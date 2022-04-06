消費券2022｜The Club推4月消費攻略 半價買Club Shopping電子現金券+滿額即賞電子現金券

明天就派發第一期消費券，相信大家都急不及待為自己購入心頭好！The Club推出多個消費優惠，由4月6日至10月31日，本地居民只要免費登記成為The Club會員，即可以半價購入Club Shopping電子現金券，消費滿指定金額即賞電子現金券回贈。
消費券2022｜半價搶$1,000 Club Shopping電子現金券
The Club會員於2022年4月7日起，一連四星期於星期四上午11時，便可以低至5折優惠搶購價值港幣1,000元的Club Shopping電子現金券，即只需港幣500元便可選購價值港幣一千元的產品。大家可用Club Shopping電子現金券，以至抵價選購The Club家具電品、電子遊戲及配件、美容產品和酒類等服務及產品。數量有限，先到先得。
消費券2022｜消費滿指定金額即賞電子現金券回贈
由20224月6日起至10月31日，於Club Shopping選購任何産品（除Club積分換購的産品外）滿指定金額，即送高達港幣500元的電子現金券，供下次消費時抵銷金額（有效期至2022年11月31日）。這次優惠將不設限額，還可賺取Club積分，多多賞。
Club Shopping電子現金券回贈詳情：
消費券2022｜加推「加碼狂賞」 低至6折選購
同時，The Club更推出加碼狂賞，精選300多款熱門產品，其中包括GIGABYTE 24吋4K電競螢幕、Logitech賽車方向盤、SONY 43吋4K Ultra HD智能電視、GOOVIS頭戴式3D大螢幕影院眼鏡、Breville - 智能意式咖啡機、任天堂Switch （OLED款式）白色遊戲主機、iPhone 13 Pro Max天峰藍色128GB智能手機、iPad Pro 12.9吋銀色Wi-Fi 256GB平板電腦、Samsung Galaxy S22 Ultra酒紅色（12GB+256GB）智能手機及韓國Dualsonic Luxury家用HIFU等皇牌產品低至6折供會員選購。
此外，各位會員也不用害怕在消費券限期前未能挑選心頭好，用盡消費券。The Club將推出兩款Club Shopping電子現金券，分別為港幣2,000元兩張及港幣5,000元乙張，好讓會員「延長」消費期限到2022年12月31日。