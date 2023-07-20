消費券2023｜八達通消費券3大獎賞 派100萬張現金券/免費食麥當勞新地

消費券第二期已派發，八達通宣布推出3大獎賞，包括一連4星期大派100萬張現金券，手機八達通新登記客戶更可率先賺$100！

獎賞 1 ：連環快閃現金賞！一連 4 星期大派 100 萬張現金券 由即日起至8月11日(逢星期一至五)，八達通App夥拍多個商戶，派出共100萬張現金券，總值$7,500,000，商戶包括OK便利店、麥當勞、華御結、譚仔雲南米線、星巴克、戶戶送Deliveroo及Pricerite實惠，其中麥當勞更是送出免費新地券(原價：$10.5)，用戶於指定日子及指定時間，準時撳入好賞嘟，即有機會拎走現金券。現金券有效期為2星期，每日快閃現金券名額有限，每人每日只限領取一張（推廣期內最多可獲19張），先到先得，派完即止。

獎賞 2 ：商戶優惠券 賺總值超過 $100,000,000 使用八達通在全港商場及大小商戶享用消費券，配合八達通App更有連串優惠。商戶遍及衣食住行：電器及電子產品 、網上購物平台、中西式食肆及酒店餐廳、時尚服飾、運動用品、家具等。留意八達通銀包同一時間只可儲存一張同款的商戶優惠券，需先使用該已儲存的商戶優惠券，才可再次領取另一張同款的商戶優惠券。