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2023-11-04 07:00:54

消防員體能測驗及招聘時間｜入職要求 人工起薪係幾多？學歷DSE五科2級即可申請(附連結)

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消防員體能測驗及招聘時間｜入職要求 人工、薪酬表係幾多？學歷DSE五科2級即可申請(附連結)

消防員體能測驗及招聘時間｜入職要求 人工、薪酬表係幾多？學歷DSE五科2級即可申請(附連結)

政府工2023｜消防員最新入職要求 月薪達24,725 中學文憑五科考獲2級即可申請

投身消防員行列，除了基本學歷要求，更重要是通過體能測試。消防員（行動/海務）入職起薪點由24,725起，毋須大學畢業亦可申請。主要職責包括滅火、救援工作、負責防火職務及教育防火知識等等，全天候為市民提供緊急救援服務。雖然今年度的消防員招募現已截止，但根據官方數據顯示，過去有很多投考者未能成功過體驗測試，從而失落消防員一職。有興趣投考之人士可先進行體能訓練，為2024年消防員（行動/海務）招募作好準備。

消防員學歷要求及入職資格

消防員申請人在獲聘時必須是香港特別行政區永久性居民。最低學歷為具備香港中學文憑考試五科考獲第2級或以上成績。並能操流利粵語，同時符合語文能力要求，即具備香港中學文憑考試中國語文科及英國語文科2級或以上成績。再通過視力測驗(無須佩戴眼鏡)、體能測驗及模擬實際工作測驗、能力傾向筆試，以及在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

消防員部份職位招聘設時限，申請前要留意。（資料圖片）

消防員部份職位招聘設時限，申請前要留意。（資料圖片）

投考消防員（行動/海務）程序

投考消防員的程序較為簡單。遞交政府職位申請書後，申請人需要進行初步視力測試、體能測驗及模擬實際工作測驗。再進入下一程序，參加能力傾向筆試。成功通過以上測試後，考生會獲得面試機會。如之前未曾考取《基本法及香港國安法》及格成績，亦會在此階段安排參加測驗。最後進行體格檢驗，合資格考生可在消防及救護學院留宿26星期進行基礎訓練。

投考消防員（行動/海務）程序（am730製圖）

消防員體能測驗及消防模擬實際工作測驗

官方建議考生提前16星期開始準備體能訓練。消防職系應徵者的體能測試項目一共有八項，模擬實際工作測驗有四項，測試項目必須按次序進行。在每個測試項目之間，考生最少有五分鐘休息時間。如果考生在其中一項測試不及格，便不能參加其餘測試，作不及格論。

消防員和消防隊長的體能測驗及模擬實際工作測驗內容及要求相同。

消防員體能測驗

官方建議考生提前16星期開始準備體能訓練。消防職系應徵者的體能測試項目一共有八項，模擬實際工作測驗有四項，測試項目必須按次序進行。在每個測試項目之間，考生最少有五分鐘休息時間。如果考生在其中一項測試不及格，便不能參加其餘測試，作不及格論。

考生須在測驗前，填寫「體能活動適應能力問卷與你」，證明個人的體能和健康狀況，足以應付以下測驗。

消防員體能測驗 1.耐力折返跑

考生要在限時一分鐘內，在20米跑道上完成50來回跑，方為及格。當聽到起步訊號起，在下一個訊號響起前到達對面線。如考生提早到達，便必須停下等候，直至聽到訊號，才可跑回起步線。考生須隨著考官發出的訊號重複來回跑，節奏會逐漸加快。若考生連續兩次跟不上節奏，測試便會終止。

耐力折返跑合格標準

消防員體能測驗 1.耐力折返跑（消防處截圖） 消防員體能測驗 1.耐力折返跑（消防處截圖） 消防員體能測驗 1.耐力折返跑（消防處截圖） 消防員體能測驗 1.耐力折返跑（消防處截圖） 消防員體能測驗 1.耐力折返跑（消防處截圖）

消防員體能測驗 2. 引體上升

在限時60秒內，考生在單槓上正手握橫槓的方式，完成三次引體上升動作。上升時，手踭關節要成90度角或以下，下顎甚至前胸能高於橫槓水平。考核過程中，考生身軀不能搖擺多於五度，亦不能借提膝或搖擺借力。當考生落槓或完成規定次數的引體上升動作或時限完畢，測試便會終止。

引體上升合格標準

消防員體能測驗 2. 引體上升（消防處截圖） 消防員體能測驗 2. 引體上升（消防處截圖） 消防員體能測驗 2. 引體上升（消防處截圖） 消防員體能測驗 2. 引體上升（消防處截圖） 消防員體能測驗 2. 引體上升（消防處截圖）

