網購集運平台比較｜英美日網購！Shipgo、Gobuyship、Lotpost等 運費邊間最抵？

年尾又到網購雙11優惠折扣季節，適逢最近日圓、英鎊匯率低，不少人都會選擇到外國網站購物，但很多時產品都未必可直送到港，這時候就需要用到集運平台了！今次著數專員整理多間日本、英國及美國集運，讓大家可以慳更多運費！

網購集運平台比較｜1. 自提點選擇多：DimBuy點買

DimBuy集運為香港人主理，成立於2011年，前身為「淘點」，專門為網購愛好者提供支付寶充值及集運服務，亦是全港首家成立的香港集運公司，提貨網絡覆蓋廣，多達1500個。而美國集運基本運費每半公斤$26起，自取最抵；英國集運收費較高，每半公斤$42，但無論選擇於DimBuy自取點，或順豐站、順豐合作便利店取貨均同價。

可視乎總重量合併最多5件貨物，需時約5至9個工作天到港。付款方式亦十分彈性，可以使用Alipay支付集運，或可以於DimBuy提貨中心以現金或八達通支付轉運香港貨物服務。

日本運費：$30首半公斤及續重每半斤

英國運費：$42首半公斤及續重每半斤

美國運費：$26首半公斤起及續重每半斤

提貨網絡自提點：1500個

自取點免費存放期：3天

DimBuy點買