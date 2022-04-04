消費券2022｜麥當勞首推消費券套餐 $100換4款超值套餐 最平$25就食到！

政府將於4月7日派發消費券，麥當勞同步推出消費券優惠！即日起於麥當勞App推出三款全新消費券套餐優惠券，只需$100就可以買到4個超值套餐，包括早餐、飽餐及雞餐。指定套餐換領券更會於三個工作天內自動存入麥當勞App，非常方便！

由即日起，麥當勞App推出三款全新消費券套餐優惠券，讓App用戶專享低至$100就買到四個超值套餐或超值早晨套餐，以破天荒震撼優惠價回饋顧客支持。全新三款消費券套餐優惠券數量有限，售完即止，包括$100四款「著數之晨套餐」、$100四款「飽你鍾意套餐」及$120四款「雞會難得套餐」。

其中「著數之晨套餐」可任選熱香餅、豬柳蛋漢堡、魚柳飽、炒雙蛋火腿飽及新餐肉蛋漢堡。而「飽你鍾意套餐」則可以任選魚柳飽、脆辣雞腿飽、巨無霸、板燒雞腿飽、雙層芝士孖堡及豬柳蛋漢堡。「雞會難得套餐」則有原味麥炸雞(2年)、蜜糖BBQ麥炸雞(2件)、麥樂雞(9件)、脆香雞翼(4件)、脆辣雞腿飽及板燒雞腿飽，折扣最平低至62折！