消防員體能測驗 3. 原地跳高

考生須雙腳站立貼單手沾粉並伸直量度中指最高觸牆點(示指高度)，雙腳立定垂直跳起，以單手指尖觸牆示指高度與跳高度之間的距離，便是所得分數。及格標準是45厘米，即18吋。考生可測試兩次會以較好成績的一次記綠。

原地跳高合格標準

消防員體能測驗 3. 原地跳高（消防處截圖） 消防員體能測驗 3. 原地跳高（消防處截圖） 消防員體能測驗 3. 原地跳高（消防處截圖） 消防員體能測驗 3. 原地跳高（消防處截圖） 消防員體能測驗 3. 原地跳高（消防處截圖）

消防員體能測驗 4.雙槓雙臂屈伸

考生須於60秒時限內，在雙槓上完成9次雙臂屈伸的動作。正確動作為，上時雙手伸直，當身體下降時，雙臂屈曲成90度或以下。考核過程中，身驅不能搖擺多於5度，亦不能觸碰到槓，雙腿不能落地。當考生落槓或完成規定次數的雙臂屈伸動作或時限完畢，測試便會終止。

雙槓雙臂屈伸合格標準

消防員體能測驗 4.雙槓雙臂屈伸 消防員體能測驗 4.雙槓雙臂屈伸 消防員體能測驗 4.雙槓雙臂屈伸 消防員體能測驗 4.雙槓雙臂屈伸 消防員體能測驗 4.雙槓雙臂屈伸

消防員體能測驗 5.膝仰臥起坐

考生須於60秒時限內，完成屈膝仰臥起坐35且動作必須連貫。首先考生需躺在墊子上，雙腳屈膝呈約90度，雙手手掌緊貼在耳旁。考核時，雙肘與雙膝要互相觸碰；落地時，雙肩胛需要觸到墊子，才算正確姿勢。當考生躺在地墊稍作休息，或完成規定次數或時限完畢，測試便會終止。

膝仰臥起坐合格標準

消防員體能測驗 5.膝仰臥起坐（消防處截圖） 消防員體能測驗 5.膝仰臥起坐（消防處截圖） 消防員體能測驗 5.膝仰臥起坐（消防處截圖） 消防員體能測驗 5.膝仰臥起坐（消防處截圖） 消防員體能測驗 5.膝仰臥起坐（消防處截圖）

消防員體能測驗 6. 掌上壓

考生須於60秒時限內，完成32掌上壓動作。首先考生雙掌以稍寬於肩膊的闊度撐在墊上，雙腳合攏伸直，方為正確的準備動作。當身驅下降，手肘要呈90度或以下，肩、臀及腳要維持挺直。當考生俯伏地上或提臀稍作休息，或完成規定次數或時限完畢，測試便會終止。

掌上壓合格標準

消防員體能測驗 6. 掌上壓（消防處截圖） 消防員體能測驗 6. 掌上壓（消防處截圖） 消防員體能測驗 6. 掌上壓（消防處截圖） 消防員體能測驗 6. 掌上壓（消防處截圖）

消防員體能測驗 7.坐位體前屈

考生需坐在墊上，以指尖將尺規游標盡量推前，並保持姿勢3秒，過程中雙膝不能屈曲。及格成績為23厘米。每位考生有三次機會會紀錄最好成績的一次。

坐位體前屈合格標準

消防員體能測驗 7.坐位體前屈（消防處截圖） 消防員體能測驗 7.坐位體前屈（消防處截圖） 消防員體能測驗 7.坐位體前屈（消防處截圖） 消防員體能測驗 7.坐位體前屈（消防處截圖）

消防員體能測驗 8.俯後撑

考生須於60秒時限內，完成25動作連貫的俯後撑動作。考生先要身體立正站在墊子上，之後雙腿蹲下，膝關節要成90度，接著雙手伸直按地，同時雙腿向後撐，再把雙腿收回，還原下蹲姿勢，再回復站立即計算為完整的一次。當考生俯伏地上稍作休息，或完成規定次數或時限完畢，測試便會終止。

俯後撑合格標準

消防員體能測驗 8.俯後撑（消防處截圖） 消防員體能測驗 8.俯後撑（消防處截圖） 消防員體能測驗 8.俯後撑（消防處截圖） 消防員體能測驗 8.俯後撑（消防處截圖） 消防員體能測驗 8.俯後撑（消防處截圖） 消防員體能測驗 8.俯後撑（消防處截圖）

