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2022-04-05 12:00:00

消費券2022｜KKday推「玩樂優惠拎到盡」快閃優惠 酒店住宿/餐飲/戶外活動每日3時段開搶！

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消費券2022｜KKday推「玩樂優惠拎到盡」快閃優惠 酒店住宿/餐飲/戶外活動每日3時段開搶！

消費券2022｜KKday推「玩樂優惠拎到盡」快閃優惠 酒店住宿/餐飲/戶外活動每日3時段開搶！

47日就派發第一期消費券！KKday推出「玩樂優惠拎到盡」快閃活動，每天中午12:00 /下午15:00 /22:00開搶各式其式本地吃喝玩樂優惠，包括酒店住宿、餐飲、景點門票、戶外活動、本地遊、工作坊及海外手信等多個產品類別。它們更加推消費劵優惠碼及快閃優惠，大家記得mark實時間搶優惠！

4712:00快閃優惠｜粉嶺屏南石澗激流溪降

夏天一定少不了戶外活動，其中必試近年新興的「激流溪降」，教練會教授基本溪降下降技術以及裝備使用，亦會教授基本沿繩下降技術。

【限量搶—買一送一】粉嶺屏南石澗激流溪降

KKday優惠：HK$980/2 位，平均HK$490/ (原價 HK$1,960/2 )
限量搶名額：6 (12)
體驗日期：2022612(10:00-16:30)

69折】體驗粉嶺屏南石澗激流溪降

KKday 優惠：HK$680/ (原價 HK$980/)
體驗日期：202266172529 (10:00-16:30)
優惠期(預訂期)20224712:00

4月7日12:00快閃優惠｜粉嶺屏南石澗激流溪降 4月7日12:00快閃優惠｜粉嶺屏南石澗激流溪降 4月7日12:00快閃優惠｜粉嶺屏南石澗激流溪降 4月7日12:00快閃優惠｜粉嶺屏南石澗激流溪降 4月7日12:00快閃優惠｜粉嶺屏南石澗激流溪降 4月7日12:00快閃優惠｜粉嶺屏南石澗激流溪降 4月7日12:00快閃優惠｜粉嶺屏南石澗激流溪降

4715:00快閃優惠｜港島海逸君綽酒店咖啡廳自助午、晚餐

港島海逸君綽酒店一共推出兩個不同自助午、晚餐優惠：

1. 【7折】環球美食自助午餐（12:00 - 14:30

自助午餐包括多款各國美食，喜歡吃海鮮的你，一定不能錯過新鮮即開生蠔及各款海鮮、壽司等，亦有40多款熱盤及沙律。

KKday 優惠: HK$299/ (原價 HK$427/)

港島海逸君綽酒店—環球美食自助午餐

港島海逸君綽酒店—環球美食自助午餐

2. 【75 折】「和牛 x 鴨肝盛宴」自助晚餐(4) /日韓自助晚餐 (5)

Harbour Grand Café咖啡廳推出以和牛X鴨肝為主題的自助晚餐，當中包括：和牛壽司、照燒和牛柳粒、鴨肝慕絲煙燻鴨胸麵包卷及鴨胸肉鴨肝炒飯等。

5月的日韓自助晚餐則每晚供應特色凍海鮮盤、雜錦刺身及壽司拼盤、壽喜鍋、韓式鐵板燒肉、海鮮大阪燒、韓式芝士炸雞膇、韓式人參雞湯、威士忌日本芝士蛋糕、焙茶木糠布甸、和菓子等。

KKday優惠：HK$548/ (原價 HK$735/)
時間：星期日至五、公眾假期（18:30 - 22:00）；星期六（17:30 – 19:30 / 20:00 – 22:00

 

優惠期(預訂期) : 20224715:0041323:59
使用日期：2022415日至17日、421日至531（星期一、578日除外）

港島海逸君綽酒店—「和牛 x 鴨肝盛宴」自助晚餐

港島海逸君綽酒店—「和牛 x 鴨肝盛宴」自助晚餐

日本剌身 日本剌身及壽司、矜貴海鮮凍盤 新鮮即開生蠔 「和牛x鴨肝盛宴」自助晚餐

4812:00快閃優惠｜長洲歷險之旅：成人攀岩+沿繩下降+飛索/：親子攀岩+飛索

除了激流溪降之外，喜歡戶外活動的你也可以選擇攀岩+飛索，亦有提供親子攀岩套餐，非常適合一家大小周末遊！

【限量搶買一送一】長洲歷險之旅：成人攀岩+沿繩下降+飛索

KKday優惠：HK$900/2位，平均$450/ (原價HK$1,800/2)
限量搶名額：30 (60)
體驗日期：2022514(10:00-14:00 / 14:00-18:00)

64折】長洲歷險之旅：成人攀岩+沿繩下降+飛索

KKday優惠：HK$580/ (原價HK$900/)
體驗日期：2022430日、520日、522(10:00-16:30)
202257日、520日、528(14:00-18:00)

【限量搶–3人行低至 55 折】長洲放電歷險之旅：親子攀岩+飛索

KKday 優惠: HK$1,000/3 位，平均 HK$333/ (原價 HK$1,800/3 )
限量搶名額：20 ( 60 )
體驗日期：2022 6 4 (10:00-14:00 / 14:00-18:00)

75折】長洲放電歷險之旅：親子攀岩+飛索

KKday 優惠: HK$450/ (原價 HK$600/)
體驗日期：2022 5 7 日、5 28 (10:00-14:00)
2022 4 30 日、5 22 (14:00-18:00)
優惠期(預訂期) : 20224812:00

