消費券2022｜第二期消費券10月發放！ 盤點各大商場購物優惠 消費$300送$50現金券/美妝產品100%回贈

第二期消費券將於10月1日發放，金額為$2,000。不同商場都推出消費券優惠以吸引市民到場消費。以下為大家總結盤點各大商場購物優惠，消費$300送$50現金券，購買美妝產品更可享100%回贈！

消費券2022｜MOKO新世紀廣場 旺角MOKO新世紀廣場將會推出高額回贈的「好賞」禮遇，送出「同遊」體驗予獲得新地賞你禮品卡的顧客；以及獨家呈獻「女神節」，高達百分百美妝消費回贈。 單日回贈高達HK$3,350購物贈券 MOKO於9月及10月舉行秋日購物賞及消費券加碼賞，以迎接第二期電子消費券的發放，向顧客推出高額回贈的「好賞」禮遇，更特於10月1日至14日加推「消費券加碼賞」，每日派發超過50萬元禮賞，每人單日最高可換領HK$3,350商場贈券。 顧客憑即日電子消費滿指定金額，即可獲得不同面值的指定品牌的購物贈券，涵蓋場內餐飲、時尚服飾、美妝、運動用品、兒童用品及玩具等不同類別商戶。首500名場內消費滿HK$7,000並成功換領「消費券加碼賞」的顧客更可得到[新地賞你禮品卡]，升級專享「同遊」禮遇及全年商戶優惠。

「好賞」禮遇詳情 推廣期 1-14/10

(每日) 即日起至30/10

(逢星期五至日及公眾假期) 消費滿 首150名換領：「消費券加碼賞」 次150名換領：「秋日購物賞」 HK$800 HK$100指定購物贈券* HK$100指定購物贈券* HK$2,000 HK$500指定購物贈券* HK$250指定購物贈券* HK$7,000 HK$1,400指定購物贈券* + HK$200 [新地賞你禮品卡](首500名) 或HK$200新地商場贈券 (其餘名額) HK$800指定購物贈券* 疊加獎賞 由1/10起，The Point 會員憑消費券計劃指定6大支付工具，消費滿HK$100並成功換領以上獎賞，可額外獲贈HK$50 活動電子贈券 (每日名額100份，每人每日只限換領1次) *每人每日可換領「消費券加碼賞」及「秋日購物賞」3項消費金額各一次，總共6次。最多可獲得HK$3,350商場贈券。

MOKO新世紀廣場 呈獻「好賞．同遊」賞上賞

5 大娛樂消閒獨特體驗 除了盡享指定商戶的精選禮遇外，MOKO顧客憑[新地賞你禮品卡]更可登記免費參與「同遊」五大娛樂消閒的獨特體驗，當中包括帝京酒店《獅房菜》晚餐、帝京酒店《香田日式料理》晚餐、Sky100「愛在天際 幸福宣言」、Home.焙小日子提供「花之甜點」、花墟花藝師工作坊活動等。 即睇5大體驗詳情！

「女神節」三重賞 美妝消費賺高達100%回贈 此外，商場於10月亦呈獻「女神節」三重賞，包括於DFS旗下香港T廣場美妝世界消費滿HK$1,000即送HK$1,000美容商戶電子贈券，賺高達100%的回贈；各大美妝品牌提供低至27折優惠！ 第一重獎賞：美妝消費賺高達100%回贈 顧客於DFS旗下香港T廣場美妝世界即日以電子貨幣消費滿指定金額，即送指定美容商戶電子贈券(The Point會員可同時賺取消費積分) 。 日期 於DFS旗下香港T廣場美妝世界消費滿 送DFS旗下香港T廣場美妝世界電子贈券 每日名額

(每人每日只限換領1次) 10月1日16日 HK$1,000 HK$1,000 50個 1017日至31日 HK$1,000 HK$300 50個 換領日期：10月1日至10月31日 換領時間：上午11時至晚上10時 換領地點：MOKO L1 顧客服務中心

第二重獎賞：低至27折優惠購買美妝產品或享用美容體驗

第三重獎賞：扮靚王 於10月17日至31日期間，The Point 會員於場內指定美容商戶累積消費滿HK$20,000或以上，首50名累積最高消費之會員，即可獲贈高達HK$2,000 MOKO美容電子贈券。 MOKO除了「好賞．同遊」獻禮及「女神節」美妝獎賞之外，場內多個商戶亦提供一系列的消費券期間限定優惠︰

消費券2022｜香港仔中心 香港仔中心特別舉行《秋日消費 賞你食 賞你嘆》活動，憑消費免費換領食肆現金券及足君好肩膊按摩券。 優惠 1 ：消費滿 $300 即賞 $50 餐飲現金券 由10月1日至30日，逢星期六、日及公眾假期，凡於香港仔中心任何商舖以電子貨幣消費滿指定金額，即可於消費當日換領指定餐飲現金券，消費滿$300可獲贈$50餐飲現金券；消費滿$600更可獲贈$100餐飲現金券。 日期： 2022年10月1日至30日 (逢星期六、日及公眾假期，或至換完即止)

時間：下午1時至晚上10時

地點：香港仔中心2期地下換領站 優惠２：餐飲現金券回贈 Double Up 回贈率高達 33% 商場於活動期間，加推晚市堂食加碼賞，送出雙倍餐飲券：凡於下午６時後於香港仔中心惠顧任何食肆商戶堂食，以電子貨幣單一消費滿指定金額，即可於消費當日換領指定餐飲現金券，消費滿$300可獲贈$100餐飲現金券；消費滿$600更可獲贈$200餐飲現金券，回贈率高達33%。 日期：2022年10月1日至30日(逢星期六、日及公眾假期，或至換完即止) 時間：下午6時至晚上10時 地點：香港仔中心2期地下換領站 優惠 3 ： 10 月 1 - 2 日期間限定 消費滿 $600 +指定活動自拍照 額外賞足君好肩膊按摩券 10月1-2日連續兩天公眾假期，更適逢發放第二浪消費券的首個周末，香港仔中心更加推自拍額外賞換領活動，於香港仔中心任何商舖以電子消費滿$600連同指定活動自拍照(10月1日：於香港仔中心四期地下舉行的「我們的珍．寶故事」數碼畫展／10月2日：於香港仔海濱公園海旁舉行的「2022香港仔龍舟競渡大賽」)，更可額外獲贈足君好25分鐘肩膊推拿服務禮券乙張。 日期：2022年10月1日(星期六) / 10月2日(星期日 )

時間：下午1時至晚上10時 (或至換完即止)

地點：香港仔中心2期地下換領站