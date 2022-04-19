豐富禮券｜ELEMENTS圓方多買多賞 為母親節送禮作準備

即日起至5月20日，在ELEMENTS圓方消費滿指定金額，可獲豐富回贈獎賞；4月30日前更有額外獎賞，送出高達港幣$20,000獎賞，刺激市民善用消費券盡情購物。

各大商場相繼推出優惠刺激消費意欲，不少市民紛紛外出格價搜購心頭好。當中ELEMENTS圓方推出「春日購物禮遇」和限時額外優惠，消費滿指定金額，便可享總值高達港幣$20,000獎賞。電子獎賞禮券可以用於人氣商戶如Bottega Veneta、Brunello Cucinelli和GUCCI Timepieces，盡購時尚新季單品，也可以提早為母親節禮物做好準備。

「春日購物禮遇」豐富購物獎賞

即日起至5月20日，以指定之電子貨幣即日單一消費滿港幣$2,000，即可享總值港幣$2,000獎賞，包括總值港幣$400指定消費餐飲電子禮券、港幣$100指定消費美容電子禮券及總值港幣$1,500指定消費商戶電子禮券；而消費滿港幣$10,000，亦可享合共總值港幣$3,000獎賞；消費滿指定金額更可享高達4小時免費泊車優惠，可以多省一筆。