消費券2022｜8.25即食麵誕生日！ 合味道紀念館一連四日獨家推$25/8包麵食優惠

8月25日為即食麵誕生日，合味道紀念館香港將於8月25日起，一連四日破天荒推出快閃麵食優惠，多達十五款麵食以全城至抵價$25/任選8包隆重登場。周五限定的「日清Friday BUY & TRY」，精選三大日清熱賣製品，推出夏日滋味任選優惠，涵蓋棒丁麵、棒烏冬、穀物麥片及新鮮沙律菜，多達二十款口味任君選擇。更有兩大熱捧新產品日清x IRVINS鹹蛋味撈麵及辣鹹蛋味撈麵（3包裝），優惠價$18就可以入手！
快閃麵食優惠 紀念即食麵誕生日
「雞湯拉麵」是全球首個即食麵，亦是日清食品首個研發產品。紀念館於8月25至28日一連四日推出紀念館獨家限定的$25/8包快閃麵食優惠，十五款麵食任君選擇！其中包括7款口味的出前一丁、出前一丁通心寶及福字上湯伊麵。
夏日滋味任選組合登場 組合價選購3大熱賣製品
「日清Friday BUY & TRY」今個月將以夏日滋味組合價再度回歸，發售日清食品三款熱賣產品，包括早餐首選的穀物麥片、媲美日本拉麵的棒丁麵和方便美味的新鮮沙律菜作下午茶！
大家可以組合價$45/5件任選棒丁麵或棒烏冬，包括番茄牛肉味、濃厚豬骨湯味、柚子胡椒豬骨湯味等11種口味。另有穀物麥片組合優惠，$20任選3件穀物麥片；新鮮沙律菜組合價$25任選2件沙律菜。
3大紀念館工作坊+原創實景解密遊戲
場內3大經典紀念館工作坊，包括我的合味道工作坊、穀物麥片工作坊及出前一丁工作坊，最低價只需要$60起即可體驗。同時，紀念館一周年呈獻原創實景解密遊戲 — 福爾摩「清」，大家可以用$50升級換購福爾摩「清」遊戲包一份，在館內展開鬥智鬥力的刺激之旅，過關完成多項任務，找出館長所收藏的秘密，換取獨家限定的福爾摩「清」遊戲簿及紀念印章。
合味道紀念館香港「日清Friday BUY & TRY」
日期︰逢星期五擧行
地點：尖沙咀廣東道33號中港城 2 樓 26-35 號舖
開放時間：上午11時15分至晚上7時15分
逢星期三：休館（若星期三為公眾假期，則翌日休館）