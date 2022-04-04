消費券2022｜SOGO Rewards會員日優惠 賺20X額外積分 3折換Dyson、ARMANI beauty、Sulwhasoo禮品

第一輪$5,000消費券將於今個月7日到手，「SOGO Rewards會員日」將於4月8至18日期間登場，提供多重購物禮遇，會員於眾多品牌專櫃及網上商店購物，可享高達20倍的尊屬購物積分回贈，優惠涵蓋美妝護膚、服飾鞋履、精品香水、家居用品及旅行用品等不同範疇。活動期間，會員更可欲以低至3折的POINTASTIC積分換購ARMANI beauty、Sulwhasoo、De'Longhi、Dyson等尊貴品牌的獎賞貨品；而新加入的SOGO Rewards會員亦可享高達10,000分迎新積分獎賞。