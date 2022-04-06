消費券2022｜The Club推4月消費攻略 半價買Club Shopping電子現金券+滿額即賞電子現金券

明天就派發第一期消費券，相信大家都急不及待為自己購入心頭好！The Club推出多個消費優惠，由4月6日至10月31日，本地居民只要免費登記成為The Club會員，即可以半價購入Club Shopping電子現金券，消費滿指定金額即賞電子現金券回贈。

消費券 2022 ｜半價搶 $1,000 Club Shopping 電子現金券 The Club會員於2022年4月7日起，一連四星期於星期四上午11時，便可以低至5折優惠搶購價值港幣1,000元的Club Shopping電子現金券，即只需港幣500元便可選購價值港幣一千元的產品。大家可用Club Shopping電子現金券，以至抵價選購The Club家具電品、電子遊戲及配件、美容產品和酒類等服務及產品。數量有限，先到先得。

Club Shopping電子現金券低至半價出售

消費券 2022 ｜消費滿指定金額即賞電子現金券回贈 由20224月6日起至10月31日，於Club Shopping選購任何産品（除Club積分換購的産品外）滿指定金額，即送高達港幣500元的電子現金券，供下次消費時抵銷金額（有效期至2022年11月31日）。這次優惠將不設限額，還可賺取Club積分，多多賞。 Club Shopping 電子現金券回贈詳情：

Club Shopping電子現金券回贈詳情