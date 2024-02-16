農曆新年2024｜6大賀年物品回收地點/方法一覽 利是封/桃花/盆菜兜都有得回收！

每年新年大家都會收到大量利是封，剩下來的可以選擇透過「綠領行動」回收。它們在全港各區設過百個利是封回收地點，回收的利是封經篩選後，將會重製成「新生利是封」，並於翌年免費向市民派發。不過回收的利是封不接受印有生肖、年份或姓氏、自動黏貼封口、有寫字或塗鴉、有釘或有釘痕、有摺痕或已破損，大家回收前要先檢查清楚！

食德好每年都會舉辦賀年食品及禮盒回收，今年一如往年在全港設立了賀年禮盒及食物公眾回收站，希望市民審視家中過剩的食品，回收後送到基層手中，共享新年。

今年環保協進會將繼續舉辦「年桔轉贈配對網絡」計劃，透過配對方法，令捐贈機構/公司直接將年桔送到有需要的地方，當中包括學校蝴蝶園及農場等等，令年桔再生！而住宅屋苑管理處及私人屋宇住戶可考慮繼續種植部分年桔，留待明年再用，既能夠減少過年後棄置時製造廢物，亦可以減少重新購買年桔的開支。

賀年物品回收｜環保協進會 蘭花轉贈

除了年桔外，環保協進會亦有蘭花轉贈服務。每年農曆新年過後，不少市民會將家中的新年觀賞蘭花拋棄。為減少堆填區的負擔，鼓勵市民轉贈有用資源，本會將舉辦蘭花轉贈活動，詳情如下：

想捐贈蘭花的市民，可在2月15日至3月25日，將蘭花送到鳳園蝴蝶保育區教育中心，交給職員作處理後會將蘭花轉贈有需要的慈善團體，以延續植物的生命。建議大家捐贈時除去花盆以減低運輸成本。

收集蘭花時間：上午10:00至下午4:00，假日照常

如何前往鳳園蝴蝶保育區

(觀賞蘭花: 任何蘭花品種皆可，惟不適用於不能重新種植的年花如芍藥、水仙、菊花、桃花等)