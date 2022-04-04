消費券2022｜SOGO Rewards會員日優惠 賺20X額外積分 3折換Dyson、ARMANI beauty、Sulwhasoo禮品

第一輪$5,000消費券將於今個月7日到手，「SOGO Rewards會員日」將於4月8至18日期間登場，提供多重購物禮遇，會員於眾多品牌專櫃及網上商店購物，可享高達20倍的尊屬購物積分回贈，優惠涵蓋美妝護膚、服飾鞋履、精品香水、家居用品及旅行用品等不同範疇。活動期間，會員更可欲以低至3折的POINTASTIC積分換購ARMANI beauty、Sulwhasoo、De'Longhi、Dyson等尊貴品牌的獎賞貨品；而新加入的SOGO Rewards會員亦可享高達10,000分迎新積分獎賞。
此外，崇光將於於4月8日至5月2日舉行的「崇光消費加碼賞Spring Rewards」，更會進一步加推店內消費賞及網店消費賞，詳情以下：
店內消費賞：
崇光店內即日單一購物滿淨值$800，即可獲贈$50購物現金券。
網店消費賞：
單一購物滿淨值$1,800，並輸入「SPRING80」優惠碼，即可享$80折扣優惠。
單一購物滿淨值$3,000，並輸入「SPRING150」優惠碼，即可享$150折扣優惠。
「SOGO Rewards 會員日」積分獎賞
SOGO Rewards會員凡於崇光銅鑼灣店或尖沙咀店指定品牌購物，即可賺取20X、14X、10X等額外積分，更可透過手機下載SOGO Rewards App（iOS / Android）免費登記成為SOGO Rewards會員。
「SOGO Rewards 會員日」── Pointastic 積分獎賞
4 月8 至18 日期間，SOGO Rewards 會員除了可享額外積分外，更可以低至3 折換購以下獎賞：