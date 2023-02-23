新地12大商場斥$1,500萬搶攻旅客市場 送出價值逾千萬禮遇刺激本地消費

為迎接新一輪消費券的派發，新地12大商場合共斥資逾$1,500萬推出多項針對旅客的消費獎賞，包括上水廣場推出「Welcome to Hong Kong來港消費勁賞禮」，旅客消費即享多款限量福袋及現金電子券，回贈總值高達$3,500，並與銀聯合作推出「春日消費賞見面禮」，大派1萬份電子贈券。新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮表示：「自年初香港通關以來，陸續吸引旅客到商場消費。預計2023年上半年營業額將按年大增至兩成半，人流亦增逾兩成。」

除訪港旅客外，商場聯同商戶加推多項優惠吸納本地客源，當中包括北角匯推出的「好賞旅行‧最高消費賞」，推廣期間最高消費的30位The Point會員，即有機會獲得香港東京來回機票及高達$3,000商場贈券。豐富的禮遇獎賞有望進一步刺激本地消費。