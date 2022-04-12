消費券2022｜$5,000以下必買名牌首飾推薦 Tiffany & Co.頸鏈、Chanel孖C耳環

相信大家都已經收到第一期消費券，除了名牌手袋之外，名牌首飾也是不錯的選擇。以下為大家總結7款名牌首飾推薦，包括Tiffany & Co.、Chanel、Dior等不同知名品牌，總有一款啱你心水！

消費券 2022 ｜ Tiffany & Co. Tiffany Blue 雙重心形吊飾鏈墜 $2,900 Tiffany & Co.屬於入門名牌首飾之選，而這款頸鏈採用兩顆閃爍的心形鏈墜，當中用了經典的Tiffany Blue色調，低調又簡單易襯，無論是上班還是日常外出戴上都非常百搭，只需要$2,900就可以入手！

消費券 2022 ｜ Hermes Pop H 頸鏈 $3,500 Hermes絕對是不少女生的夢寐以求的品牌，它的手袋更是高價難求。暫時未有能力入手手袋的話，不妨購入它們的首飾。其中以Pop H頸鏈最為受歡迎，小巧的立體「H」字母掛在頸鏈上，而中間的字母亦有多款顏色選擇，走不同風格的女生都可以買到心頭好！

消費券 2022 ｜ DIOR J'ADIOR 手環套裝 $3,500 DIOR的銀製首飾向來深受大家歡迎，它們亦有推出刺繡手環。以經典的海軍藍和白色棉製成，印上「Christian Dior J'Adior」標誌及Dior Oblique主題圖案作點綴。一套共有兩對手環，大家可透過手工製作的流蘇調整，可單獨佩戴或層疊配搭，適合任何場合。

消費券 2022 ｜ Chanel 白色心形雙 C 耳環 $3,900 Chanel的耳環向來搶手，其中以經典雙C標誌最為受歡迎。這款耳環以金屬及樹脂製成，白色心形配上金色雙C logo，復古味十足。價錢只需$3,900，屬於Chanel的入門款，走低調或優雅路線的女生都非常值得入手！

消費券 2022 ｜ Chanel 綠色雙 C 耳環 $3,900 除了白色之外，喜歡玩味較重的你亦可以入手這款綠色的耳環，同樣以金屬及樹脂製成，淡綠色清涼感十足，非常適合夏天佩戴！

消費券 2022 ｜ CELINE 金色黃銅及有機玻璃 CELINE BABY 手鐲 $4,950 近期非常流行這款彩色串珠首飾，CELINE亦趁機推出類近的手鐲。以金色黃銅及有機玻璃製成，由多個CELINE雙C LOGO組成，玩味十足！