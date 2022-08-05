迎海薈×翔龍灣廣場×港灣豪庭廣場 「消費熱浪賞」歎冷氣享受購物狂熱

自7月起熱浪襲港，天氣持續酷熱。而同樣來勢洶洶的新一波「熱浪」亦即將襲港—說的是迎海薈、翔龍灣廣場及港灣豪庭廣場3大廣場共同推出的「消費熱浪賞」！8月7日起，市民於上述3大商場內分別以電子貨幣即日消費滿港幣$1,000或以上，即額外賞總值港幣$100現金券，實行消費券賞上賞，於炎炎夏日也能涼爽地盡情享受購物狂熱。 「消費熱浪賞」夏日呈獻

消費滿$1,000或以上

即賞10%現金券回贈 顧客只需分別於迎海薈、翔龍灣廣場或港灣豪庭廣場，以指定電子貨幣即日消費滿$1,000或以上，最多可憑四張不同商戶發出的即日電子機印發票，每張發票需至少$100或以上，再連同相符的正本電子貨幣顧客付款交易存根，即可到商場禮賓部換領總值$100現金券。市民可以善用消費券，獲取此10%的消費券回贈。



$100現金券

一站式體驗食玩買 現金券涵蓋多元化商戶，迎海薈現金券只適合用於參與商戶，而翔龍灣廣場及港灣豪庭廣場更設有兩種現金券—「餐飲及教育類」和「零售、美容及娛樂類」。市民於熱浪期間可到3大商場消消暑，使用隨機分發的優惠券盡情享受場內一站式的美食與購物體驗。禮券數量有限，換完即止。 換領詳情

日期：2022年8月7日起至送完即止

時間︰中午12時至晚上10時

地點︰商場禮賓部