消防模擬實際工作測驗

與體能測試有別，若考生未能在第一次成功通過以下任何一項測試，可重新進行該項測驗一次。而考生於該項測驗的最後一次成績會予以記錄。

消防模擬實際工作測驗1 跑樓梯

每位考生需戴上消防頭盔手套，並背上呼吸器。在限時34秒內仿製的消防車上層儲物櫃拿取一件工具和一卷輸水喉，再跑到指定地點。

在提取的過程中，考生可踮著腳取下物件，但雙腳必須觸地，不能跳起。然後帶同兩件物件跑到距離10米建築物，再跑上指定樓層若途中考生未能從消防車拿取工具，或拿取工具時雙腳沒有同時觸地，或途中掉下任何工具，或途中失平衡，或未能到達終點，則判作不及格。

跑樓梯合格標準

消防模擬實際工作測驗1 跑樓梯（消防處截圖） 消防模擬實際工作測驗1 跑樓梯（消防處截圖） 消防模擬實際工作測驗1 跑樓梯（消防處截圖） 消防模擬實際工作測驗1 跑樓梯（消防處截圖） 消防模擬實際工作測驗1 跑樓梯（消防處截圖）

消防模擬實際工作測驗 2.爬梯

消防頭盔，背上呼吸器，並扣好安全繩。在限時50秒內，運用梯子爬到指定位置，考生必須要逐級上。到達指定位置後，轉身向後望，並分辨地上物件的顏色，然後回答考官。最後沿著梯子逐級爬下。

考生錯誤辨別物件的顏色，或從梯子上滑，或未能逐級爬上或爬下梯子，或未能爬上指定位置，或爬下梯子後，雙腳未能站穩，或未能於限時內完成，則判作為不及格

爬梯合格標準

消防模擬實際工作測驗 2.爬梯（消防處截圖） 消防模擬實際工作測驗 2.爬梯（消防處截圖） 消防模擬實際工作測驗 2.爬梯（消防處截圖） 消防模擬實際工作測驗 2.爬梯（消防處截圖） 消防模擬實際工作測驗 2.爬梯（消防處截圖）

消防模擬實際工作測驗 3.穿越隧道

考生須在19.5秒內完成考核。每位考生會戴上消防頭盔及手套，背上呼吸器。首先從5米外的起點跑到隧道入口，以雙手雙膝匍匐前進隧道。穿越隧道後，再跑向距離隧道出口5米的終點。路程全長共30米，而隧全長20米。

考生未能獨自穿越整條隧道，或未能到達終點，則視為不合格。

穿越隧道合格標準

消防模擬實際工作測驗 3.穿越隧道（消防處截圖） 消防模擬實際工作測驗 3.穿越隧道（消防處截圖） 消防模擬實際工作測驗 3.穿越隧道（消防處截圖） 消防模擬實際工作測驗 3.穿越隧道（消防處截圖） 消防模擬實際工作測驗 3.穿越隧道（消防處截圖）

消防模擬實際工作測驗 4.障礙賽

考生須戴消防頭盔手套，背上呼吸器。在限時11秒內，仿製的消防車儲物櫃拿取一卷輸水喉，然後帶同輸水喉跑到距離消防車23米的終點。途中須踏入踏出兩個車胎，以及穿越一個門欄。

考生將車胎踢離原來位置，或在越過車胎時絆倒，或途中失平衡，或掉下輸水喉，或身體觸門欄的頂部或側框，或未能到達終點，則視為不合格。

障礙賽合格標準

消防模擬實際工作測驗 4.障礙賽（消防處截圖） 消防模擬實際工作測驗 4.障礙賽（消防處截圖） 消防模擬實際工作測驗 4.障礙賽（消防處截圖） 消防模擬實際工作測驗 4.障礙賽（消防處截圖） 消防模擬實際工作測驗 4.障礙賽（消防處截圖） 消防模擬實際工作測驗 4.障礙賽（消防處截圖）

消防員人工、薪酬及福利

消防員（行動/海務）的起薪點為24,725元，頂薪35,215元。入職後可享完善退休保障、醫療保障、有薪假期、房屋福利，例如已婚職員宿舍或房屋津貼、福利補助及貸款及康樂設施。有意申請投考之人士，可於下一個招募時段，透過公務員事務局互聯網網站遞交G.F. 340表格申請。

消防員招聘時間

至2023年11月3日為止，各職位招攬如下

  • 消防隊長(行動)全年接受申請
  • 消防隊目(食堂督導員)接受申請日期為2023年10月27日至2023年11月9日
  • 消防員(行動／海務)已經於2023年10月12日截止
  • 消防隊目(控制)招募已經於2023年8月10日截止

消防員招聘時間可留意消防處官網

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