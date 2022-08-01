第二期消費券 各大商場優惠合集

第二期電子消費券即將到手，市民最快可於8月7日起及10月1日起，分階段獲得$2,000及$3,000消費券，各大商場都已準備就緒，包括ELEMENTS圓方、The ONE、皇室堡及東港城等，推出不同回贈、優惠及抽獎活動吸客，送出房車、iPhone 13 Pro、iPad Air、按摩椅及現金券等禮物，讓消費券抵上加抵！
新地12大商場率先推「Lucky Summer夏日旋風大抽獎」禮品總值逾400萬
新地旗下的12大商場，包括東港城、北角匯、上水廣場、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、[email protected]、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場，由即日至9月30日推出「夏日旋風大抽獎」，送出逾40萬份Chill級獎賞，禮品總值逾400萬元。獎品包括比亞迪BYD ATTO 3電動車(價值$273,000)、OGAWA Mysofa按摩椅(價值$14,800)、iPhone 13 Pro 256GB(價值$9,299)、iPad Air 256GB Wi-Fi版粉紫色(價值$5,999)及500萬The Point積分等。
消費每滿$200即可參加兩大抽獎 送名貴房車
The Point會員單一消費每滿$200即可參加「旋風終極大抽獎」及「夏日Chill住獎」各一次；消費滿$400可參加上述兩項抽獎各兩次，如此類推，每張消費單據最多可獲25次參加機會，多買多獎。全個推廣期內參加次數不限，消費愈多，中獎機會愈大。
4大消費獎賞回贈 高達$2,050電子贈券及6小時免費泊車
各場更推出多項消費券推廣優惠，送出總值逾$1,000萬的電子贈券。由8月7日至8月31日期間，顧客於指定商場即日電子貨幣消費滿指定金額即享四重獎賞，消費滿$500即送價值$50電子贈券及1小時免費泊車券；消費滿$2,500送總值$500電子贈券及2小時免費泊車券；消費滿$5,500送總值$1,500電子贈券及3小時免費泊車券。推廣期內更有The Point會員限定優惠，於指定商場的Point Dollar參與商戶，即日以電子貨幣單一消費滿$200，並於該交易內使用最少$20 Point Dollar，即額外送$10商場/商戶電子贈券。四重獎賞合共賞最多$2,050電子贈券及6小時免費泊車券。
華人置業旗下商場「賞不停消費大賞」 送逾1500萬元現金券
華人置業集團管理的The ONE、皇室堡、新港中心、銅鑼灣地帶、東角LAFORET及灣仔電腦城，由即日起再度推出「賞不停消費大賞」，送出總值超過1,500萬的現金券。凡使用電子貨幣，包括政府消費券計劃指定的六大支付平台——支付寶香港、BoC Pay、八達通、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK，在以上6個商場及「The ONE‧皇室堡‧新港中心eSHOP」(網上商店)消費，有機會獲得3大豐富獎賞。
獎賞一：「線下」現金券回贈賞
由即日起，顧客透過電子貨幣，在6大商場消費滿指定金額，即可獲贈商場購物現金券或美食現金券。
獎賞二：「線上」eSHOP多買多賞
網上商店將由即日起再度公開發售六大商場的購物現金券。顧客購買$500購物現金券，即獲贈$100購物現金券，多買多送，每人可以獲贈的購物現金券多達$500。有關購物現金券將分階段發售及送出，先到先得，售完即止。
獎賞三：最高消費賞股票
於即日至8月28日期間，累積登記消費金額最高的The ONE Club或WINSOR CLUB會員，將獲贈滙豐控股2,000股股票(5手)，總值約10萬元。此外，得獎者領取禮品而涉及的任何手續費或稅項，全數由The ONE及皇室堡支付。
ELEMENTS圓方「盛夏購物四重賞」
最高可享$28000獎賞
ELEMENTS圓方推出「盛夏購物四重賞」，8月上旬，ELEMENTS圓方將會向ELEMENTS Club會員及特選「圓方之友」派發總值$1,000指定消費餐飲電子禮券，合共送出逾總值$1,000萬餐飲電子禮券。
另外，由8月1日至31日，顧客以指定電子貨幣於ELEMENTS圓方即日消費滿$5,000，即可享總值$2,000獎賞；消費滿$10,000，即可享總值 $5,000獎賞；另消費滿$60,000，更可享總值$28,000獎賞。
置富Malls 11大商場 送500萬美食現金券
置富Malls由7月30日起推出「消費加倍滋味賞」，在旗下11大商場，包括+WOO嘉湖、置富第一城、馬鞍山廣場、都會駅、置富都會、麗港城商場、麗城薈、映灣薈、銀禧薈、荃薈和華都大道，送出總值500萬的美食現金券。
置富Malls旗下11大商場覆蓋各區，參與美食商戶多達80間。由7月30日起，Fortune+會員於推廣期內在+WOO嘉湖、置富第一城、馬鞍山廣場、都會駅中單一商場內任何兩間不同商戶，以電子貨幣消費滿$500、$1,800和$4,000，即可分別換領$50、$250和$600的美食現金券；在置富都會、麗港城商場、麗城薈、映灣薈、銀禧薈、荃薈、華都大道中單一商場內任何兩間不同商戶以電子貨幣消費滿$350和$800，即可分別換領$40和$140的美食現金券，更可同時賺取積分。