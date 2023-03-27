新地12大商場 回贈高達200% 今日搶先推消費券早鳥優惠

The Point會員可於今天起，以500積分在The Point App指定商場獎賞頁面換領預留證，並於4月16日發放消費券首天，於12大商場以即日電子消費滿HK$5,000，便可換領HK$10,000商場及商戶電子優惠券組合，變相將消費券增值達兩倍。此外，在4月16日至5月21日期間，The Point會員於指定商場消費滿指定金額，可獲「限時激賞」高達HK$930商場電子優惠券組合。

消費券配合長假 料帶動丁財兩旺

新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮小姐指，根據過往經驗，於派發消費券的首個周末，商場的銷情會錄得近3成彈升，人均消費亦以倍數增加，相信是次推出高達200%回贈及聯合商戶推加碼優惠回饋消費者，配合復活節長假期，將有助帶動銷情。她並預料隨著全面通關帶動，各商場亦紛紛推出針對旅客的優惠，預料4月商場營業額將按年增加25%，人流亦可望錄得20%升幅，下半年生意額更可望進一步攀升。