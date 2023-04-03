春の購賞逾50個國際知名品牌推限時賞心折扣 多達340個精選優惠 換總值超過$180萬商場現金券

提起香港Outlet，一定少不了東薈城名店倉。想趁復活節長假期執筍貨？東薈城名店倉將於明天起至5月3日期間推出「春の購賞」活動，集結場內近50個國際知名品牌，限時推出逾340個「春日賞心折扣」優惠，商品包羅萬有，涵蓋名牌服飾、鞋履配飾、戶外運動及美妝護膚等，以低至1折的激筍折扣發售。CLUB CG會員更可憑電子貨幣消費滿指定金額參與「春日樂購賞」，換領指定商戶現金券，享高達10%消費回贈，加上4月16日派發首期$3,000消費券，定能買得更盡興！

集結近50個人氣品牌 限時商品低至1折

東薈城名店倉身為全港擁有最多國際知名品牌的Outlet，今次推出的「春日賞心折扣」就齊集場內近50個人氣品牌，於活動期間限時推出逾340個精選折扣單品及額外優惠，參與名店包括adidas Outlet、Chloé、Coach Outlet、KENZO、MARC JACOBS、NIKE OUTLET STORE、VERSACE等，精選優惠還包括：大型美妝旗艦店cdf Beauty推出限時精選美妝護膚品，如LA MER肌底修護液以65折價$865發售；法國時尚品牌Chloé全場額外85折，原價$15,700的WOODY托特包折上折後只需$10,990，低至7折；adidas男子RETROPY F2運動鞋低至$344；New Balance女裝運動外套以56折價$279發售；於Nike消費滿$1,288，可享全單額外6折優惠等。由日常時尚、型格運動以至生活精品及美妝護膚皆一應俱全，即以激筍價入手心儀品牌單品！

另外，商場更為一眾CLUB CG會員提供總值逾$180萬的獨家消費獎賞。會員於活動期間即日以電子單一消費滿$2,000，即享總值$200指定商戶現金券。現金券不設消費門檻，先到先得，換完即止。

