

商場於活動期間加推晚市堂食加碼賞送出雙倍餐飲券凡於下午時後於香港仔中心惠顧任何食肆商戶堂食以電子貨幣單消費滿指定金額即可於消費當日換領指定餐飲現金券消費滿$300可獲贈$100餐飲現金券消費滿$600更可獲贈$200餐飲現金券回贈率高達33%

日期：2022年10月1日至30日(逢星期六、日及公眾假期，或至換完即止)

時間：下午6時至晚上10時

地點：香港仔中心2期地下換領站

優惠3101-2日期間限定　消費滿$600+指定活動自拍照　額外賞足君好肩膊按摩券

10月1-2日連續兩天公眾假期更適逢發放第二浪消費券的首個周末香港仔中心更加推自拍額外賞換領活動，於香港仔中心任何商舖以電子消費滿$600連同指定活動自拍照(101於香港仔中心四期地下舉行的「我們的珍．寶故事」數碼畫展／102於香港仔海濱公園海旁舉行的「2022香港仔龍舟競渡大賽)更可額外獲贈足君好25鐘肩膊推拿服務禮券乙張。

日期：2022年10月1日(星期六)  / 10月2日(星期日 )
時間：下午1時至晚上10時 (或至換完即止)
地點：香港仔中心2期地下換領站

香港仔中心《秋日消費 賞你食 賞你嘆》

香港仔中心《秋日消費 賞你食 賞你嘆》

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