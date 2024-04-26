換季大血拼！ 德福購物節即日開鑼 低至1折掃貨兼每日免費抽獎 保證100%有「德」賞

想趁夏日來臨前換新裝？即日起至5月19日，「德福購物節」強勢回歸！貴為九龍東購物地標之一，德福廣場場內近70個人氣商戶將以低至1折獨家優惠及折扣發售商品，商戶類別涵蓋時裝、美容、鐘錶首飾、家品、健康食品、電子產品、餐飲食肆等，一次過買齊生活所需！而「購物節」期間，德福廣場更特設必中獎虛擬實景遊戲，MTR Mobile登記用戶可以每日免費參加，超過30,000份獎品，總值HK$165萬，保證100%有「德」賞！

「購物節」再次舉行，多個人氣商戶均把握機會出擊，推出多項獨家優惠及折扣。星級推介包括TONYMOLY RED RETINOL全效逆齡再生透亮煥膚撕揭面膜1折、Lancôme GÉNIFIQUE小黑瓶115ML套裝半價、COVERMARK高效透亮CC霜套裝低於半價、Kiehl's金盞花紓緩及深層清潔套裝68折、OTO Spinal Spa無線腰脊鬆快閃價42折、歐化意大利全真皮3座位電動彈腳梳化低於半價，以及Panier Des Sens限量香味蠟燭套裝買一送一等；場內餐飲食肆如牛角、Tamago-ENたまご園等都提供激筍價熱賣商品，無論是至潮男女、上班一族抑或家庭主婦都必定能夠買到心水貨品！

「購物節」期間，每日中午12時至晚上9時，每個MTR Mobile登記用戶親臨德福廣場，再透過最新版本的MTR Mobile 進入「每日有『德』賞」活動頁面，即可免費參加「德福購物節2024」之「每日有『德』賞」必中獎遊戲。

消費再賺電子優惠券 + 100%必抽必中獎

Shopping最緊要開心，「購物節」優惠不只產品折扣，MTR Mobile登記用戶於德福廣場指定商戶（超級市場及服務類別除外）以電子貨幣單一消費滿HK$1,200，即賞HK$200德福廣場指定電子優惠劵；消費累積滿HK$6,000或以上，更可獲額外HK$600德福廣場指定電子優惠劵，最多可賺HK$2,800，多買多賞。

另外，每個MTR Mobile登記用戶於「購物節」期間指定時間內，親臨德福廣場，再透過最新版本的MTR Mobile 進入「每日有『德』賞」活動頁面，即可免費參加「德福購物節2024」之「每日有『德』賞」必中獎遊戲。只要於虛擬實景中成功「捕捉」幸運購物袋，即可贏取德福廣場電子優惠券或其他商戶優惠，超過30,000份獎品涵蓋德福廣場時裝、美容、運動用品、電器及電訊、消閒娛樂等類別的電子優惠券，亦有個別人氣商戶優惠券及電子現金券，獎品總值高達HK$165萬！