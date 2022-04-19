豐富禮券｜ELEMENTS圓方多買多賞 為母親節送禮作準備

各大商場相繼推出優惠刺激消費意欲，不少市民紛紛外出格價搜購心頭好。當中ELEMENTS圓方推出「春日購物禮遇」和限時額外優惠，消費滿指定金額，便可享總值高達港幣$20,000獎賞。電子獎賞禮券可以用於人氣商戶如Bottega Veneta、Brunello Cucinelli和GUCCI Timepieces，盡購時尚新季單品，也可以提早為母親節禮物做好準備。
「春日購物禮遇」豐富購物獎賞
即日起至5月20日，以指定之電子貨幣即日單一消費滿港幣$2,000，即可享總值港幣$2,000獎賞，包括總值港幣$400指定消費餐飲電子禮券、港幣$100指定消費美容電子禮券及總值港幣$1,500指定消費商戶電子禮券；而消費滿港幣$10,000，亦可享合共總值港幣$3,000獎賞；消費滿指定金額更可享高達4小時免費泊車優惠，可以多省一筆。
「額外獎賞」多買多賞
另外由即日起至4月30日有限時額外獎賞，消費滿港幣$60,000，更可享合共總值港幣$20,000獎賞，包括總值港幣$2,000餐飲電子禮券、總值港幣$1,500美容電子禮券、總值港幣$1,200時尚服飾電子禮券、總值港幣$14,000指定消費商戶電子禮券等，實行多買多賞。
提早選定母親節禮物 盡顯心思
有見母親節即將到來，ELEMENTS圓方匯聚逾百間人氣商戶，顧客可以從時裝、珠寶、飾品等著手選購一份最適合的母親節禮物。如GUCCI Timepieces&Jewelry的G-Timeless Slim腕錶系列及GUCCI Flora精緻珠寶系列，能展現高貴優雅魅力；Roger Vivier經典Slidy Viv'涼鞋以PVC材質配上水鑽方釦，則散發時尚都市氣質；而Brunello Cucinelli 2022春夏女裝系列融入輕快和自在元素，適合優雅風打扮。