消費券2022｜4月率先派$5000！盤點5款$1000內廚房小家電 飛碟窩夫機/多功能電熱鍋 為家添新意！

政府宣布即將在四月上旬率先派發$5000消費券，比起一次過將全額花在一樣物件上，不少人更喜歡慢慢使用，讓消費券用得其所。以下就為大家盤點5款$1000內的廚房小家電，不但可以為家添新意，還可以妥善地利用消費券，讓全家人受惠！

消費卷｜迷你焗爐 雖然不少人家中都有微波爐，但是若要翻熱麵包、曲奇、蛋撻等烘焙類的食物，使用微波爐總會有些遺憾。因此建議可以利用消費券購買迷你焗爐，不但不佔位置，而且價格亦比較便宜，同時比使用微波爐更健康。 加上近日受疫情影響，在家的時間亦相應增加，可以利用迷你焗爐製作一些烘焙類的食品，既可以打發時間，又可以為家中儲存糧食。

消費卷｜氣炸鍋 政府宣布將會在四月中旬逐步放寬防疫政策，包括允許堂食晚市等，但是為了保障自己及家人，建議仍是盡量在家用膳，而氣炸鍋便是在家的懶人煮飯恩物，可以輕鬆利用氣炸鍋製作多款美食，而且還無需自己看火，特別方便。除了利用新鮮食材製作外，還可以購買氣炸鍋專用的半成品食物，只需要放進氣炸鍋加熱即可，炸物、烘焙食品等都可以輕鬆製作！

消費卷｜膠囊咖啡機 在家工作期間，不少人都對平日工作時常喝到的咖啡念念不忘，但其實利用膠囊咖啡機便可以輕鬆在家嘆咖啡！市面上有不少膠囊咖啡機，一般尺寸都較為迷你，在家放置亦不佔空間。而且製作方法簡單，只需要放入膠囊即可，不用擔心需要自己調整份量。加上最近越來越多咖啡品牌都有推出自家的咖啡膠囊，可以按自己喜好選擇適合的咖啡，不用出門也可以擁有高級的享受。

消費卷｜飛碟／窩夫機 最近越來越多時間在家中，除了需要解決三餐外，有時想吃簡單的宵夜也變得困難，而飛碟或窩夫機便可以幫助解決這個問題。市面上大部份的飛碟機都可以更換機內的鐵模，除了可以製作三文治飛碟外，還可以製作窩夫、章魚小丸子、鯛魚燒等，無論是早餐或宵夜都可以利用飛碟機製作。 而最近韓國的特別流行牛角包窩夫，只需要購買牛角包麵團便可以在家輕鬆製作，不妨跟着韓國的熱潮製作吧！