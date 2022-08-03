消費券2022｜8.25即食麵誕生日！ 合味道紀念館一連四日獨家推$25/8包麵食優惠

8月25日為即食麵誕生日，合味道紀念館香港將於8月25日起，一連四日破天荒推出快閃麵食優惠，多達十五款麵食以全城至抵價$25/任選8包隆重登場。周五限定的「日清Friday BUY & TRY」，精選三大日清熱賣製品，推出夏日滋味任選優惠，涵蓋棒丁麵、棒烏冬、穀物麥片及新鮮沙律菜，多達二十款口味任君選擇。更有兩大熱捧新產品日清x IRVINS鹹蛋味撈麵及辣鹹蛋味撈麵（3包裝），優惠價$18就可以入手！

「雞湯拉麵」是全球首個即食麵，亦是日清食品首個研發產品。紀念館於8月25至28日一連四日推出紀念館獨家限定的$25/8包快閃麵食優惠，十五款麵食任君選擇！其中包括7款口味的出前一丁、出前一丁通心寶及福字上湯伊麵。

夏日滋味任選組合登場 組合價選購 3 大熱賣製品

「日清Friday BUY & TRY」今個月將以夏日滋味組合價再度回歸，發售日清食品三款熱賣產品，包括早餐首選的穀物麥片、媲美日本拉麵的棒丁麵和方便美味的新鮮沙律菜作下午茶！

大家可以組合價$45/5件任選棒丁麵或棒烏冬，包括番茄牛肉味、濃厚豬骨湯味、柚子胡椒豬骨湯味等11種口味。另有穀物麥片組合優惠，$20任選3件穀物麥片；新鮮沙律菜組合價$25任選2件沙律菜。