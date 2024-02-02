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親子
2024-02-02 10:35:00

拆利是時間｜初七定初十五拆好意頭？收到即拆係禁忌！

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拆利是習俗｜利是初幾拆先最好意頭？初七定初十五好意頭？提早拆會「財散」？

大家每年都會逗利是，但係你又知唔知初幾拆利是先最好意頭？

農曆新年四出拜年，過了年初三赤口後，大家都「逗」了不少利是（英文︰Red packets），可能有人對著利是「虎視眈眈」想拆，但通常會被長輩阻止，未知各位知不知道拆利是的最佳時間及日子呢？如果提早拆利是，根據新年傳統會有「財散」的禁忌，因此不少長輩都會提醒小朋友不要提早拆利是。到底年初幾先可以拆利是？那一日才是拆利是的吉日、拆利是又有哪些事項要注意呢？

農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖）

人日是甚麼？為甚麼初七是拆利是吉日？

對於初幾才可以拆利是、那一日才是拆利是最佳日子，外間都眾說紛紜，有指農曆正月初七就可以拆，因初七是「人日」，在這個「人人生日」的日子，將利是當成生日禮物般拆開，絕對「應節」。

亦有說法指在元宵節即初十六宜拆利是，因年初一至年初十五都屬於過年日子，待過年後收齊利是才「齊齊整整」拆利是。

農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖）

收到利是後的注意事項

「壓歲錢」壓枕頭下

另外，過年拿到的利是錢又稱為「壓歲錢」，有避邪的意思，因為過去相傳除夕夜時會有「年獸」來搗亂，父母為了讓孩子安睡，會把銅錢放入紅包，放在孩子的枕頭底下，由於年獸害怕紅色和銅器撞擊的聲響，因此不敢靠近小孩，孩子也能安心睡好覺。時至今日，有不少人有把利是放在枕頭底下的習慣，如果由長輩手上拿到紅包，不妨將拿來壓在枕頭底下一段時間，有助於接收新年的財氣與福氣。

利是封可以在喜慶場合再用。

利是封可以在喜慶場合再用。

利是封留待喜慶時再用

有著重傳統的人士不喜歡循環再用利是封，例如在虎年用牛年的利是封，一來予人寒酸的感覺，二來利是被人打開過，好運氣也被「放走」，不過沒有寫字、也沒有生肖和年份記號的利是，可以留下來等到婚禮、滿月酒時再重複使用，又或者捐出予相關機構，符合時下的環保大趨勢。

拆利是禁忌 

如文章開首提及，拆利是亦要選好吉日，記得要提醒小朋友不要收到利是後馬上拆利是，而如果大家想有一種圓圓滿滿收齊祝福的寓意，可以等過了正月十五元宵節才拆利是，這樣做才會「財聚」！

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以上便是傳統拆利是最佳日子及拆利是的習俗，大家亦可以因應自己習慣去決定是否跟從。《am730》在此處祝各位讀者新年快樂，龍年龍馬精神！

農曆新年常見問題：

問：拆利是的最佳日子是哪日？

答：坊間普遍會在「人日」初七拆利是，認為較為應節，亦有人會選正月十五元宵節後才拆利是詳細即按

問：為甚麼利是錢又稱為「壓歲錢」？

答：利是錢又稱為「壓歲錢」，是因為古時相信有避邪的意思詳細即按

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