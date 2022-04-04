消費券2022｜麥當勞首推消費券套餐 $100換4款超值套餐 最平$25就食到！

政府將於4月7日派發消費券，麥當勞同步推出消費券優惠！即日起於麥當勞App推出三款全新消費券套餐優惠券，只需$100就可以買到4個超值套餐，包括早餐、飽餐及雞餐。指定套餐換領券更會於三個工作天內自動存入麥當勞App，非常方便！
麥當勞｜三款全新消費券套餐優惠券 至抵價換領四款超值套餐
由即日起，麥當勞App推出三款全新消費券套餐優惠券，讓App用戶專享低至$100就買到四個超值套餐或超值早晨套餐，以破天荒震撼優惠價回饋顧客支持。全新三款消費券套餐優惠券數量有限，售完即止，包括$100四款「著數之晨套餐」、$100四款「飽你鍾意套餐」及$120四款「雞會難得套餐」。
其中「著數之晨套餐」可任選熱香餅、豬柳蛋漢堡、魚柳飽、炒雙蛋火腿飽及新餐肉蛋漢堡。而「飽你鍾意套餐」則可以任選魚柳飽、脆辣雞腿飽、巨無霸、板燒雞腿飽、雙層芝士孖堡及豬柳蛋漢堡。「雞會難得套餐」則有原味麥炸雞(2年)、蜜糖BBQ麥炸雞(2件)、麥樂雞(9件)、脆香雞翼(4件)、脆辣雞腿飽及板燒雞腿飽，折扣最平低至62折！
麥當勞｜自動存入App戶口 支持全部消費券平台
大家可於App內輕鬆完成訂購，或者親臨餐廳選購消費券套餐優惠券，並可選擇以多達七種電子支付方式或現金付款。餐廳同時支援消費券四種指定電子支付方式，包括八達通Octopus、支付寶AlipayHK、WeChat Pay Hong Kong微信支付及Tap & Go拍住賞。
完成購買後，四張指定套餐換領券會於三個工作天內自動存入麥當勞App內新增設的「消費券專區」，所有套餐換領券有效期至2022年5月15日。消費券套餐數量有限，售完即止。