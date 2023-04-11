消費券2023｜全港商場消費券優惠合集 最高可賺200%回贈/抽獎贏PS5 (持續更新)

消費券2023｜政府今年再度派發$5,000消費券，首期$3000將於4月16日派發，而第二期將於7月16日發放，今次為大家綜合全港各大商場的消費券獎賞優惠，大家不單可以利用消費券消費，更可獲得回贈或電子優惠券，最高賺取200%回贈！ 荷里活廣場｜買 $1,500 賞 $800 賺高達 $16,000 回贈 荷里活廣場於4月14日起推出「購物JETSO賞」，大派超過200萬商戶優惠券，讓市民使用消費券的同時，賺取超過50%回贈禮遇。活動期內，顧客只要即日於場內以電子貨幣消費滿$1,500，即可換領$800指定商戶優惠券，每人每日可換領「購物JETSO賞」獎賞1次，每人最多可共換領多達20次獎賞，勁賺$16,000回贈。

為消費券增值超過 50% 於4月14日至5月14日期間，荷里活廣場與場內商戶攜手推出多買多賞的「購物JETSO賞」，顧客於活動期間的逢星期四至日及公眾假期，即日於場內以電子貨幣消費滿$1,500或以上，即可換領高達$800指定商戶優惠券組合，為消費券增值超過50%。每套優惠券組合包含2張即買即用的$50指定商戶現金券，以及隨機發放總值$700的指定商戶優惠券。 VIC 會員消費賺取 2 倍積分 送 $5,000 指定商戶現金券 荷里活廣場更推出兩大VIC會員尊享的獨家獎賞，由即日至4月30日，VIC會員於場內指定「服飾」/「保健/美容/藥房」商戶以電子貨幣消費滿HK$200或以上，即可賺取「Fashion & Beauty Double 賞」的2倍VIC會員積分！另於4月至6月的「最高消費購物賞」，首3名累積最高消費金額(不少於HK$50,000) 的VIC會員，更可分別獲得Joy & Peace $5,000現金券、LEVI’S $4,500現金券及Skechers $4,000現金券。

新城市廣場聯 HomeSquare 派逾 $2,000 萬電子禮券 新鴻基地產旗下的沙田新城市廣場及HomeSquare聯手推出消費券早鳥優惠，由即日起一連兩個月派逾$2,000萬元商場電子禮券，顧客最高可享日賞逾$10,000元商場電子禮券及$4,700商戶優惠券。 新城市廣場 ｜ 送 高達 $7,000 商場電子禮券 新城市廣場即日起推出「春日消費券購物賞」預熱消費券熱潮，顧客於活動期間以電子貨幣消費滿指定金額即可獲逾$7,000電子禮券，禮券組合涵蓋超過150間餐飲、超市、兒童服裝用品、運動服裝用品、潮流服飾、美容及個人護理、傢具等類別的商戶。另外，為了讓消費券物盡其用，新城市廣場同時推出額外獎賞，顧客凡透過AlipayHK、八達通、Tap & Go 拍住賞、WeChat Pay HK、PayMe或BoCPay等6大平台付款購物，即可額外獲得$50 Play Park玩樂電子禮券。

HomeSquare ｜ 最高可獲 $8,340 購物券 HomeSquare亦由即日起推出「賞你家居提案」，顧客於活動期間以電子貨幣消費滿指定金額，即可獲贈高達$3,590電子購物禮券及額外$4,750商戶優惠券，讓你越來越「賞」買。此外由4月16日消費券發放當日起，顧客以6大平台包括AlipayHK、八達通、Tap & Go 拍住賞、WeChat Pay HK、PayMe或BoCPay付款購物，HomeSquare即加送$100 HomeCircle電子禮券。

