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2022-04-04 14:30:00

消費券2022｜SOGO Rewards會員日優惠 賺20X額外積分 3折換Dyson、ARMANI beauty、Sulwhasoo禮品

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消費券2022｜SOGO Rewards會員日優惠 賺20X額外積分 3折換Dyson、ARMANI beauty、Sulwhasoo禮品

消費券2022｜SOGO Rewards會員日優惠 賺20X額外積分 3折換Dyson、ARMANI beauty、Sulwhasoo禮品

第一輪$5,000消費券將於今個月7日到手，「SOGO Rewards會員日」將於4818日期間登場，提供多重購物禮遇，會員於眾多品牌專櫃及網上商店購物，可享高達20倍的尊屬購物積分回贈，優惠涵蓋美妝護膚、服飾鞋履、精品香水、家居用品及旅行用品等不同範疇。活動期間，會員更可欲以低至3折的POINTASTIC積分換購ARMANI beautySulwhasooDe'LonghiDyson等尊貴品牌的獎賞貨品；而新加入的SOGO Rewards會員亦可享高達10,000分迎新積分獎賞。

SOGO Rewards會員日 2022

此外，崇光將於於48日至52日舉行的「崇光消費加碼賞Spring Rewards」，更會進一步加推店內消費賞及網店消費賞，詳情以下：

店內消費賞：

崇光店內即日單一購物滿淨值$800，即可獲贈$50購物現金券。

網店消費賞：

單一購物滿淨值$1,800，並輸入「SPRING80」優惠碼，即可享$80折扣優惠。

單一購物滿淨值$3,000，並輸入「SPRING150」優惠碼，即可享$150折扣優惠。

 

SOGO Rewards 會員日」積分獎賞

SOGO Rewards會員凡於崇光銅鑼灣店或尖沙咀店指定品牌購物，即可賺取20X14X10X等額外積分，更可透過手機下載SOGO Rewards AppiOS / Android）免費登記成為SOGO Rewards會員。

SOGO Rewards 會員日」── Pointastic 積分獎賞

4 8 18 日期間，SOGO Rewards 會員除了可享額外積分外，更可以低至3 折換購以下獎賞：

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