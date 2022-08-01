第二期消費券 各大商場優惠合集

第二期電子消費券即將到手，市民最快可於8月7日起及10月1日起，分階段獲得$2,000及$3,000消費券，各大商場都已準備就緒，包括ELEMENTS圓方、The ONE、皇室堡及東港城等，推出不同回贈、優惠及抽獎活動吸客，送出房車、iPhone 13 Pro、iPad Air、按摩椅及現金券等禮物，讓消費券抵上加抵！

新地12大商場率先推「Lucky Summer夏日旋風大抽獎」禮品總值逾400萬

新地旗下的12大商場，包括東港城、北角匯、上水廣場、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、[email protected]、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場，由即日至9月30日推出「夏日旋風大抽獎」，送出逾40萬份Chill級獎賞，禮品總值逾400萬元。獎品包括比亞迪BYD ATTO 3電動車(價值$273,000)、OGAWA Mysofa按摩椅(價值$14,800)、iPhone 13 Pro 256GB(價值$9,299)、iPad Air 256GB Wi-Fi版粉紫色(價值$5,999)及500萬The Point積分等。

消費每滿$200即可參加兩大抽獎 送名貴房車

The Point會員單一消費每滿$200即可參加「旋風終極大抽獎」及「夏日Chill住獎」各一次；消費滿$400可參加上述兩項抽獎各兩次，如此類推，每張消費單據最多可獲25次參加機會，多買多獎。全個推廣期內參加次數不限，消費愈多，中獎機會愈大。

4大消費獎賞回贈 高達$2,050電子贈券及6小時免費泊車

各場更推出多項消費券推廣優惠，送出總值逾$1,000萬的電子贈券。由8月7日至8月31日期間，顧客於指定商場即日電子貨幣消費滿指定金額即享四重獎賞，消費滿$500即送價值$50電子贈券及1小時免費泊車券；消費滿$2,500送總值$500電子贈券及2小時免費泊車券；消費滿$5,500送總值$1,500電子贈券及3小時免費泊車券。推廣期內更有The Point會員限定優惠，於指定商場的Point Dollar參與商戶，即日以電子貨幣單一消費滿$200，並於該交易內使用最少$20 Point Dollar，即額外送$10商場/商戶電子贈券。四重獎賞合共賞最多$2,050電子贈券及6小時免費泊車券。