深圳10月有多個全新展覽，精選以下展覽，包括有11位印象派大師莫內、梵高等名作欣賞，更有日本人氣展《人也太好了吧》登陸深圳，細味日常溫暖幽默的瞬間！更不可錯過香港人集體回憶的大黃鴨於深圳開派對，即睇詳情。

印象派 150 周年光影藝術展 即日起至2026年1月31日，全新印象派藝術展覽正式登陸深圳！展內集合11位大師32件代表作，一展集合來自18間博物館的藏品！展內27幅畫作以1:1完美還原筆觸至畫框，觀眾可以近距離欣賞莫奈《睡蓮》、梵高《向日葵》及2米高的《草地上的午餐》等名作的筆觸質感。展內亦結合AI，將經典名畫「復活」，將畫面變成動態。除了欣賞名畫，展內更有多個打卡互動裝置，比如走進由莫內基金會授權的「吉維尼莫奈花園」，欣賞莫內生活數十年的花園景觀。其中更有5米高的光影劇場，以360度環繞屏幕配合香氛，為觀眾帶來沉浸式藝術體驗。 展期：即日至2026年1月31日 票價：單人票¥88；雙人票¥138；三人票¥188 時間：周二至周日10:00 - 18:00(最後入場時間17:00)，周一閉館 地點：深圳天安雲谷小蘑菇藝術馆MArtechall

人也太好了吧展 + 我感到有點煩的小事展 由日本entaku與SaltSweeet聯合舉辦的《人也太好了吧展》及《我感到有點煩的小事展》，現已登陸深圳！這兩個日本展覽自舉辦以來，一直人氣不斷，繼在台北舉行以後，今次來到深圳與大家見面。即日起至10月20日，展覽將以幽默角度，通過照片及插畫描繪生活中令人感到溫暖的美好時刻，及各種令人煩燥的日常，觀賞過程中引起共鳴，令人會心微笑。 展期：即日至10月20日 票價：單人票¥75；雙人票¥140 時間：周一至周日10:00 - 19:00 地點：深圳市南山區華僑城創意文化園D+美術館3F

INFJ 惠唯個展 藝術家惠唯的個人展覽登陸深圳萬象天地，以惠唯自己mbti人格INFJ為靈感，帶來I NEVER FORGET JOY主題展覽。是次展覽分為AB兩區，門票亦以i人及e人劃分。A區將作品集中，呈現文靜治愈氣氛，而A區則展現大片活潑放鬆的沉浸式空間，觀眾可脫鞋進入空間，自由或坐或躺，在這裡稍作休息。藝術家以角色Timmy及Tammy，呈現個人內心世界與想像，觀眾走入充滿夢幻的精神世界，體驗充滿治愈感的心靈之旅。進入展覽前更可以到前台拿取可愛的紅鼻子，與作品一同打卡。 展期：即日起至11月30日 票價：單人票¥50；雙人票¥88 時間：周一至周四、周日10:00 - 22:00(最後入場時間21:30) 周五至周六10:00 - 22:30 (最後入場時間22:00) 地點：深圳萬象天地北區L4 MXTR GALLERY

大大小小多多少少 大黄鴨的朋友圈 不少港人的集體回憶大黃鴨再度登場！荷蘭藝術家Florentijn Hofman創作的巨鴨今次來到深圳福田，10米高的巨型大黃鴨與他的一眾動物朋友，將與各位觀眾一起開派對。除了與大黃鴨拍照外，展內更有大型黃色波波池可以遊玩，室內外都有多個打卡位，猶如走入童話世界！展內更設手工工作坊及主題四格拍貼機，絕對不能錯過 展期：即日起至2026年1月7日 票價：免費 時間：每日10:00 – 20:00 地點：皇庭廣場R層中軸頂上美術館

《阿爾豐斯·穆夏》新藝術運動與 1900 年巴黎世界博覽會 捷克國寶級藝術家Alphonse Mucha，被譽為「世界上最偉大的裝飾藝術家」，開啟了標誌性的「穆夏風格」。極具特色的風格亦大大啟發後世的藝術及平面設計。是次展覽攜手布拉格國家工藝美術博物館、布拉格市藝術博物館及西波西米亞比爾森美術館，展示新藝術運動代表人物穆夏的珍貴作品展出117組珍品，當中44幅更是穆夏的原作。除平面作品外，展內更有新藝術運動時期的其他作品，比如家具及海報，深入了解當時新藝術時期捷克人民的民族情懷。 展期：即日起至11月9日 票價：免費 時間：10:00 – 18:00 (最後入場時間17:30)；周六18:00-21:00 (最後入場時間20:30) 地點：深圳市南山博物館一層一號展廳