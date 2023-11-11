網購集運平台比較｜英美日網購！Shipgo、Gobuyship、Lotpost等 運費邊間最抵？

年尾又到網購雙11優惠折扣季節，適逢最近日圓、英鎊匯率低，不少人都會選擇到外國網站購物，但很多時產品都未必可直送到港，這時候就需要用到集運平台了！今次著數專員整理多間日本、英國及美國集運，讓大家可以慳更多運費！
網購集運平台比較｜1. 自提點選擇多：DimBuy點買
DimBuy集運為香港人主理，成立於2011年，前身為「淘點」，專門為網購愛好者提供支付寶充值及集運服務，亦是全港首家成立的香港集運公司，提貨網絡覆蓋廣，多達1500個。而美國集運基本運費每半公斤$26起，自取最抵；英國集運收費較高，每半公斤$42，但無論選擇於DimBuy自取點，或順豐站、順豐合作便利店取貨均同價。
可視乎總重量合併最多5件貨物，需時約5至9個工作天到港。付款方式亦十分彈性，可以使用Alipay支付集運，或可以於DimBuy提貨中心以現金或八達通支付轉運香港貨物服務。
- 日本運費：$30首半公斤及續重每半斤
- 英國運費：$42首半公斤及續重每半斤
- 美國運費：$26首半公斤起及續重每半斤
- 提貨網絡自提點：1500個
- 自取點免費存放期：3天
網購集運平台比較｜2. 國際轉運點多：Shipbao郵包轉運站
SHIPBAO郵包轉運站提供美、英、日本集運、郵包轉運、代購、代運、海淘等服務。11月更有轉運優惠，日本樂天轉運客戶單筆訂單滿日元¥8000元，即可使用日元¥640購物優惠券！
國際轉運點最多，多達11個國家，亦有提供較少見的法國轉運服務，不過物流時間相比其他公司會較長。
- 日本運費：$24/磅起
- 美國運費：$22/磅起
- 英國運費：$26/磅起
- 自取點：78個
- 自取點免費存放期：6天
網購集運平台比較｜3. 運費最抵：Shipgo
台灣公司Shipgo於2019登陸香港，目前提供美國、台灣、日本及德國海外代收集貨倉庫。美國集運及英國集運分別為每磅$21及每磅$26，運費幾間比較下最抵！美國只計實重每磅$21/磅起，貨物預計需要7-10個工作天送到香港。以實重計算運費，除非體積重量為實重3倍以上；英國件體積重量及實重比較後，兩者較重數值計算運費。
- 日本運費：$19/磅起
- 美國運費：$21/磅起
- 英國運費：$26/磅起
- 自取點：7個
- 自取點免費存放期：14天
網購集運平台比較｜4. 美國轉運寄送快：Lotpost 樂郵國際轉運
Lotpost 樂郵國際轉運提供美國、英國、加拿大、日本、韓國、泰國、德國及台灣網購轉運服務，美國轉運每星期有5班機出貨，需時約8-10個工作天到港；英國轉運特設重新包裝服務，逢星期二及五會有航班，約7-10工作天到港。
- 日本運費：$22/磅起
- 美國運費：$22/磅起
- 英國運費：$24/磅起
- 自取點：29個＋順豐智能櫃、順豐站
- 自取點免費存放期：7天
網購集運平台比較｜5. 門市自提點方便街坊：BUYUP
BUYUP運費也十分相宜，美國運費同樣每磅$22，大約需7-12個工作天到港，日本發貨後4至5個工作天到港。自提點亦算多，其中合作門市自提點大部分於小型商場入面，較方便屋苑住客，不過BUYUP只提供美、日、台的集運服務，未有提供英國自取，地點較少，而且物流時間亦較長。
- 日本運費：$26/磅起
- 美國運費：$22/磅起
- 自取點：250個以上
- 自取點免費存放期：7天
網購集運平台比較｜5. 門市自提點方便街坊：BUYUP
集運公司提供海外寄香港及香港寄海外服務，多達12個國家，提供最多寄件地區。除了主流的美國、日本、台灣、英國以外，GoBuyShip還提供印尼、馬來西亞、新加坡等等地方，是市面上比較少有。
而從英國及美國寄運，價錢分別是$25、$22，英國及美國集運約7至10個工作天到港，分自取及上門派件收費。
- 日本運費：$23/磅起
- 美國運費：$22/磅起
- 英國運費：$25/磅起
- 自取點：300個以上
- 自取點免費存放期：5天
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