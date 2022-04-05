消費券2022｜KKday推「玩樂優惠拎到盡」快閃優惠 酒店住宿/餐飲/戶外活動每日3時段開搶！

4月7日就派發第一期消費券！KKday推出「玩樂優惠拎到盡」快閃活動，每天中午12:00 /下午15:00 /22:00開搶各式其式本地吃喝玩樂優惠，包括酒店住宿、餐飲、景點門票、戶外活動、本地遊、工作坊及海外手信等多個產品類別。它們更加推消費劵優惠碼及快閃優惠，大家記得mark實時間搶優惠！

【限量搶—買一送一】粉嶺屏南石澗激流溪降

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夏天一定少不了戶外活動，其中必試近年新興的「激流溪降」，教練會教授基本溪降下降技術以及裝備使用，亦會教授基本沿繩下降技術。

自助午餐包括多款各國美食，喜歡吃海鮮的你，一定不能錯過新鮮即開生蠔及各款海鮮、壽司等，亦有40多款熱盤及沙律。

2. 【 75 折】「和牛 x 鴨肝盛宴」自助晚餐 (4 月 ) / 日韓自助晚餐 (5 月 )

Harbour Grand Café咖啡廳推出以和牛X鴨肝為主題的自助晚餐，當中包括：和牛壽司、照燒和牛柳粒、鴨肝慕絲煙燻鴨胸麵包卷及鴨胸肉鴨肝炒飯等。

而5月的日韓自助晚餐則每晚供應特色凍海鮮盤、雜錦刺身及壽司拼盤、壽喜鍋、韓式鐵板燒肉、海鮮大阪燒、韓式芝士炸雞膇、韓式人參雞湯、威士忌日本芝士蛋糕、焙茶木糠布甸、和菓子等。

KKday優惠：HK$548/位 起 (原價 HK$735/位)

時間：星期日至五、公眾假期（18:30 - 22:00）；星期六（17:30 – 19:30 / 20:00 – 22:00）

優惠期(預訂期) : 2022年4月7日15:00至4月13日23:59

使用日期：2022年4月15日至17日、4月21日至5月31日（星期一、5月7至8日除外）