銅鑼灣利園區 五一消費有著數 購物享電子優惠禮券 旅客再享多重禮遇

利園區由即日至5月12日推出「Rewards in Full Bloom」購物禮遇。

又到五一黃金周，利園區由即日至5月12日推出「Rewards in Full Bloom」購物禮遇，除送出高達HK$2,300的利園區電子優惠禮券，並聯乘支付寶及Alipay HK推出用戶專享優惠，為旅客提供額外專享禮遇。此外，位於希慎廣場的迪斐世(DFS)香港銅鑼灣店亦將於明天（5月1日）開幕，將帶來多個獨家發售的時尚品牌和香水品牌。



於5月12日前在利園區商戶以電子貨幣或八達通消費滿指定金額，可換領利園區及精選商戶的電子禮券；於指定類別商戶消費或訪港旅客（須出示有效旅遊證件），更可享額外禮遇，包括佐賀燒肉谷的電子優惠券、Cooley Oysters推出限定特製套餐、RNG Wine的香檳電子兌換券、@cosme STORE電子優惠禮券、菲力偉健美集團電子優惠禮券，還有魚事者的獨家港味小食、台中八時神仙草定制甜品、TEEMTONEfai雪糕、BFF Burger定制漢堡套餐，以及日本直送的關西產直市場獨家手信福袋等，購物的同時可盡情享用美食，帶來非一般的難忘回憶。