長洲歷險之旅：成人攀岩+沿繩下降+飛索 長洲歷險之旅：成人攀岩+沿繩下降+飛索 長洲歷險之旅：成人攀岩+沿繩下降+飛索 長洲放電歷險之旅：親子攀岩+飛索 長洲放電歷險之旅：親子攀岩+飛索 長洲放電歷險之旅：親子攀岩+飛索 長洲放電歷險之旅：親子攀岩+飛索

4815:00快閃優惠｜韓牛牧場120分鐘放題：牛皇&豬后盛、豬后盛、世子牛盛

世子牛盛放題包括韓牛壽司及美國安格斯牛，4 位以上送火炙鰻魚壽司。

【限量搶】世子牛盛午市 120 分鐘放題買一送一

KKday 快閃優惠: HK$278/2 (原價: HK$556) (另收10%服務費)
限量搶名額：40 (80)

世子牛盛放題午市120分鐘放題88

KKday快閃優惠: HK$247/ (原價: HK$278) (另收10%服務費)

豬后盛午市放題包括濟州最高級別黑毛豬及西班牙黑毛豬，4位以上送火炙鰻魚壽司。

【限量搶﹔豬后盛午市120分鐘放題買一送一（名額：40套）

KKday 快閃優惠: HK$278/2 (原價: HK$556) (另收10%服務費)
限量搶名額：40 (80)

豬后盛午市120分鐘放題88

KKday 快閃優惠: HK$247/ (原價: HK$278) (另收10%服務費)

牛皇&豬后盛午市放題包括1++韓牛＆濟州最高級別黑毛豬，4 位以上送火炙鰻魚壽司。

【限量搶】牛皇＆豬后盛午市120分鐘放題買一送一

KKday 快閃優惠: HK$398/2 (原價: HK$796) (另收10%服務費)
限量搶名額：40 (80)

牛皇＆豬后盛午市120分鐘放題88

KKday快閃優惠: HK$350/ (原價: HK$398) (另收10%服務費)

 

優惠期(預訂期) : 20224815:0042123:59
可選擇日期：2022421日至531日（須於享用最少一天前自行訂位

韓牛牧場推出120分鐘放題，包括牛皇&豬后盛、豬后盛、世子牛盛。 韓牛牧場推出120分鐘放題，包括牛皇&豬后盛、豬后盛、世子牛盛。 韓牛牧場推出120分鐘放題，包括牛皇&豬后盛、豬后盛、世子牛盛。 火炙韓牛壽司 特上6式刺身盤 極上8式刺身盤 安格斯牛肉眼扒 紐西蘭羊架 濟洲黑毛豬肩三角骨 濟洲黑毛豬肩扒 濟洲黑毛豬皮 濟洲黑毛豬五花肉 韓牛肉眼扒1++ 韓牛肩胛肉1++ 韓牛牛肋肉1++

4912:00快閃優惠｜Ninja Force戶外Sasuke極限體能訓練場90分鐘極限 運動體

Ninja Force位於元朗錦田佔地一萬八千呎，是香港首個戶外「忍者極限體能」的運動場地。全場設有遊樂級、體能挑戰級、巔峰競賽級等3個不同難度關卡，以及攀爬、平衡和重量等多達18個各式各樣的障礙物考驗，以供不同體能人士參與。

【限量搶買二送一】90分鐘極限運動體驗

星期一至五：HK$560/3 位，平均 HK$187/ (原價 HK$840/3 )
星期六、日及公眾假期：HK$600/3 位，平均 HK$200/ (原價 HK$900/3 ) 限量搶名額：50 (150位，此優惠大小同價)
體驗日期：2022420日至531

90分鐘極限運動體驗

星期一至五：HK$280/成人；HK$145/小童（15歲以下）
星期六、日及公眾假期：HK$300/成人；HK$165/小童（15歲以下）

體驗日期：2022420日至531

Ninja Force是香港首個戶外「忍者極限體能」的運動場地。 Ninja Force是香港首個戶外「忍者極限體能」的運動場地。 Ninja Force是香港首個戶外「忍者極限體能」的運動場地。 全場設有遊樂級、體能挑戰級、巔峰競賽級等3個不同難度關卡 全場設有遊樂級、體能挑戰級、巔峰競賽級等3個不同難度關卡 全場設有遊樂級、體能挑戰級、巔峰競賽級等3個不同難度關卡

4912:00快閃優惠｜「張保仔」號幻彩詠香江航+海上下午茶之

登上維港標誌性傳統帆船「張保仔」號，享用精心製作的兩人下午茶，同時欣賞維港兩岸景色。下午茶提供由Dim Sum Librar 製作的精美點心及來自Aqua 餐廳的美味蛋糕和甜點，包括松露蝦餃、黑椒和牛酥、迷你提拉米蘇、歌劇蛋糕等。

【限量搶買一送一】維港標誌性傳統帆船「張保仔」號幻彩詠香江航遊

KKday 優惠: HK$310/2 (原價HK$620/2)
限量搶名額：90 (180)

【限量搶–88 折】維港標傳統帆船「張保仔」號「海上下午茶之旅」

KKday 優惠: HK$351/位，2成人起 (原價HK$399/)
限量搶名額：36

【限量搶–88 折】維港標傳統帆船「張保仔」號「點心航遊」

KKday 優惠：HK$351/位，2人起 (原價HK$399/)
限量搶名額：72

「張保仔」號幻彩詠香江航+海上下午茶之旅 「張保仔」號幻彩詠香江航+海上下午茶之旅 「張保仔」號幻彩詠香江航+海上下午茶之旅

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