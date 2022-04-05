消費券2022｜KKday推「玩樂優惠拎到盡」快閃優惠 酒店住宿/餐飲/戶外活動每日3時段開搶！

4月7日就派發第一期消費券！KKday推出「玩樂優惠拎到盡」快閃活動，每天中午12:00 /下午15:00 /22:00開搶各式其式本地吃喝玩樂優惠，包括酒店住宿、餐飲、景點門票、戶外活動、本地遊、工作坊及海外手信等多個產品類別。它們更加推消費劵優惠碼及快閃優惠，大家記得mark實時間搶優惠！
4月7日12:00快閃優惠｜粉嶺屏南石澗激流溪降
夏天一定少不了戶外活動，其中必試近年新興的「激流溪降」，教練會教授基本溪降下降技術以及裝備使用，亦會教授基本沿繩下降技術。
【限量搶—買一送一】粉嶺屏南石澗激流溪降
KKday優惠：HK$980/2 位，平均HK$490/位 (原價 HK$1,960/2 位)
限量搶名額：6套 (共12位)
體驗日期：2022年6月12日(10:00-16:30)
【69折】體驗粉嶺屏南石澗激流溪降
KKday 優惠：HK$680/位 (原價 HK$980/位)
體驗日期：2022年6月6、17、25、29 日(10:00-16:30)
優惠期(預訂期)：2022年4月7日12:00起
4月7日15:00快閃優惠｜港島海逸君綽酒店咖啡廳自助午、晚餐
港島海逸君綽酒店一共推出兩個不同自助午、晚餐優惠：
1. 【7折】環球美食自助午餐（12:00 - 14:30）
自助午餐包括多款各國美食，喜歡吃海鮮的你，一定不能錯過新鮮即開生蠔及各款海鮮、壽司等，亦有40多款熱盤及沙律。
KKday 優惠: HK$299/位 起 (原價 HK$427/位)
2. 【75 折】「和牛 x 鴨肝盛宴」自助晚餐(4月) /日韓自助晚餐 (5月)
Harbour Grand Café咖啡廳推出以和牛X鴨肝為主題的自助晚餐，當中包括：和牛壽司、照燒和牛柳粒、鴨肝慕絲煙燻鴨胸麵包卷及鴨胸肉鴨肝炒飯等。
而5月的日韓自助晚餐則每晚供應特色凍海鮮盤、雜錦刺身及壽司拼盤、壽喜鍋、韓式鐵板燒肉、海鮮大阪燒、韓式芝士炸雞膇、韓式人參雞湯、威士忌日本芝士蛋糕、焙茶木糠布甸、和菓子等。
KKday優惠：HK$548/位 起 (原價 HK$735/位)
時間：星期日至五、公眾假期（18:30 - 22:00）；星期六（17:30 – 19:30 / 20:00 – 22:00）
優惠期(預訂期) : 2022年4月7日15:00至4月13日23:59
使用日期：2022年4月15日至17日、4月21日至5月31日（星期一、5月7至8日除外）
4月8日12:00快閃優惠｜長洲歷險之旅：成人攀岩+沿繩下降+飛索/：親子攀岩+飛索
除了激流溪降之外，喜歡戶外活動的你也可以選擇攀岩+飛索，亦有提供親子攀岩套餐，非常適合一家大小周末遊！
【限量搶–買一送一】長洲歷險之旅：成人攀岩+沿繩下降+飛索
KKday優惠：HK$900/2位，平均$450/位 (原價HK$1,800/2位)
限量搶名額：30套 (共60位)
體驗日期：2022年5月14日(10:00-14:00 / 14:00-18:00)
【64折】長洲歷險之旅：成人攀岩+沿繩下降+飛索
KKday優惠：HK$580/位 (原價HK$900/位)
體驗日期：2022年4月30日、5月20日、5月22日(10:00-16:30)
2022年5月7日、5月20日、5月28日(14:00-18:00)
【限量搶–3人行低至 55 折】長洲放電歷險之旅：親子攀岩+飛索
KKday 優惠: HK$1,000/3 位，平均 HK$333/位 (原價 HK$1,800/3 位)
限量搶名額：20 套 (共 60 位)
體驗日期：2022 年 6 月 4 日(10:00-14:00 / 14:00-18:00)
