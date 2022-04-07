消費券2022｜Upper House X Matchali新推抹茶主題下午茶 人均$299歎11款鹹甜點

隨著疫情開始緩和，不同酒店都相繼推出餐飲及下午茶優惠。The Upper House聯乘人氣抹茶店Matchali，推出首個抹茶主題下午茶。只需人均$299，就可以吃到11款不同鹹甜點，包括抹茶橘子冬甩、黑芝麻抹茶紅⁠豆⁠泡⁠芙及抹茶法式焦糖蛋糕，更可以加配抹茶雞尾酒，抹茶控必試！

酒店下午茶｜ Salisterra X Matchali 英式下午茶 人均 $299 歎 11 款鹹甜點 由即日起至5月29日，Upper House奕居聯乘Matchali，於49樓的Salisterra 推出首個抹茶主題下午茶，呈獻11款精美的甜點及鹹點，包括迷你抹茶橘子冬甩、抹茶焦香芝士蛋糕、焙茶檸檬香梨撻、黑芝麻抹茶紅⁠豆⁠泡⁠芙及抹茶法式焦糖蛋糕。亦有Salisterra的經典香提英式鬆餅，口感鬆化細膩，充滿牛油香氣，亦改配濃厚的抹茶牛油忌廉和柚子芒果醬。

酒店下午茶｜必飲抹茶 / 焙茶拿鐵 加 $78 配抹茶雞尾酒 鹹點方面，分別松露芝士泡芙、鴨肉甘脆配梅子汁、脆炸牛尾丸子等。大家更可以選配即席以人手拂茶，選用Matchali手工採摘的茶道級抹茶及焙茶，製作而成的抹茶拿鐵及焙茶拿鐵。喜愛喝酒的你，更可以以$78加配特製抹茶雞尾酒，Matcha Grasshopper帶有濃厚的朱古力泡沫，Matcha Gin Tonic清爽輕盈，令下午茶更寫意。 點撃睇詳細餐單！