銅鑼灣利園區 五一消費有著數 購物享電子優惠禮券 旅客再享多重禮遇

又到五一黃金周，利園區由即日至5月12日推出「Rewards in Full Bloom」購物禮遇，除送出高達HK$2,300的利園區電子優惠禮券，並聯乘支付寶及Alipay HK推出用戶專享優惠，為旅客提供額外專享禮遇。此外，位於希慎廣場的迪斐世(DFS)香港銅鑼灣店亦將於明天（5月1日）開幕，將帶來多個獨家發售的時尚品牌和香水品牌。
於5月12日前在利園區商戶以電子貨幣或八達通消費滿指定金額，可換領利園區及精選商戶的電子禮券；於指定類別商戶消費或訪港旅客（須出示有效旅遊證件），更可享額外禮遇，包括佐賀燒肉谷的電子優惠券、Cooley Oysters推出限定特製套餐、RNG Wine的香檳電子兌換券、@cosme STORE電子優惠禮券、菲力偉健美集團電子優惠禮券，還有魚事者的獨家港味小食、台中八時神仙草定制甜品、TEEMTONEfai雪糕、BFF Burger定制漢堡套餐，以及日本直送的關西產直市場獨家手信福袋等，購物的同時可盡情享用美食，帶來非一般的難忘回憶。
由即日至5月31日期間，利園區更聯乘支付寶及AlipayHK推出專享優惠。支付寶用戶以支付寶購物滿指定金額可獲最高￥600代金券回贈；AlipayHK用戶則可以AlipayHK使用Ant Bank eM+或Ant Bank PayLater或中銀信用卡或渣打信用卡分期買滿HK$2,000，即減HK$200。全新升級的迪斐世香港銅鑼灣店，除帶來超過65個美妝品牌及引進24個頂尖新晉品牌外，更與日本人氣插畫家matsui合作，推出聯乘單品及特別限量版行李牌，於該店消費滿HK$2,000更可參與抓物機遊戲贏取DFS x matsui行李牌，並於指定日期及週末體驗matsui行李牌個性化刻字服務。於即日至5月19日的迪斐世購物節，更可以低至5折選購超過80款美妝產品。