消費券2023全港商場優惠合集｜HomeSquare 大派電子禮券及商戶優惠券 最高可獲$8,340購物券

YOHO MALL ｜單日最高獲 $810 回贈 YOHO MALL由即日起至4月30日推出「日日購物賞」，The Point會員以電子貨幣消費滿$1,000即賞$50電子贈券；消費券首發當天（4月16日）起更加推額外2重獎賞：以電子貨幣消費滿$4,500即賞$300 YOHO MALL 電子贈券套裝；以指定信用卡消費滿$9,000，除$360 Point Dollar外，YOHO MALL更獨家額外加碼賞$100新地商場贈券，單日回贈最高獲可達$810。

置富 Malls ｜ 7 折買美食現金券 置富Malls 由即日起至5月14日，聯同撲飛POPTICKET推出逾45,000張總值超過$100萬美食現金券，以7折超優惠價發售，包括置富第一城的牛八和牛燒肉屋、日牛涮涮鍋專門店、天下茶屋、居食屋「和民」、敏華冰廳、台灣麵及freshtea by happylemon，以及馬鞍山廣場的 Pepper Lunch、牛涮鍋、新泰東南亞餐廳、健康工房、一風堂及丼丼屋等總共14間人氣食肆。美食現金券使用期限更橫跨父、母親節。 置富Malls旗下12大商場更由即日起推出的「購物獎上獎」，於推廣期內在同一商場消費滿指定金額即可獲最高$500美食現金券，而於星期六、日及公眾假期消費更可獲最高$50額外獎賞，兼同時賺取會員積分。

東薈城名店倉｜享高達 10% 消費獎賞 東薈城名店倉由即日至5月 3日推出「春の購賞」活動，限時推出超過340個「春日賞心折扣」優惠，產品類別涵蓋名牌服飾、鞋履配飾、戶外運動及美妝護膚等，以低至1折的心動折扣發售。東薈城名店更 CLUB CG會員提供總值超過180萬元的獨家消費獎賞，CLUB CG 會員即日以電子單一消費滿2,000元，即可獲得指定商戶現金券總值200元。 「春日樂購賞」詳情： 日期： 即日至5月3日 換領地點：二樓 CLUB CG會員專櫃 (鄰近Bally – 213號鋪) 及顧客服務中心 換領時間：每日早上11時至晚上10時 換領方法：CLUB CG 會員本人於東薈城名店倉指定商戶即日以電子貨幣單筆消費滿港幣2,000元或以上，即享總值港幣 200元指定商戶現金券。非CLUB CG會員亦可憑港幣2,000元或以上合資格之即日單一電子消費，即場登記成為CLUB CG會員並參與獎賞禮遇。

德福廣場購物節｜消費滿 $2,000 即獲 $300 電子優惠券 德福廣場由3月31日起至5月1日推出「德福廣場購物節」場內多間商戶將提供逾220款商品，以低至1折激筍價發售。商場更推出獨家「德你有」消費獎賞，只要累積消費滿$2,000或以上，即獲商場$300電子優惠券，周五、六、日及公眾假期特別推出「德一賞二」優惠，可以額外獲得商場$50餐飲禮券。 『德』獎扭蛋機 贏最新 2 億像素手機、 Playstation5 主機 MTR Mobile登記用戶於所有商戶類別（超級市場及服務除外）以電子貨幣單一消費滿$1,000或以上，於推廣期內的周六、日及公眾假期，即可到德福廣場一期地下中庭的『德』獎扭蛋機參加扭蛋抽獎一次，有機會贏得SAMSUNG Galaxy S23 Ultra (512GB) 手機、Playstation5主機、Estée Lauder皇牌美妝套裝、百老匯電器現金禮券、馬拉松現金禮券、MCL德福戲院2D電影電子禮券等多項精彩禮品，消費愈多就有更多的抽獎機會，愈大機會贏走大獎。

荃灣廣場｜「消費 Power Up! 」 單日獲贈高達 $750 荃灣廣場由即日至5月7日期間推出「消費Power Up!」，於指定日子可獲得HK$750電子贈券。此外，為進一步推動葵荃青的區內消費以達致協同效應，指定日子可換領新都會廣場$100美容電子贈券；而於新都會廣場購物及換領，則可獲額外總共$100荃灣廣場精選商戶電子贈券，實行一次盡享兩大商場購物優惠。