【75折】長洲放電歷險之旅：親子攀岩+飛索
KKday 優惠: HK$450/位 (原價 HK$600/位)
體驗日期：2022 年 5 月 7 日、5 月 28 日(10:00-14:00)
2022 年 4 月 30 日、5 月 22 日(14:00-18:00)
優惠期(預訂期) : 2022年4月8日12:00起
4月8日15:00快閃優惠｜韓牛牧場120分鐘放題：牛皇&豬后盛、豬后盛、世子牛盛
世子牛盛放題包括韓牛壽司及美國安格斯牛，4 位以上送火炙鰻魚壽司。
【限量搶】世子牛盛午市 120 分鐘放題買一送一
KKday 快閃優惠: HK$278/2位 (原價: HK$556) (另收10%服務費)
限量搶名額：40套 (共80位)
世子牛盛放題午市120分鐘放題88折
KKday快閃優惠: HK$247/位 (原價: HK$278) (另收10%服務費)
豬后盛午市放題包括濟州最高級別黑毛豬及西班牙黑毛豬，4位以上送火炙鰻魚壽司。
【限量搶﹔豬后盛午市120分鐘放題買一送一（名額：40套）
KKday 快閃優惠: HK$278/2位 (原價: HK$556) (另收10%服務費)
限量搶名額：40套 (共80位)
豬后盛午市120分鐘放題88折
KKday 快閃優惠: HK$247/位 (原價: HK$278) (另收10%服務費)
牛皇&豬后盛午市放題包括1++韓牛＆濟州最高級別黑毛豬，4 位以上送火炙鰻魚壽司。
【限量搶】牛皇＆豬后盛午市120分鐘放題買一送一
KKday 快閃優惠: HK$398/2位 (原價: HK$796) (另收10%服務費)
限量搶名額：40套 (共80位)
牛皇＆豬后盛午市120分鐘放題88折
KKday快閃優惠: HK$350/位 (原價: HK$398) (另收10%服務費)
優惠期(預訂期) : 2022年4月8日15:00至4月21日23:59
可選擇日期：2022年4月21日至5月31日（須於享用最少一天前自行訂位）
4月9日12:00快閃優惠｜Ninja Force戶外Sasuke極限體能訓練場90分鐘極限 運動體驗
Ninja Force位於元朗錦田佔地一萬八千呎，是香港首個戶外「忍者極限體能」的運動場地。全場設有遊樂級、體能挑戰級、巔峰競賽級等3個不同難度關卡，以及攀爬、平衡和重量等多達18個各式各樣的障礙物考驗，以供不同體能人士參與。
【限量搶–買二送一】90分鐘極限運動體驗
星期一至五：HK$560/3 位，平均 HK$187/位 (原價 HK$840/3 位)
星期六、日及公眾假期：HK$600/3 位，平均 HK$200/位 (原價 HK$900/3 位) 限量搶名額：50套 (共150位，此優惠大小同價)
體驗日期：2022年4月20日至5月31日
90分鐘極限運動體驗
星期一至五：HK$280/成人；HK$145/小童（15歲以下）
星期六、日及公眾假期：HK$300/成人；HK$165/小童（15歲以下）
體驗日期：2022年4月20日至5月31日
4月9日12:00快閃優惠｜「張保仔」號幻彩詠香江航+海上下午茶之旅
登上維港標誌性傳統帆船「張保仔」號，享用精心製作的兩人下午茶，同時欣賞維港兩岸景色。下午茶提供由Dim Sum Librar 製作的精美點心及來自Aqua 餐廳的美味蛋糕和甜點，包括松露蝦餃、黑椒和牛酥、迷你提拉米蘇、歌劇蛋糕等。
【限量搶–買一送一】維港標誌性傳統帆船「張保仔」號幻彩詠香江航遊
KKday 優惠: HK$310/2位 (原價HK$620/2位)
限量搶名額：90套 (共180位)
【限量搶–88 折】維港標傳統帆船「張保仔」號「海上下午茶之旅」
KKday 優惠: HK$351/位，2成人起 (原價HK$399/位)
限量搶名額：36位
【限量搶–88 折】維港標傳統帆船「張保仔」號「點心航遊」
KKday 優惠：HK$351/位，2人起 (原價HK$399/位)
限量搶名額：72位