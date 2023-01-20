ELEMENTS圓方「新春多重購物獎賞」 消費滿指定金額可享最高總值港幣$31,000獎賞

為迎接即將來臨的兔年，港鐵商場ELEMENTS圓方推出「新春多重購物獎賞」，由年初一(1月22日)至2月28日，於ELEMENTS圓方以指定之電子貨幣消費滿2,000港元，即享1,000港元獎賞。另於1月22日至31日期間，商場更推出「新春消費額外賞」，即日以電子消費滿指定金額，可享總值30,000港元獎賞，多買多賞！
除了「新春多重購物獎賞」外，由1月22日至2月28日期間逢星期五至日及公眾假期，亦設有「周末時尚服飾獎賞」，於指定時尚服飾商戶憑指定電子貨幣即日單一消費滿2,000港元，即額外享1,000港元獎賞。顧客如同時參與「新春多重購物獎賞」及「周末時尚服飾獎賞」，更可享高達31,000港元的獎賞。
豐盛獎賞 精彩節目慶新春
為一同慶祝新春佳節，ELEMENTS圓方於年初一(1月22日)至年初七(1月28日)期間，亦預備了連串新春特色的中西樂演奏，藉美妙悅耳的音樂向大家送上新一年的美好祝福。
另推「高鐵旅客尊享禮遇」
此外，ELEMENTS圓方更特別推出「高鐵旅客尊享禮遇」，每名高鐵旅客可獲1,000港元的ELEMENTS圓方電子禮券，首1,000名旅客更可額外獲100港元指定消費餐飲電子禮券。顧客只需於ELEMENTS圓方即日消費滿60,000港元，除可成為ELEMENTS Club會員及享新春消費賞外，更可額外獲10,000港元的ELEMENTS 圓方電子禮券。讓旅客盡情體驗休閒舒適的購物樂趣！